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對於民進黨新北市長參選人蘇巧慧胞妹蘇巧純遭控，與獲得文化部補助的威如公司關係密切，蘇巧慧今（23）日喊話，正向樂觀的選戰才是市民想看的。對此，國民黨新北市長參選人李四川斥，自他參選以來，他的家人個資、房產資料都被公開在網路上，這些事情叫做樂觀正向的好好競爭？痛批蘇巧慧，不要說一套做一套。民眾黨新北市板橋議員參選人林子宇指蘇巧純擔任威如科技旗下公司「akaSwap」執行長後，威如科技接連獲得文化部、經濟部近600萬補助，質疑蘇巧純未依《利衝法》揭露身分；對此，蘇巧慧競辦說，威如的股東發文表示，蘇巧純並非威如公司的股東或職員，蘇巧純任職的akaSwap與威如公司僅有技術交流合作，威如公司如果賺錢或獲得任何補助，也跟蘇巧純無關。蘇巧慧競辦也說，根據《自由時報》報導，藍白不斷攻擊的這家公司，股東名單裡面沒有姓蘇的人士，而有名為葛如鈞的國民黨立委，威如公司如果賺錢，分潤的也是葛如鈞，「請李四川陣營立刻向蘇巧慧道歉」。對此，李四川23日受訪表示，葛如鈞的爸爸沒有當行政院長，姊姊也不是立委，沒有所謂違反《利衝法》的問題。現在最大的問題是，人家質疑蘇巧慧，是因為她爸爸的職位跟她的職位，有關申請這些的補助，是不是有違反《利衝法》，「我想我的對手應該最清楚，只要她說清楚就好，我不予置評」。記者追問，怎麼看蘇巧慧認為正向樂觀的選戰才是市民想看到的？李四川說，「我也希望是這樣子」，但從他參選以來，就把他從以前解決大巨蛋、招商輝達的副市長變成是黑道；有關於買房子的事情，說當時他是局長發照，又說建商是他以前的部屬，所有的東西全部都是抹黑，再來又把他所有房產資料，包括太太、兒子、住家都上網去做肉搜，讓鄰居也深受困擾，讓他很不好意思，也很心疼家人。「這些事情是她所講的叫做樂觀正向的好好競爭？不要說一套做一套」。