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▲中國領導人習近平在2026年5月15日上午在中南海和美國總統川普進行會晤。（圖／翻攝新華社）

美國知名智庫「外交關係協會」（CFR）主席哈斯（Richard Haass）與亞洲研究員石可為（David Sacks）22日在學術期刊《外交事務》（Foreign Affairs）聯名撰文示警，習近平正以重塑美國對台政策為核心戰略，將川普的立場搖擺視為「不戰而取台」的最佳機遇，呼籲白宮盡速停止為北京鋪路。兩位學者指出，今年5月川習北京峰會表面上緩和美中緊張，實際上卻是習近平啟動新一輪對台攻略的起手式。峰會結束後，北京聲明隨即透露習近平向川普傳遞的訊息——台灣問題若「處理得當，雙邊關係將維持整體穩定」，否則恐怕引發衝突，等於向白宮直接施壓。哈斯與石可為分析，習近平雖已命令解放軍在2027年前具備武力攻台能力，卻更傾向不費一槍一彈就控制台灣。一旦動武失利，不僅政治威信受損，美國與盟友的制裁也將重創中國經濟，因此習近平將目光鎖定屢屢質疑保衛台灣合理性的川普，尋找不戰而勝的空間。跡象已相當明顯。川普在接受《福斯新聞》訪問時援引北京慣用說法，稱台灣「現在有人想要獨立」，還稱台灣領導人「想打仗，以為美國會撐腰」。然而文章指出，台灣執政黨實際上從未追求正式獨立，也持續以克制態度回應北京軍事挑釁，川普的表述明顯偏離事實。更令學者憂慮的是，川普暫緩一筆總額140億美元的對台軍售案，稱其為「很好的談判籌碼」，並自曝曾與習近平深入討論軍售細節，明顯違反美國長期不就對台軍售諮詢北京的政策慣例。國防部長赫格塞斯隨後出席新加坡香格里拉對話，更是美國十年來首次未在該論壇演說中提及台灣，令各界憂慮美國正悄悄降低台灣的戰略地位。文章警告，習近平真正意圖不在於阻擋特定武器交付台灣，而是藉由讓美國暫停軍售，建立「華府須就對台軍售諮詢北京」的先例，從根本動搖台灣對美國承諾的信心。文章引述2026年台灣民調指出，僅34%受訪者認為美國是「可信賴的國家」，較5年前下滑逾10個百分點。若川普持續釋出模糊訊號，此數字恐怕進一步下跌，使親中政治力量坐收漁翁之利。學者也點出外溢效應。美國對台政策向來是整個印太地區衡量美國盟友承諾可信度的指標，一旦華府對中讓步，日本、南韓、菲律賓乃至澳洲都將重新盤算能否仰賴美國安全保障，北京在亞洲的影響力也將趁勢大幅擴張。哈斯與石可為呼籲川普政府立即核准對台軍售，並透過合資與技術轉移協助台灣建立本土國防工業；同時在區域維持足夠兵力、加強與台灣海巡合作，反制北京宣示對台灣水域管轄權的行動；也應向北京明確表態不尋求對抗，重申不支持台獨並持續遵循一中政策。文章最後警告，「美國過去幾十年來持續遏制中國對台侵略，未來也做得到」，但前提是台灣與日本等盟友仍視華府為可信賴的夥伴，直指川普若持續搖擺，將成為習近平手中最不費力的得分工具。