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國泰投信因未將利害關係人納入管制，導致旗下基金與全委帳戶誤買原任董事郭明鑑兼任獨董的世芯-KY股票，雖然郭明鑑已在22日請辭，但今（23）日又傳出他今年5月27日也兼任榮成紙業董事，是否也有投資榮成股票引關注。對此，金管會表示，國泰投信要進行清查，若發現有違規情事，金管會將依行政程序處理。由於國泰投信董事郭明鑑擔任世芯獨董，但國泰投信旗下基金、全委帳戶投資相關股票，國泰投信6月15日公告，例行作業檢視過程中發現旗下8檔基金未符規範，因此重新核算基金淨值，並依核算後淨值補償受益人。隨後，郭明鑑在昨日請辭國泰投信董事一職，可是又爆出他在5月27日起也擔任榮成紙業董事，是否有申報也引發關注。對此，金管會證期局副局長黃厚銘今日表示，依照相關辦法投信事業運用基金或經營全權委託投資業務時，基於利益衝突防範，非經客戶書面同意或契約特別約定，不可以投資與該事業有利害關係的公司所發行股票。因此，郭明鑑5月27日公告為榮成董事，從當日起至6月22日榮成就是國泰投信的利害關係公司，國泰投信旗下基金及全委帳戶就不可以持有榮成紙業股票，若有違規依行政程序處理，可處糾正、警告，或60萬元至300萬元罰鍰。不過，黃厚銘也強調，金管會對投信的監管重點，不是內部資訊揭露，而是管理的基金、全委帳戶的投資操作是否依照相關規定辦理，監管重點是保護基金與全委投資人，而公司為符合金管會要求包括管理的基金、全委帳戶不得持有利害關係人發行的股票，要自行設計有效的內部控制。至於國泰投信損失能否求償？黃厚銘說，這是投信公司和郭明鑑之間的民事事件，要看公司後續的內部程序處理。由於郭明鑑也擔任國泰世華銀行董事長，外界也關注銀行是否有關係人授信，對此，金管會銀行局副局長王允中則表示，郭明鑑去年5月29日擔任世芯獨董、今年5月27日兼任榮成董事，銀行都已申報為利害關係人，並完成建檔作業，而2家公司也沒有與國泰世華銀行有授信往來。