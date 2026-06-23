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▲面對與前隊友梅西（Lionel Messi）的世足金靴獎之爭，姆巴佩顯得十分坦然，笑稱梅西進球太瘋狂，自己不會刻意去盯著對方的數據。（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃金靴獎戰線進入「神仙打架」模式！法國隊長姆巴佩（Kylian Mbappé）在I組次輪面對伊拉克之戰上演梅開二度，幫助法國以3：0輕取對手、提前挺進32強，他個人本屆累積4球，世界盃生涯總進球數也來到16球，追平德國傳奇射手克洛澤（Miroslav Klose）。不過面對外界關注他是否要與阿根廷球王梅西（Lionel Messi）正面競爭金靴獎，姆巴佩賽後反而苦笑「喊累」，直言梅西永遠都在進球，若一直盯著他的數據，只會讓自己陷入更瘋狂的追趕壓力。在法國隊完勝伊拉克前，阿根廷才剛以2：0擊退奧地利，梅西在那場比賽同樣上演梅開二度，將世界盃歷史進球紀錄一舉推高到無人能及的18球。如果不是梅西同日瘋狂進球，姆巴佩本場踢進第16球時，本該與克洛澤、梅西一同並列歷史第一。當被現場媒體問到與梅西的歷史級金靴獎割喉戰時，姆巴佩笑著搖了搖頭：「我昨天就說過了，梅西永遠都在進球。他過去一直在進球，現在在進球，未來也永遠會繼續進球。如果我總是盯著他在做什麼，那我勢必要付出『甚至更多』的瘋狂努力才行。所以不，我完全不會去看他的數據，我只專注在如何幫助我的球隊。」作為2018年世界盃冠軍成員（單屆4球）、2022年卡達世界盃金靴獎得主（單屆8球，包含決賽帽子戲法），姆巴佩在世界盃賽場上散發出的統治力，正讓他被國際媒體冠上「世界盃先生（Mr. World Cup）」的封號。面對外界對他個人榮譽的追逐，姆巴佩展現了極高的隊長格局：「金靴獎目前絕不是我會去思考的事情。在現在這個階段，建立一個能讓我們找到定位、互相信任的團隊環境才是最重要的。只有這樣，當賽事進入真正關鍵的時刻，我們才能對團隊的實力保持信心。我向來都能在世界盃取得進球，這不是我會去擔心或焦慮的事。我們的首要任務是打出團隊優勢，因為比賽越往後走、挑戰只會越艱巨。想要贏得世界盃，你就必須擊敗所有人，這段旅程會非常艱難。」已經提前宣布攜手晉級淘汰賽的法國隊，將在台灣時間本週五迎來小組賽的最終高潮。高盧雄雞將強碰由哈蘭德領軍的挪威隊，這場比賽不僅將決定誰能以I組第一的身分出線，更是姆巴佩與哈蘭德兩位新世代頂級神鋒的直接對決。