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▲中鋼公司決定115年7月鋼品盤價採平低盤開出，第3季盤價則適度反映成本，增幅予以調漲。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司董事長黃建智說明該公司7月鋼品盤價採平低盤開出及第3季盤價適度反映成本增幅予以調漲的情形。(圖／記者黃守作攝)

▲中鋼公司決定115年7月鋼品盤價採平低盤開出，第3季盤價則適度反映成本，增幅予以調漲，以兼顧下游接單競爭力。(圖／記者黃守作攝)

中鋼公司決定115年7月鋼品盤價採平低盤開出，第3季盤價則適度反映成本，增幅予以調漲，汽車料每公噸上漲新台幣500元外，其餘上漲新台幣1000元，以兼顧下游接單競爭力。中鋼公司董事長黃建智表示，全球鋼價分歧，中鋼公司為順應行情變化，並兼顧下游接單競爭力，115年7月鋼品盤價採平盤或降盤開出，熱軋鋼捲(軋延料)、熱軋鋼板、鋼捲(一般料)、冷軋鋼捲(一般料)每公噸下降新台幣300元，其餘未變動，至於第3季盤價則適度反映成本增幅予以調漲，汽車料每公噸上漲新台幣500元外，其餘上漲新台幣1000元。黃建智分析說，中東戰事影響全球經濟動能，能源供給受阻推升大宗商品成本，終端需求釋出放緩，國際貨幣基金組織(IMF)將今年全球經濟成長率微幅下修0.2%，降至3.1%，至於我國持續展現高度經濟韌性，出口受全球科技供應鏈強勁拉動，帶動民間消費與投資增長，傳統產業外銷接單連續2個月正成長，行政院主計總處上修今年我國經濟成長率為9.64%，創16年來新高。黃建智並說，中國大陸落實粗鋼減產，並管制鋼材出口，今(115)年前4月粗鋼產量同比下滑4.1%，鋼材出口量下滑9.7%，伊朗鋼廠因戰事，被迫減產出口銳減，整體供應面限縮，致帶動第2季國際鋼價大幅上漲，而近期鐵礦砂維持每公噸 100美元以上，冶金煤價格則持續在240美元左右，使得煉鋼成本仍居相對高位。至於美國鋼價維持強勢，近3個月熱軋出廠行情，每公噸累積漲幅超過100美元，突破每公噸1200美元，續創3年新高，而歐洲熱軋價格橫向盤整，仍維持每公噸800美元左右，日本鋼廠7月國內交期薄板上漲每公噸5000日圓(約31美元)，而越南和發、河靜鋼廠熱軋新盤每公噸下跌14至23美元，寶鋼7月新盤以平盤開出，致國際鋼價溫和修正，呈現高檔盤整與分歧之態勢。黃建智指出，我國國內流通價格，自年初以來隨著國際鋼價走揚後，中鋼公司月盤鋼品近期呈現回檔整理態勢，而第3季鋼品盤價，因產業特性及開盤時程的差異，成本累增程度高於預期仍需適度反映，為順應行情變化並兼顧下游接單競爭力，該公司7月份月盤產品採平或降盤開出，而第3季季盤產品則適度反映成本增幅予以調漲。