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2026年FIFA世界盃L組次輪賽事熱血開踢，歐陸奪冠大熱門「三獅軍團」英格蘭，將於台灣時間24日凌晨（當地時間23日下午）移師美國波士頓的吉列體育場，強碰非洲傳統勁旅「黑星」迦納。英格蘭首戰以4：2力克強敵克羅埃西亞，士氣正盛；而迦納首戰雖以1：0險勝巴拿馬，但整體表現未達最佳。此役各方專家與美媒一致看好進攻火力兇猛的英格蘭能輕鬆高歌猛進，斬獲小組賽2連勝。由總教練圖赫爾（Thomas Tuchel）執掌的英格蘭隊，在小組賽首戰展現了令人震驚的進攻天賦。在上半場兩度被克羅埃西亞追平的劣勢下，下半場三獅軍團迅速調整，憑藉隊長凱恩（Harry Kane）梅開二度，以及貝林漢姆（Jude Bellingham）、拉什福德（Marcus Rashford）的接連進球，最終以4：2收下關鍵勝利。凱恩目前的世足生涯進球數已達到10球，成功追平英格蘭傳奇前鋒萊因克爾（Gary Lineker）的隊史紀錄，今晚他將全力開火，力拚獨居隊史進球王，並為金靴獎爭奪戰打下基礎。迦納方面，首戰面對巴拿馬陷入苦戰，全場控球率僅38%、僅有2次射正，直到傷停補時第95分鐘才靠著伊連基（Caleb Yirenkyi）的絕殺驚險帶走3分。好消息是，首戰因簽證問題缺席的副隊長、核心中場托馬斯·帕爾特伊（Thomas Partey）此役將回歸先發，預計能為防線提供急需的屏障。不過，迦納主力門將阿蒂齊吉（Lawrence Ati Zigi）因傷出戰成疑，恐改由阿薩雷（Benjamin Asare）鎮守最後一關，這對面對英格蘭恐怖鋒線的迦納而言，無疑是一大隱憂。針對英格蘭與迦納的交手，各大體育分析師紛紛看好實力雄厚的英格蘭能夠主導全場：《體育新聞》（The Sporting News）分析師勞斯（Alex Lawes）指出，自2017年以來，英格蘭在國際大賽的場均進球數已提升至1.78球。雖然過去幾屆賽事英格蘭在小組賽第二場有「卡關」的魔咒，但圖赫爾主導的英超式高侵略性進攻，將讓阿傑泰（Jonas Adjetey）等迦納年輕後防難以招架。球員個人推薦：凱恩隨時進球（賠率8/13）、貝林漢姆隨時進球（賠率+185）。誰會領牌：托馬斯·帕爾特伊（Thomas Partey）被判黃牌（賠率15/4）。專家預期他面對英格蘭極具衝擊力的中前場，勢必得採取戰術犯規。分析師麥克米蘭（Iain MacMillan）指出，迦納的防守並非牢不可破，首戰面對巴拿馬就暴露出不少漏洞。他非常有信心以凱恩為首的進攻線此役能至少攻破對手大門3次。推薦投注：英格蘭單隊總進球數大於2.5球（賠率+104）。冷門精選：英格蘭2：0常規完勝（賠率11/2）。英格蘭（4-2-3-1）：皮克福德；奧雷利、孔薩、斯通斯、詹姆斯；安德森、德克蘭·賴斯；安東尼·戈登、貝林漢姆、馬杜埃凱；凱恩。迦納（4-2-3-1）：阿薩雷；門薩、奧波庫、阿傑泰、塞納亞；伊連基、托馬斯·帕爾特伊；蘇萊馬納、努阿馬、塞梅紐；喬丹·阿尤。目前各大博彩機構給出的獨贏賠率中，英格蘭以-500（或2/9）成為壓倒性的極度熱門，迦納獨贏賠率則高達14/1。英格蘭今晚若順利全取3分，且同組的克羅埃西亞不輸給巴拿馬，三獅軍團就將提前鎖定小組第一名，強勢晉級淘汰賽。