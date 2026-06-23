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弓形蟲感染「貓科是最終宿主」 孕婦恐流產

孕婦避免接觸野貓 接觸生肉要徹底洗手

國內一名南部30多歲本國籍女性因感冒就醫，卻發現左側頸後表皮囊腫，以手術切除，但經過血液檢驗，發現是弓形蟲感染症，目前已康復，衛生單位啟動疫情調查，同住者1人無疑似症狀。疾管署防疫醫師林稜指出，個案並非孕婦、也沒有慢性病史，同時近期無國內外旅遊史，4月中因為類似感冒症狀而就醫，發現左側頸後有囊腫，血液檢體檢出弓形蟲血清抗體IgM及IgG陽性。林稜提到，經通報檢驗確診弓形蟲感染症，目前已康復。同住者1人無疑似症狀。衛生單位已啟動疫情調查及相關防治措施，同時衛教避免生食及落實飲食與手部衛生。疾管署監測資料顯示，我國全年皆有弓形蟲感染症病例發生，今年截至6月22日，累計6例弓形蟲感染症病確定病例，均本土病例，年齡介於30多歲至60多歲，今年累計病例數低於2022至2025年同期(介於7-17例)。疾管署表示，弓形蟲感染症為第四類法定傳染病，致病原為弓形蟲(Toxoplasma gondii)，是一種細胞內寄生的原蟲，貓科動物是其最終宿主，人類因食入受污染的水、食物或吃到未煮熟受感染動物組織中的囊體而感染，但不會經由人與人接觸而傳播。疾管署提到，潛伏期為10至23天，免疫功能正常的人感染弓形蟲，通常沒有症狀，少部分急性感染病患會出現淋巴結腫大、倦怠、衰弱及中度發燒（38至38.5℃）的情形。疾管署指出，懷孕婦女於懷孕期間初次感染弓形蟲，可經由胎盤傳染給胎兒，造成孕婦流產、死胎或胎兒異常，倖存的新生兒，日後可能出現視力不良、學習障礙或發展遲緩等。免疫功能不全者往往是由於過去潛在感染的弓形蟲再活化而出現症狀，腦部通常是最常被侵犯的部位，易引起腦膿瘍，造成意識不清、抽搐、肢體動作障礙及語言障礙等，嚴重者可能致命。疾管署呼籲，民眾食用肉類應以66℃以上加熱或煮熟，且避免在烹調過程中試吃，懷孕婦女應避免接觸來路不明的貓；家貓應餵食乾飼料、貓罐頭或煮熟的食物，避免家貓出外覓食；接觸過生肉的手、砧板、菜刀及碗盤等物品，應以清潔劑及清水洗淨；整理花園或接觸可能遭受貓糞污染的泥土時需戴手套，事後應澈底洗手。