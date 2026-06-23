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雙主攝加持！一機搞定全場景拍攝

▲DJI Osmo Pocket4P機身螢幕可即時取景，方便使用者自拍、Vlog拍攝與活動紀錄。（圖／記者周淑萍攝）

口袋尺寸、電影機質感

▲DJI Osmo Pocket4P搭載1英吋廣角鏡頭與1/1.28英吋中焦鏡頭，最高支援12倍數位變焦。（圖／記者周淑萍攝）

DJI Pocket產品線補齊

▲DJI Osmo Pocket4P可串聯DJI MIC等配件，強化收音與影像創作流程，瞄準進階創作者市場。（圖／記者周淑萍攝）

短影音、Vlog與行動拍攝需求持續升溫，口袋型攝影設備也成為創作者的新選擇，4月才開賣Osmo Pocket 4聯強國際火速在今（23）宣布引進DJI頂級旗艦新作Osmo Pocket 4P，主打「口袋尺寸拍攝電影機質感」，配置雙鏡頭、光學變焦、電影級動態範圍與慢動作拍攝能力，預計將於6月29日晚間8點在台開賣。DJI Osmo Pocket 4P搭載雙鏡頭，分別為1英吋廣角鏡頭及1/1.28英吋中焦鏡頭，具備3倍光學變焦、6倍無損變焦，最高支援12倍數位變焦。其中，全新1英吋廣角鏡頭導入LOFIC技術，動態範圍達17檔，並支援D-Log2色彩模式，讓後製調色保有更大彈性，同時也支援4K 240fps超級慢動作，讓使用者捕捉高速瞬間畫面，強化影片創作效果。聯強國際指出，隨著全球Vlog與短影音風潮持續升溫，越來越多使用者開始尋找手機之外的「第二台專屬攝影設備」。Osmo Pocket 4P以輕巧機身結合三軸雲台與影像技術，主打可放入口袋的機動性，同時提供接近電影機等級的影像表現，同時也適合需要快速構圖、穩定追焦的運動場景，像是球場拍攝、賽事紀錄等。隨著Osmo Pocket4P登場，DJI Osmo Pocket系列產品線也更完整。聯強國際表示，萬元價位的Pocket 3仍鎖定大眾入門需求；約1.5萬元級距的Pocket4，適合日常紀錄與熱血創作者；至於Pocket 4P則上探高階影視等級，以約2萬元價位帶，主打電影機質感與更完整的創作能力，預計將於6月29日晚間8點正式公告。