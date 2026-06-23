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▲ 「興連城開發」插旗左營區百貨核心地段，今（23）日舉行保靖案動土。（圖／記者陳美嘉攝，2026.06.23）

坐擁時尚百貨、成熟商圈與頂級生活機能的「漢神巨蛋商圈」為北高雄核心精華區，更是高雄極具指標的的理想居所。「興連城開發」插旗左營區百貨核心地段，今（23）日舉行保靖案動土。該案坐落於北高雄最繁華的黃金區塊，不僅鄰近時尚指標漢神巨蛋購物廣場與裕誠、富國商圈，更近距離接軌義享天地百貨與 Costco 好市多。更值得關注的是，基地周邊重大建設利多齊發，緊鄰富邦凹子底 BOT 開發案及義享天地二期（義享帝國），未來將匯集百貨、星級飯店、影城與頂級商辦。此外，基地亦鄰近佔地萬坪的凹子底森林公園，為繁忙的都會生活保留了一片難能可貴的自然綠意。本案產品規劃為地上15層、地下3層的精品住宅，基地面積約238坪，住宅坪數20-41坪、規劃2至3房，預計2030年完工，預計年底或明年初進場銷售。基地步行即達巨蛋百貨機能商圈，同時擁有優越的交通脈絡，捷運紅線串連左營高鐵站、台鐵共構樞紐，精準鎖定追求生活質感的高階菁英。興連城開發自創立以來，便建立了一套嚴謹的購地邏輯與城市發展視野。興連城開發總經理-周惠賓表示，公司始終堅持「深耕城市核心、布局地利尖端」的策略，從市中心、高雄美術館、左營巨蛋核心、楠梓高大特區 ，到今年7月份即將登場的全新力作「中川月亮灣」，每一步都印證了興連城對地段價值的敏銳度。周惠賓強調，建築不只是空間的構築，更是土地價值的延續。興連城的選地哲學核心在於，必須具備不可替代的稀有性、強大的生活機能支撐，以及可預見的未來增值潛力，鎖定精華地段，將「品牌力」與「地段力」完美對位，為住戶在繁華城市中，預約一處最具價值的安居之所。周惠賓指出，興連城始終秉持「善良、正直、誠信」的精神，施工導入日系匠人準則-「6S運動」（整理、整頓、清掃、清潔、素養、安全），從工地源頭落實高標準的職安與環境管理。在建築結構與施工細節上，更導入「9大標準工法」，不論是結構安全的強化、防水防潮的層層把關，還是在空間尺度與建材選用上，皆追求超越業界的卓越標準 。興連城堅持將這套建築DNA運用在每一案場，用看得見的精工品質，不負住戶的安心託付。