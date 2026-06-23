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行政院長卓榮泰今（23）日主持「國家人工智慧戰略特別委員會」首場會議時表示，面對全球AI快速發展，政府將以更快速度因應全球變化，並以更大的戰略主導AI浪潮，展望未來，政府將從深遠願景、完善法制出發，持續推動硬體製造維持領先、軟體創新加速升級、國家算力基礎建設及主權AI模型發展，均衡提供各項AI服務，促進普惠共榮，而委員名單中縣市長包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕與新竹市長高虹安都未出席。卓榮泰首先頒發聘書予本屆委員代表，並於致詞時表示，今年1月總統賴清德正式公布《人工智慧基本法》，行政院依該法第6條規定，設立行政院層級「國家人工智慧戰略特別委員會」，並由行政院長擔任召集人，今日召開首場會議。而他的任務就是與所有委員並肩協調、推動全國人工智慧相關事務，期盼委員們能給予寶貴意見，為國家訂定清晰且具前瞻性的「國家人工智慧發展綱領」。卓榮泰指出，今日也是「人工智慧思想奠基者」艾倫．圖靈（Alan Turing）的誕辰紀念日。1950年圖靈發表了一篇震撼學界的論文，並提出「機器能否思考？」此一影響現代科技發展軌跡的問題。為驗證此一問題，圖靈設計出「模仿遊戲」，也就是「圖靈測試」，正式開啟全人類對於「機器智慧」的科學探問，也被現今科學界公認為是人工智慧研究真正的思想起點。至此之後70餘年，如今人類所處世界已發生驚天動地的變化，圖靈當年的提問，不再只是學術圈討論的話題，而是真實走入人類生活，例如現今大型語言模型（LLM）不僅能回答問題，還能撰寫程式，甚至本身即具備邏輯推理能力，因此不論是資安防護、深偽詐騙、錯假訊息散播，甚至是AI是否具備自主意識，都是當代政府必須嚴肅面對的AI治理課題。卓榮泰表示，今日會議邀集產、官、學界專家及地方首長出席，核心目的希望借重委員的智慧共同研商，落實《人工智慧基本法》中揭示的「以人為本」精神，並在永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理、資安與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責等七大原則下推動「負責任的AI」，讓科技發展真正造福全人類。卓榮泰說明，回首過去這段時間，行政團隊在政策面及法制面上，已有務實推進的初步成果。首先，在政策面上，行政院於2018年核定「台灣AI行動計畫1.0」，並接續全面推動2.0計畫。面對生成式AI浪潮衝擊，政府也即刻因應，努力打造可信任的生成式AI「TAIDE」，建構主權AI能量。此外，今年行政院核定「AI新十大建設推動方案」，預計4年投入超過1300億元，聚焦算力基礎建設、主權AI、智慧應用及人才培育等面向，全面布局AI發展，以落實百工百業智慧運用、打造「全民智慧生活圈」的終極目標。在法制面上，卓榮泰指出，為因應AI等數位科技帶來的法制衝擊，行政院於2023年4月成立跨部會的「數位政策法制協調專案會議」，由政委林明昕、吳誠文以及葉俊顯督導各部會成立專案小組，研析各項法規調適議題。同年行政院亦頒布「行政院及所屬機關（構）使用生成式AI參考指引」，為立法厚植基礎。去年12月23日，立法院三讀通過《人工智慧基本法》，更確立我國推動AI發展明確方向。