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與伊朗說法差很大

美國總統川普（Donald Trump）表示，雖然伊朗當局否認，但伊朗已經同意無限期接受最高級別的核檢查，且被解凍的伊朗資金將用於購買美國的濃顫品和醫療用品。不過，就如川普自己所說，伊朗政府否認要買美國農產品，也否認願意接受國際原子能總署（IAEA）的調查人員訪問其受損的核設施。川普最新在個人Truth Social發文表示，「儘管他們百般抗議並發表與事實不符的虛假言論，還有假新聞鋪天蓋地的宣傳（這些媒體正竭盡所能地將美國的勝利淡化到微不足道），但伊朗已完全且徹底同意在未來很長一段時間內（無限期！！！）接受最高級別的核能檢查。這將確保『核誠信』。如果他們不同意這一點，就不會有進一步的談判！」川普強調，「基於此點以及伊朗所做出的其他重大讓步，我已同意允許荷姆茲海峽保持開放，不再進行封鎖。然而，所有軍艦仍將留守原位，以備在必要時重新啟動封鎖，儘管就目前而言，這種可能性極低。美國財政部所解除凍結的資金和制裁款項，將進入由美國控制的託管帳戶，且將『專款專用』於購買食品與醫療用品，而且必須完全向美國採購，包括向我們偉大的美國農民購買玉米、小麥和大豆。這些都是伊朗目前極度缺乏的物資。這是一場人道主義危機，我認為有必要立即伸出援手，現在就行動，以免為時已晚。談判進展順利！」伊朗中央銀行行長赫馬蒂（Abdolnaser Hemmati）此前已經表示，伊朗沒有義務向美國購買進口農產品，簽署的協議裡也沒有提到這點，除非美國產品能提供最優的價格和品質，才會考慮購買。另外，伊朗外交部發言人巴蓋伊此前也表示，伊朗沒有計劃允許國際原子能總署的調查人員訪問其受損的核設施。巴蓋伊說伊朗將繼續履行其作為《核不擴散條約》成員國的現有義務，並遵守其與國際原子能總署簽訂的保障監督協定。川普的說法與伊朗完全不同，至於何者為真，還需繼續觀察。另外，川普還聲稱週一有1900萬桶石油從荷姆茲海峽流出，「創歷史新高」，這個數字同樣無法核實。