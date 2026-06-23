我是廣告 請繼續往下閱讀

日本氣象廳（JMA）23日發布未來三個月天氣預報，警告今年夏季日本東部、西部、沖繩及奄美等地氣溫預計將高於往年平均水準，尤其7月至8月暖空氣將更容易籠罩日本周邊地區，導致高溫天氣持續，呼籲民眾務必做好防暑降溫措施。而就在此時，颱風7號「米克拉」（Maekkhala）正以「非常強烈」的強度朝沖繩方向逼近，為這個夏季的開端投下震撼彈。根據最新資料，22日15時颱風7號「米克拉」目前位於菲律賓東方，中心氣壓935百帕，最大風速每秒50公尺、最大瞬間風速達每秒70公尺，正以西北西方向、每小時15公里的速度前進。預報顯示，24日15時颱風將以「非常強烈」的強度抵達沖繩南方，中心氣壓950百帕，最大風速每秒45公尺；27日15時則預計位於九州南方，中心氣壓992百帕，最大風速減弱至每秒23公尺，並轉向東北方向前進。目前日本本土尚未確認有直接上陸或受災情況，但沖繩方面需嚴加防範強風、大浪與豪雨。此外，即使颱風本體距離較遠，來自颱風的暖濕空氣流入梅雨鋒面，也可能導致西日本至東日本出現豪雨，需注意道路積水、河川暴漲、土石流以及突發強風等災害。回顧2026年颱風活動，颱風6號「薔蜜」5月27日在加羅林群島生成，6月3日凌晨4時30分左右於日本和歌山縣南部登陸，同日晚上轉變為溫帶低氣壓，四國與近畿地區因此出現豪雨、暴風與大浪，和歌山縣甚至發布線狀降水帶警報，造成輕傷1人、住宅淹水與土石流等災情。今年前半年颱風活動相當活躍，1月至6月已連續每月生成颱風，在歷史上相當罕見，顯示西太平洋颱風季來得比往年更早、更頻繁。日本氣象廳特別指出，，預計這將導致颱風持續時間更長、強度更大。一旦颱風形成，日本附近鋒面的活動往往會更加活躍，對日本本土造成的影響範圍也可能比往年更廣。氣象廳呼籲民眾務必密切關注最新颱風動態，提早做好防災準備。降雨方面，未來三個月全國降水量預計與往年平均值大致持平，但颱風與梅雨鋒面交互影響期間，局部強降雨風險仍不容輕忽。正計畫暑假前往日本旅遊的旅客，建議出發前務必查詢最新颱風動態，並預留行程彈性空間，避免因颱風影響造成班機延誤或交通中斷等困擾。