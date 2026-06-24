我是廣告 請繼續往下閱讀

今天天氣：全台晴到多雲 高溫飆37度

▲周三全台天氣高溫炎熱，西半部高溫可達36度，外島約30至32度。（圖／中央氣象署）

今天空氣品質

明天天氣：雨區範圍增加 南部注意大雨

▲周三起颱風導致水氣增多，周五鋒面接力襲台，天氣不穩定到下周。（圖／中央氣象署）

一周天氣：米克拉颱風外圍掃雨 周五還有鋒面接近

中央氣象署預報員林定宜表示，米克拉颱風正在北上，今明兩天（6月24日至6月25日）可能逐漸減弱為中颱，今晚至周四上午（6月25日）最接近台灣，花東有短暫陣雨，西半部、東北部雨勢增多，南部有大雨；周五（6月26日）鋒面接力影響天氣，周末各地天氣不穩。無花果颱風則距離台灣遙遠，無直接影響。6月24日今天的天氣，氣象署指出，各地晴到多雲、高溫炎熱的天氣，花東有零星短暫陣雨，午後各地山區、南部則有局部短暫雷陣雨，清晨至上午因海陸風輻合，嘉義以南有零星短暫陣雨。各地高溫普遍達到31至36度，尤其桃園以北、中南部內陸地區、花蓮縱谷局部有37度高溫，中午前後紫外線偏強，易達到過量或危險等級，各地低溫24至26度。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東竹苗、中部、馬祖、金門、澎湖北部環境部提及，環境風場為西南風，中部以北位於下風處，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升。雲嘉南、高屏、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；北部空品區為「橘色提醒」等級。6月25日明天的天氣，受米克拉颱風外圍雲系影響，西半部、東北部有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨，南部及午後各地山區有局部大雨發生的機率。周五、周六米克拉颱風逐漸遠離，但是鋒面馬上接力南下到台灣北部海面，因此各地天氣仍不穩定，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，南部、宜蘭有局部短暫陣雨，其他地區多雲，午後有局部短暫雷陣雨。周日、下周一（6月28日至6月29日）鋒面遠離，只剩南台灣不定時短暫陣雨，下周二（6月30日）開始太平洋高壓增強，降雨範圍逐漸縮小，僅剩午後中部以北、花東地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。