卓榮泰表示，特別感謝副院長鄭麗君在召開本次會議之前，透過「行政院智慧國家2.0推動小組」的既有任務編組，先行推動跨部會人工智慧事務的協調及各項事務。這是一項非常艱鉅但重要的前置作業，但在鄭副院長主持下，今年上半年已順利辦理多場跨部會及專家諮詢會議，廣泛邀集產、官、學各界委員，共同剖析台灣在全球AI發展版圖中的機會及挑戰。在歷次會議當中，委員一致認為台灣除持續發展先進製造優勢之外，更應該積極運用AI技術，促進全體產業升級，並將民主自由核心價值融入AI發展願景，朝向成為引領全球「AI良善應用典範」的目標前進。而為達成此一願景，政府也將「AI新十大建設」作為具體落實的推動引擎，全面布局AI發展。卓榮泰強調，AI發展與應用絕不能只停留在中央政策之中，必須加強結合各地方政府充沛的產業能量與在地活力，才能真正讓AI落地生根。因此，政委吳誠文也在6月初召開地方政府專場會議，與全國各縣市代表深入討論算力資源的區域均衡布局、資料治理與開放、AI合規指引的中央支援，以及公務體系AI人才培育等關鍵議題，充分展現地方政府推動AI施政的高度意願與迫切需求。卓榮泰表示，今日首場會議雖然只是委員會的第一步，但這一步卻承載著國家未來的重要發展。圖靈曾說過「這只是未來的前奏，也是將要發生之事的影子」，其前瞻眼光精確描繪出當代社會所面臨的處境，面對AI浪潮，大家所看到、經歷，甚至是想像的，可能只是未來巨大變革的冰山一角，還有很大的AI宇宙等待去發掘、開發及應用。卓榮泰強調，台灣不僅要追求技術領先，持續在硬體製造上傲視全球，更要確保全國國民都能公平共享科技發展帶來的果實，讓台灣驕傲成為引領人工智慧良善發展的科技領先大國。而「國家人工智慧戰略特別委員會」肩負艱鉅任務，期待能透過相互討論、凝聚共識，為未來國家的AI科技、經濟發展、產業升級、人民生活帶來最直接的影響及幫助。隨後，卓榮泰在聽取國家科學及技術委員會說明「國家人工智慧發展綱領」草案後表示，本案原則修正通過，請國科會依據委員意見進行文字修正，並報院核定後，函頒各部會據以施行。卓榮泰指出，本綱領依照《人工智慧基本法》第6條規定，由本委員會審議，確立我國AI發展的戰略目標為，積極建構「主權AI」，讓台灣從支撐全球創新的「製造優勢國家」，成為立基於自由民主價值的「AI良善應用典範」。同時，本次討論確立我國「主權AI」發展願景，以台灣在地資料與自由民主價值為基礎，建構安全、可信賴且負責任的AI生態圈，讓AI成為真正造福人群的力量，落實科技普惠大眾的理念。未來將以教育、醫療、金融、司法為我國主權AI示範應用範圍，並同步請各部會逐步擴及到「全民智慧生活圈」的多元應用。卓榮泰表示，為落實主權AI願景，需要針對AI發展所需的硬體、軟體及應用服務，積極建構「新基礎建設」，包括算力、能源、網路資訊安全、資料安全、AI運用與服務的安全、堅守自由民主價值的評測機制，以及法規調適等，其中算力及能源，會特別著重於區域均衡及韌性調度。卓榮泰請各部會依本綱領所揭示的戰略目標進行資源規劃，並以「AI新十大建設推動方案」，作為本綱領具體執行的方案內容。另強調，政府將以「智慧政府」先行，發展創新公共服務，並善用數據資料來進行循證治理；同時全面推動「AI產業化、產業AI化」，降低中小微企業導入AI的門檻，讓AI創新應用能擴及百工百業，並透過學校教育到全民AI能力的普及，賦能每一位國民，提升國家整體韌性。針對數位發展部「完善法制環境」報告，卓榮泰表示，《人工智慧基本法》已於今年1月公布施行，請各部會於2年內完成法規調適工作。數發部已根據《人工智慧基本法》訂定「AI風險分類框架」，後續請數發部積極協助各目的事業主管機關進行AI風險盤查，尤其針對直接涉及民眾重大權益的領域，例如受教權、工作權等優先進行盤點；另協助各級政府完成使用AI執行業務之風險評估，建立內控管理機制。