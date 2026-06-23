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民進黨桃園市長參選人黃世杰參選以來積極經營社群，除了時常上傳地方行程照片外，近來在脆上PO出高中畢業照，纖瘦的身材引發熱議。對此，知名律師林謅罵今（23）日直言，「世杰學長以前長這樣欸，我現在心裡無聲尖叫已經持續一小時，好想問民進黨對林右昌和世杰學長做了什麼」，財經網美胡采蘋也說，他認識黃世杰的太太，「沒想到他的太太嫁給這麼帥的老公，這比新店市長優質很多吧」；對此，黃世杰則笑稱，「本人對於高中長這樣一事，予以承認。請大家不要懷疑，這不是AI生成」。黃世杰高中畢業照近來在網路社群上引發討論。林謅罵在粉專提到，黃世杰有建國中學、台灣大學、台大法研所榜首、哥倫比亞大學的學歷，更是2001年律師高考第一名。他提到，2020年黃世杰擊敗前桃園縣長吳志揚當選立委，在桃園藍營大優勢區，2024年僅以1229票些微差距落敗給現任立委涂權吉，後於2024年任法務部政務次長。林謅罵律師表示、法律人都會說台北市長候選人沈伯洋很優秀，而更為低調的黃世杰學長也是神人等級，「世杰學長以前長這樣欸，我現在心裡無聲尖叫已經持續一小時，好想問民進黨對林右昌和世杰學長做了什麼」？胡采蘋看到照片也驚訝表示，他認識黃世杰太太，黃太太是他小弟的同學、北一女資優班高材生，也是超可愛的女生，「我經常叫她幫我寫劇本，沒想到她嫁給這麼帥的老公，這比新店市長優質很多吧」。