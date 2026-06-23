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▲庾澄慶（如圖）今年初才與黃大煒聯絡，提到對方狀態表示「很好。」（圖／福茂唱片提供）

演藝圈近來接連傳出噩耗，演員傅子純、歌手黃大煒接連猝逝，「哈林」庾澄慶今（23）日出席新歌記者會，受訪時被問到此事忍不住嘆：「驚嚇程度很大。」更坦言年初才與黃大煒聯絡，對於噩耗感到十分不捨，並加深庾澄慶想做演唱會的想法，不禁有感而發說：「現在可以做的事快做，不要等到不能做再做。」提及今年10月將展開巡演，庾澄慶表示因評估目前各方面狀態良好，他說：「沒把握好的狀況會維持多久，明年還會這麼好嗎？會不會斷崖式衰老？」庾澄慶睽違九年推出全新創作單曲〈愛人啊〉，以歌手身分再次回到樂壇，同時宣布今年10月展開全新巡迴演唱會。今受訪時談到已故演員傅子純日前才剛上他主持的節目《哈！真相大白了》，透露當時傅子純拿到當集節目的冠軍，更感嘆：「他這麼年輕，最近這種事有點加深我想做演唱會的想法。」此外庾澄慶也提到與他差不多年紀的黃大煒，直言看到對方除了頭髮少一點，其他狀態都很好，未料也突然離世，讓他直言驚嚇程度更大。事實上，庾澄慶不久前才與黃大煒聯絡，透露上半年兩人有個推廣花東文化的活動，不過後來案子取消了，被問到當時黃大煒的狀態？庾澄慶則回答：「都很好啊！」面對生命無常，庾澄慶有感而發說：「現在可以做的事快做，不要等到不能做再做，那什麼事都來不及。」今年64歲的他，被問有沒有想把握的事？庾澄慶則說：「沒有！」提及工作及生活價值他表示：「我的工作越高調越好，天下皆知，我要讓你知道我做了一個事，喜歡不喜歡都好，可是絕對不能無聲無息。」但生活卻是越簡單越好、無所事事。庾澄慶即將在今年10月舉辦巡演，首站從北京開始，至於台灣場則預計在明年五、六月，但目前場地尚未開放申請，確切時間還不一定。不過庾澄慶也坦言：「說實在，巡演是有身心壓力的，第一個絕對不能生病；第二個票房會造成心情上的影響。」這次舉辦演唱會的契機？庾澄慶說除了時間、發新歌，還有很重要的因素是評估自身狀況很好，「沒把握好的狀況會維持多久，明年還會這麼好嗎？會不會斷崖式衰老？如果不趁好的時候做，不好的時候絕對不會想做，因為沒這能力。」庾澄慶一路以來從來不只是歌手，也是不斷跨界、挑戰自己的全方位藝人。他曾以專輯《海嘯》2002年拿下金曲獎最佳國語男演唱人獎，奠定金曲歌王地位；在主持領域也同樣表現亮眼，2024年以《騎吧！哈林小隊》帶領夥伴完成單車環島挑戰，展現舞台之外的體力、意志力與行動力，並拿下金鐘獎益智及實境節目主持人獎。