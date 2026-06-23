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韓國一名大樓管理員在被住戶丟棄的電鍋中發現約25錢重的黃金，價值約2100萬韓元（約新台幣44萬元），大樓管理員並未起貪念，而是將其物歸原主。結果發現，這些黃金是最近剛過世的母親留給子女的遺物，暖心故事引發熱議。根據《韓民族日報》報導，慶尚南道巨濟市玉浦洞的一棟公寓大樓，今年4月12日晚間，一位管理員在整理住戶資源回收垃圾時，發現了一個電鍋。電鍋內裝有一個黑色塑膠袋，而袋子裡竟包著數塊金條和金戒指，共計25錢黃金。管理員隔天一早立即前往附近派出所報案，表示「希望能幫忙找到失主」。隨後，警方透過調閱監視器畫面並在現場進行查訪，成功找到了電鍋的主人。調查後才知道，這些黃金屬於近日過世的1名婦人A某。A某生前一直將黃金收藏在電鍋內保存，但家屬並不知情，在整理遺物時未仔細檢查電鍋內，便將老舊電鍋丟棄，差點與母親留下的遺產失之交臂。目前警方已將電鍋與黃金全數歸還給A某的子女。韓國警察廳近日在官方YouTube上公布這個暖心故事，網友們紛紛在底下留言表示，「這位管理員真的是個大好人」、「管理員太了不起了」、「管理員擁有高尚的人格」、「母親留下的溫暖找回來真是太好了」、「媽媽最後的禮物」。