同時，請各機關預先規劃法規調適，並協助相關產業訂定指引，針對主管領域的AI應用訂定管理規範，落實完善的風險管理。卓榮泰指出，資料治理為推動AI發展的重中之重，《促進資料創新利用發展條例》是建構友善資料流通環境的基礎，請各部會以非個資資料先行，優先釋出具高品質的台灣文化價值語料，在兼顧個資保護及著作權保護的前提下，促進主權AI的發展與應用。此外也請鄭副院長督導數發部，參考先前政府設置「永續長」的經驗，推動各部會設置「資料長」，並以「推動政府資料開放、擴大政府資料共享、擴大AI訓練語料釋出」作為今年度的優先任務；同時，「數位政策法制協調專案會議」仍會持續運作，負責重要協調及分工籌劃工作。卓榮泰指出，資料治理涉及個資保護與著作權等重要權益保障，請數發部及相關部會就資料蒐集、模型訓練、應用部署等階段，建立資料治理框架，兼顧《個人資料保護法》及《著作權法》規範，衡平科技創新發展與權益保障，厚植臺灣多元文化及自由民主價值。接續，卓榮泰於聽取國家發展委員會「促進普惠共榮」報告後表示，為促進區域與產業均衡發展，國發會正推動「六大區域產業及生活圈」，並結合「AI新十大建設推動方案」，帶動AI全方位發展，逐步落實「均衡台灣」願景。請經濟部、數發部及各相關部會持續協助各區域產業聚落、中小企業及特色產業轉型升級，依不同產業類別及區域需求提供因地制宜的支持機制，共創區域特色AI應用；並請國發會將本次會議委員意見納入「六大區域產業及生活圈」整體規劃，持續與地方政府定期溝通，偕同國科會、數發部、經濟部及相關部會共同推動，使地方需求、情境化應用及示範計畫持續交流落地。至於涉及跨區域或國家層級的重要AI議題，未來將提報「行政院智慧國家2.0推動小組」進行後續討論。卓榮泰指出，為加速中小微企業AI轉型，經濟部刻正研擬《中小微企業轉型升級發展條例》草案，將支持中小微企業應用AI技術，並擴大適用範圍涵蓋中小微企業、新創企業及市場商圈，建構完善的數位及智慧轉型支持架構。此外，政府亦已規劃8年投入1000億元協助中小微企業轉型升級，除持續提供穩定能源供應外，也將兼顧土地、人力及充裕量能等資源配置，並均衡推動主權AI及算力建設服務。卓榮泰進一步表示，就「共享智慧生活」方面，依據「國家人工智慧發展綱領」，政府將以公部門為示範，優先推動智慧國家、智慧城市，結合地方政府發展，提供創新公共服務。院長請各部會持續深化跨機關資料串接整合，加速AI科技於民生關鍵場域落地普及，中央與地方攜手共同發展區域特色，共同建構全民智慧生活圈。行政院國家人工智慧戰略特別委員會，其中成員包括召集人行政院長卓榮泰、副召集人行政院副院長鄭麗君、執行秘書國科會主委吳誠文，委員則有行政院政委林明昕、教育部長鄭英耀、法務部長鄭銘謙、經濟部長龔明鑫、交通部長陳世凱、勞動部長洪申翰、衛福部長石崇良、文化部長李遠、數發部長林宜敬、國發會主委葉俊顯、金管會主委彭金隆、國科會科技辦公室執行秘書張振豪、台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、高雄市長陳其邁、新竹市長高虹安、嘉義縣長翁章梁、澎湖縣長陳光復、友達供電董事長彭双浪、中研院資訊科技創新研究中心主任逄愛君、資安應用服務聯盟會長洪偉淦、台灣人工智慧學校校務長蔡明順、台大電信工程學研究所教授蔡志宏、台灣網路暨電子商務產業發展協會常務理事林之晨、台灣半導體協會理事長侯永清、長庚大學智慧運算學院院長許永真、台灣智慧雲端服務股份有限公司總經理吳漢章、台灣健康網路平台股份有限公司董事長楊泮池、中華民國資訊軟體服務商業同業公會理事長沈柏延、台北市電腦商業同業公會理事長陳俊聖、國立台北藝術大學新媒體藝術學系教授魏德樂、中研院資訊科學研究所所長廖弘源。