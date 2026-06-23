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台股頻創新高，市場也出現「四貸同堂」資金流向股市等現象，市場擔心一旦股市反轉，可能重演「雙卡風暴」。對此，金管會今（23）日表示，「四貸同堂」與當年「雙卡風暴」本質不同，現在銀行不僅審慎評估個人風險承受度，更落實加強「貸後控管」，目前個人放款有增加，總放款主要仍以企業投資、營運周轉需求為主，相關授信業務納入一般業務檢查，房貸（包括理財週轉金）、信貸及股票擔保列為重點檢查項目，若有成長異常或風險指標顯著變動，才會辦理專案金檢，目前銀行承擔風險仍屬可控。央行上週理監事會提到「四貸同堂」現象，並提醒銀行留意相關信用擴張及風險控管的問題，不過，央行總裁楊金龍也有提到金檢職責在金管會，他不知金管會是否有進行金檢。此外，市場也擔心「四貸同堂」資金流向股市，一旦股市反轉，恐引發嚴重後果，重演「雙卡風暴」，信用過度擴張，在個人無法還款時，形成個人卡債，造成銀行呆帳。對此，金管會檢查局副局長古坤榮表示，持續密切關注銀行在個人房貸、理財週轉、股票質押及信貸的貸放金額成長情形，還有相關逾放比率的趨勢變化，如果發現成長異常或風險指標顯著變動，將視事實辦理專案金檢。金管會統計，截至今年4月底，本國銀行的逾放比0.15%，跟去年同期比較減少0.01%。金管會也已將授信業務的風險控管、內部控制及法令遵循情形，納入本國銀行一般業務檢查重點，並會持續督促金融機構落實授信徵信的審核、貸後的管理及風險控管措施。古坤榮也強調，目前的「四貸同堂」與當年的「雙卡風暴」本質不同。雙卡風暴成因在於銀行浮濫發卡、過度擴張無擔保信用，在雙卡風暴發生後，金融機構也嚴格遵守DBR 22（無擔保債務總餘額除以平均月收入不得超過22倍）的規定，且各銀行皆已建立完善的風險控管機制。銀行局副局長王允中亦表示，雙卡風暴造成的衝擊很大，至今影響還存在，經過這次教訓，銀行放款也會審慎評估個人風險承受度，個人無擔保放款不能超過平均月收入22倍，銀行也加強貸後管理，現在授信環境已與雙卡風暴有明顯不同，金管會對銀行授信資產品質也高度關注，檢查局也會定期檢查銀行風控及授信原則，銀行承擔風險應屬可控，也未達到金管會設定的異常警戒值。