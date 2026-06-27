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▲前板橋市長江惠貞（右）是江怡臻的姑姑。（圖／擷取自江怡臻臉書）

▲江怡臻曾經公布職業媽媽隨身配備。（圖／擷取自江怡臻臉書）

國民黨新北市議員江怡臻9日拋出震撼彈，宣布放棄連任，引發藍營譁然。這位被黨內視為中生代的實力女將，在接受《NOWNEWS今日新聞》專訪時吐露心聲，早在2022年順利連任後，心中就開始不斷自我對話：「我還要再選下一次嗎？我要當議員多久？」也有人建議選完拚立委，「但真是我要走的路嗎？」。如今，頂著連任光環選擇「主動轉身」，是她衡量政治大局、職涯規劃與家庭陪伴後，最勇敢的決定。江怡臻所屬的新北市第八選區（土城、樹林、三峽、鶯歌），今年因人口變化面臨席次從10席縮減為9席的現實，加上民眾黨插旗，選戰白熱化程度堪稱一級戰區。然而，促使江怡臻做出棄選決定的，更多是來自內心的自我對話。「2022年第二任上任後，我就曾思考還要再選下一次嗎？要當議員多久？」江怡臻接受《NOWNEWS今日新聞》坦言，自己從大學起就想投入公共事務，一路從助理、幕僚走到第一線當議員。過去的工作多數不超過兩年，議員已經是她做過最久的一份工作。2022年時，為了拚完永寧公車轉運站等大型地方建設，她非常篤定要連任；但在順利連任、證明自己不是靠新鮮感而是憑政績站穩腳步後，下一個階段的迷惘卻接踵而至。「難道我要繼續四連霸、五連霸，一路當到八連霸議員嗎？」江怡臻直言，民代的質詢與選民服務，做到第二任大概都已駕輕就熟。身邊雖有聲音勸她轉戰立法委員，但對她而言，那不過是「另一個民意代表」。「我們家沒有非要我當民代的強制要求，即使我姑姑（前立委江惠貞）是政治人物，也從來不會給我這種壓力。」除了職業生涯的省思，「母親」的角色更是江怡臻心中最甜蜜也最焦慮的牽掛。家中有兩個正值小一和大班的寶貝，為人母的她察覺到陪伴的黃金期正在流逝，「我一直希望生活中有一定的比重留給家庭。孩子越長越大，聽說到了小四、小五就不理爸媽了。趁他們還小，我現在能給出最寶貴的，大概就是時間。」江怡臻坦言，地方行程與選服鋪天蓋地，但她仍堅持每天擠出半小時、1小時陪伴孩子與另一半。為了兼顧生活比重，她在第二任期時便開始轉型，將部分重心轉移至議會問政與媒體社群曝光，減少非必要的應酬與跑攤，改由助理團隊代勞，但即便如此，整個團隊一年在地方跑動的行程仍高達2000場以上，基層經營並未鬆懈。除了內在心境的轉變，外部的政情變化，也成了推動她做出最終決定的關鍵力量。江怡臻不諱言，目前國民黨的整體方針是「藍白合」，加上同選區資深議員黃永昌的官司地方傳出有望解套，讓原本就緊繃的土樹三鶯選情出現化學反應。在種種綜合因素考量下，她決定順應大局不再連任，而民眾黨方面事後也對她的成全表達感謝，坦言確實釋出了更多生存空間。「我蠻靠直覺做事情的。我確定我不連任，但應該還是會繼續留在公共事務圈。」江怡臻豁達地表示，無論是退回幕僚角色，或是短暫暫停、休息一下再出發，這個圈子都是允許的。「我真的沒有想要擔任一輩子的民意代表，我覺得自己需要換個跑道、換個視野，去看看不同的世界。」