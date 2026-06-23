2026世界盃足球賽如火如荼進行中，挪威隊頭號球星哈蘭德（Erling Haaland）話題不斷，除了場上表現，感情生活也備受大眾關注，他的女友伊莎貝爾（Isabel Haugseng Johansen）外貌出眾，與哈蘭德是從小一起踢足球的青梅竹馬，兩人長大後，深厚的友情逐漸昇華成愛情而交往至今，另外，讓球迷豎起大拇指的是伊莎貝爾低調、不愛張揚的行事作風。
從小和哈蘭德一起踢球 伊莎貝爾曾是女足新星
哈蘭德和伊莎貝爾同樣來自挪威布呂訥（Bryne）小鎮，兩人從小就在當地的社區足球隊與青訓體系中一起踢球和成長，擁有共同的話題與價值觀，伊莎貝爾本身也具備極佳的足球天賦，13歲時就跳級代表成年女子足球隊出賽，在早期的足球生涯中，她曾經創下在36場比賽中攻入23球的驚人進球率，是當地公認極具潛力的女子足球新星。
哈蘭德赴歐洲踢球 兩人友情昇華成愛情並交往
隨著哈蘭德的足球天賦被發掘，決定離開家鄉轉戰奧地利、德國及英國等頂級聯賽，踏上職業足球之路，這份相隔兩地的純粹友誼也悄悄升溫，兩人在2021年左右正式確立戀愛關係，隨後伊莎貝爾跟著哈蘭德前往曼徹斯特生活，目前主要專注於家庭及時尚模特兒與KOL的經營。
伊莎貝爾行事低調不張揚 扮演哈蘭德最強後盾
另球迷津津樂道的，還有伊莎貝爾不同於其他足球巨星的老婆總是行徑高調，她在公開場合衣著向來不會太過華麗，即使出席曼城奪冠慶典或金球獎等重大頒獎典禮，她的穿搭多以優雅、簡約為主，絕不刻意爭奇鬥豔，也不愛對外發言，個人社群帳號極少公開生活隱私，或和哈蘭德大肆放閃，伊莎貝爾選擇將所有光環與焦點留給在球場上拚搏的哈蘭德，自己則扮演最穩定、最安靜的陪伴者。
哈蘭德、伊莎貝爾這對模範眷侶在2024年底迎來了他們的寶貝兒子，邁向人生新階段，儘管哈蘭德極少公開談論感情，但他曾經甜蜜表示，女友是他追逐夢想時最大的精神支柱，兩人相處模式就如平凡情侶一般，熱愛一起玩《Minecraft》（麥塊遊戲）、享受簡單的生活。
Isabel Haugseng Johansen IG
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哈蘭德和伊莎貝爾同樣來自挪威布呂訥（Bryne）小鎮，兩人從小就在當地的社區足球隊與青訓體系中一起踢球和成長，擁有共同的話題與價值觀，伊莎貝爾本身也具備極佳的足球天賦，13歲時就跳級代表成年女子足球隊出賽，在早期的足球生涯中，她曾經創下在36場比賽中攻入23球的驚人進球率，是當地公認極具潛力的女子足球新星。
隨著哈蘭德的足球天賦被發掘，決定離開家鄉轉戰奧地利、德國及英國等頂級聯賽，踏上職業足球之路，這份相隔兩地的純粹友誼也悄悄升溫，兩人在2021年左右正式確立戀愛關係，隨後伊莎貝爾跟著哈蘭德前往曼徹斯特生活，目前主要專注於家庭及時尚模特兒與KOL的經營。
伊莎貝爾行事低調不張揚 扮演哈蘭德最強後盾
另球迷津津樂道的，還有伊莎貝爾不同於其他足球巨星的老婆總是行徑高調，她在公開場合衣著向來不會太過華麗，即使出席曼城奪冠慶典或金球獎等重大頒獎典禮，她的穿搭多以優雅、簡約為主，絕不刻意爭奇鬥豔，也不愛對外發言，個人社群帳號極少公開生活隱私，或和哈蘭德大肆放閃，伊莎貝爾選擇將所有光環與焦點留給在球場上拚搏的哈蘭德，自己則扮演最穩定、最安靜的陪伴者。
哈蘭德、伊莎貝爾這對模範眷侶在2024年底迎來了他們的寶貝兒子，邁向人生新階段，儘管哈蘭德極少公開談論感情，但他曾經甜蜜表示，女友是他追逐夢想時最大的精神支柱，兩人相處模式就如平凡情侶一般，熱愛一起玩《Minecraft》（麥塊遊戲）、享受簡單的生活。
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