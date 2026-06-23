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▲「GLOW STARTS HERE」快閃活動中，Dear Dahlia 帶來多款人氣商品。（圖／翻攝畫面）

韓系美妝風潮持續席捲全球，韓國現代百貨（Hyundai Department Store）攜手新光三越台中中港店，打造期間限定「GLOW STARTS HERE」快閃店，即日起至6/25登場。集結醫美級保養品牌 DER28、韓國 Olive Young 長年熱銷品牌 ongredients，以及純素彩妝品牌 Dear Dahlia，以「肌膚重啟」為核心概念，一次呈現韓國當前最受關注的保養與彩妝趨勢。此次「GLOW STARTS HERE」快閃店即日起至6/25於新光三越台中中港店登場，不僅一次公開韓系光澤肌養成關鍵，更將韓國當前最受關注的保養與彩妝潮流原汁原味帶進台中，更同步推出限定體驗組合、活動打卡優惠，成為今夏不可錯過的美妝盛事。韓國人氣男團 SUPER JUNIOR 成員利特近日正式成為皮膚學保養品牌 DER28 品牌代言人，傳遞品牌所強調的長期穩定肌膚管理理念。本次快閃活動中，DER28 帶來全新推出的 VITERRA RejuMax PDRN 賦活修護外泌體精華面霜。同步亮相的還有 DER28 VITERRA 發酵光感防曬精華乳，以輕盈水感質地結合發酵保養成分，兼具防曬與保濕功能，展現完整的肌膚保養節奏。以標誌性大理石包裝聞名的 Dear Dahlia，是韓國具代表性的純素彩妝品牌之一。品牌以大麗花萃取為核心成分，結合高端質感設計與專業級妝效，打造兼具美感與理念的彩妝體驗。本次快閃活動中，Dear Dahlia 帶來多款人氣商品，包括 PDRN 日間修護多合一 BB 霜 SPF40 PA+++，結合防曬、潤色與基礎保養功能，打造自然輕盈妝感；以及品牌人氣商品花瓣液態腮紅，以細緻水潤質地呈現自然紅潤光澤，打造韓系妝容標誌性的好氣色效果。從底妝到妝容點綴，Dear Dahlia 透過純素彩妝產品，展現自然光澤妝感的多元層次。在韓國 Olive Young 長年熱銷並深受專業彩妝師關注的純淨保養品牌 ongredients，以「100% 純素」及「成分極簡化」為核心理念，品牌明星商品「肌膚屏障妝前保濕乳 EX」，亦被消費者暱稱為「小黃乳」，兼具保養與妝前打底功能，深受乾燥肌與敏感肌族群喜愛。此外，品牌亦帶來「保濕光澤噴霧」、「肌膚屏障光澤保濕精華液」等商品。從妝前保濕、日常補水到深層修護，ongredients 以完整保養邏輯打造韓系透亮肌養成節奏。