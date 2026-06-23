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不菸不酒卻罹患肺癌末期！RCE老闆吐心聲

▲RCE公司主打商品為開發12V/24V鋰鐵啟動電池，並開發出RCE鋰鐵啟動電池這項革命性產品，期望能打造更長壽命、倍數放電，安全穩定的電池。（圖／RCE 低碳動能開發股份有限公司臉書）

尋有緣人接手公司！RCE老闆向股東道歉

台灣綠能電池廠RCE「低碳動能開發股份有限公司」，過去以獨家專利的磷酸鋰鐵（LiFePO4）電池小有名氣。然而，今（23）日 RCE 老闆卻對外發布了一封令人震撼聲明，宣布公司將面臨停止營業的命運，更坦言自己已經罹患肺癌末期病情，公司面臨的資金斷鏈，也對股東感到相當愧疚，但會坦然面對後續民事或刑事的官司。RCE老闆在聲明中悲痛還原這段抗癌歷程。前年 9 月，生活單純、不菸不酒且無應酬習慣的他，在生日前夕突遭醫師宣判罹患肺癌末期，且癌細胞已擴散，生命被評估僅剩 3 到 6 個月。面對這突如其來的打擊，他並未放棄。前年 10 月，他先切除了左肺較小的腫瘤，隨後展開了漫長且昂貴的標靶治療。去年 4 月，在確認右肺腫瘤略有縮小後，他決定「賭一把」，經歷了將近 12 個小時的高風險手術。然而，由於父親與弟弟皆因癌症離世，他深知病情隨時可能復發，自己的時間已經所剩不多。對抗病魔的同時，老闆仍心繫著他創立 15 年的 RCE。他拚命與時間賽跑，努力完善公司內外控與各項產品認證，期望能在自己「還能動的時候」，為公司創造最大價值，甚至尋找願意承接的買家。然而，大環境景氣不佳，加上龐大的醫療費用與公司現金流不足，讓 RCE 陷入了絕境。到了今年 6 月，面對發不出的員工薪資與廠商貨款，身心俱疲且充滿愧疚感的老闆，甚至罹患了重度憂鬱症，並兩度做出傷害自己的傻事。所幸在鬼門關前被救回，讓他決定勇敢面對現實。據低碳動能開發股份有限公司官網資料，RCE意指Rescue Critical Earth (拯救垂死的地球) ，該公司主打商品為開發12V/24V鋰鐵啟動電池，並開發出RCE鋰鐵啟動電池這項革命性產品，期望能打造更長壽命、倍數放電，安全穩定的電池，盼能在綠能源佔有一席之地。「我努力了 15 年，現在所有成熟的產品都已到位，就是希望利用有限時間幫公司創造最大的價值。」老闆強調，RCE 是一家背景單純的公司，沒有私人債務，僅有廠商貨款及中長期的銀行貸款（總金額約數百萬元），在剩下的日子也會積極尋找願意接手的公司面對目前排山倒海而來的員工薪資、廠商貨款、銀行貸款、房東與水電費等問題，老闆坦言自己一個人已不知如何處理，但他向大眾承諾：「請放心我不會再做傻事，我也會用最後的日子面對民、刑事的責任。」