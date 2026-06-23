台灣綠能電池廠RCE「低碳動能開發股份有限公司」，過去以獨家專利的磷酸鋰鐵（LiFePO4）電池小有名氣。然而，今（23）日 RCE 老闆卻對外發布了一封令人震撼聲明，宣布公司將面臨停止營業的命運，更坦言自己已經罹患肺癌末期病情，公司面臨的資金斷鏈，也對股東感到相當愧疚，但會坦然面對後續民事或刑事的官司。
不菸不酒卻罹患肺癌末期！RCE老闆吐心聲
RCE老闆在聲明中悲痛還原這段抗癌歷程。前年 9 月，生活單純、不菸不酒且無應酬習慣的他，在生日前夕突遭醫師宣判罹患肺癌末期，且癌細胞已擴散，生命被評估僅剩 3 到 6 個月。
面對這突如其來的打擊，他並未放棄。前年 10 月，他先切除了左肺較小的腫瘤，隨後展開了漫長且昂貴的標靶治療。去年 4 月，在確認右肺腫瘤略有縮小後，他決定「賭一把」，經歷了將近 12 個小時的高風險手術。然而，由於父親與弟弟皆因癌症離世，他深知病情隨時可能復發，自己的時間已經所剩不多。
對抗病魔的同時，老闆仍心繫著他創立 15 年的 RCE。他拚命與時間賽跑，努力完善公司內外控與各項產品認證，期望能在自己「還能動的時候」，為公司創造最大價值，甚至尋找願意承接的買家。
然而，大環境景氣不佳，加上龐大的醫療費用與公司現金流不足，讓 RCE 陷入了絕境。到了今年 6 月，面對發不出的員工薪資與廠商貨款，身心俱疲且充滿愧疚感的老闆，甚至罹患了重度憂鬱症，並兩度做出傷害自己的傻事。所幸在鬼門關前被救回，讓他決定勇敢面對現實。
尋有緣人接手公司！RCE老闆向股東道歉
據低碳動能開發股份有限公司官網資料，RCE意指Rescue Critical Earth (拯救垂死的地球) ，該公司主打商品為開發12V/24V鋰鐵啟動電池，並開發出RCE鋰鐵啟動電池這項革命性產品，期望能打造更長壽命、倍數放電，安全穩定的電池，盼能在綠能源佔有一席之地。
「我努力了 15 年，現在所有成熟的產品都已到位，就是希望利用有限時間幫公司創造最大的價值。」老闆強調，RCE 是一家背景單純的公司，沒有私人債務，僅有廠商貨款及中長期的銀行貸款（總金額約數百萬元），在剩下的日子也會積極尋找願意接手的公司
面對目前排山倒海而來的員工薪資、廠商貨款、銀行貸款、房東與水電費等問題，老闆坦言自己一個人已不知如何處理，但他向大眾承諾：「請放心我不會再做傻事，我也會用最後的日子面對民、刑事的責任。」
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RCE老闆在聲明中悲痛還原這段抗癌歷程。前年 9 月，生活單純、不菸不酒且無應酬習慣的他，在生日前夕突遭醫師宣判罹患肺癌末期，且癌細胞已擴散，生命被評估僅剩 3 到 6 個月。
面對這突如其來的打擊，他並未放棄。前年 10 月，他先切除了左肺較小的腫瘤，隨後展開了漫長且昂貴的標靶治療。去年 4 月，在確認右肺腫瘤略有縮小後，他決定「賭一把」，經歷了將近 12 個小時的高風險手術。然而，由於父親與弟弟皆因癌症離世，他深知病情隨時可能復發，自己的時間已經所剩不多。
對抗病魔的同時，老闆仍心繫著他創立 15 年的 RCE。他拚命與時間賽跑，努力完善公司內外控與各項產品認證，期望能在自己「還能動的時候」，為公司創造最大價值，甚至尋找願意承接的買家。
然而，大環境景氣不佳，加上龐大的醫療費用與公司現金流不足，讓 RCE 陷入了絕境。到了今年 6 月，面對發不出的員工薪資與廠商貨款，身心俱疲且充滿愧疚感的老闆，甚至罹患了重度憂鬱症，並兩度做出傷害自己的傻事。所幸在鬼門關前被救回，讓他決定勇敢面對現實。
據低碳動能開發股份有限公司官網資料，RCE意指Rescue Critical Earth (拯救垂死的地球) ，該公司主打商品為開發12V/24V鋰鐵啟動電池，並開發出RCE鋰鐵啟動電池這項革命性產品，期望能打造更長壽命、倍數放電，安全穩定的電池，盼能在綠能源佔有一席之地。
「我努力了 15 年，現在所有成熟的產品都已到位，就是希望利用有限時間幫公司創造最大的價值。」老闆強調，RCE 是一家背景單純的公司，沒有私人債務，僅有廠商貨款及中長期的銀行貸款（總金額約數百萬元），在剩下的日子也會積極尋找願意接手的公司
面對目前排山倒海而來的員工薪資、廠商貨款、銀行貸款、房東與水電費等問題，老闆坦言自己一個人已不知如何處理，但他向大眾承諾：「請放心我不會再做傻事，我也會用最後的日子面對民、刑事的責任。」