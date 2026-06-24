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▲2026世界盃各組國家一覽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）

2026世界盃6/25卡達VS波赫基本資訊

世界盃B組戰績

Group B 已賽 勝 和 敗 進球數 失球數 淨勝球 積分 1 加拿大 2 1 1 0 7 1 6 4 2 瑞士 2 1 1 0 5 2 3 4 3 波赫 2 0 1 1 2 5 -3 1 4 卡達 2 0 1 1 1 7 -6 1

▲2026世界盃B組，卡達首戰靠著胡赫（Boualem Khoukhi）在終場前第94分鐘的關鍵絕平頭槌，以1：1頑強逼平瑞士，成功奪下卡達男足在世界盃會內賽史上的首個積分。（圖／美聯社／達志影像）

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

上一次在世界盃贏球是何時？

卡達VS波赫戰力焦點分析

▲波赫陣容中的球員多數效力於歐洲頂級聯賽（如亞特蘭大、班菲卡、斯圖加特等），整體對抗性與戰術素養高於卡達。（圖／美聯社／達志影像）

卡達VS波赫預計先發名單與傷兵名單

位置 🇧🇦 波赫預計先發(4-4-2) 🇶🇦 卡達預計先發(4-3-3) 門將 維西利(Nikola Vasilj) 阿布納達(Mahmoud Abunada) 後衛 德迪奇(Amar Dedic) 卡蒂奇(Nikola Katic) 哈茲卡杜尼奇(Dennis Hadzikadunic) 科拉希納茨(Sead Kolasinac) 阿爾歐伊(Ayoub Al Oui) 胡希(Boualem Khoukhi) 佩德羅·米格爾(Pedro Miguel) 阿爾布拉克(Sultan Al Brake) 中場 梅米奇(Amar Memic) 塔希洛維奇(Benjamin Tahirovic) 蘇尼奇(Sunjic) 阿拉伊貝戈維奇(Kerim Alajbegovic) 法希(Ahmed Fathi) 賈巴爾(Jassem Gaber) 萊伊(Issa Laye) 前鋒 德米羅維奇(Ermedin Demirovic) 哲科(Edin Dzeko) 艾德米爾森(Edmilson Junior) 阿里(Almoez Ali) 阿菲夫(Akram Afif)

卡達VS波赫之戰亮點與結果預測

預測比分：波赫 2-0 卡達（總分小於2.5球）

▲2026年世界盃B組，波士尼亞與赫塞哥維納在附加賽決賽爆冷淘汰義大利，球隊正處於以老帶新的階段，高齡神鋒哲科（Edin Dzeko）依然是精神領袖，但前場的活力已逐漸移交。（圖／美聯社／達志影像）

▲卡達國家隊隊史傳奇阿克拉姆·阿菲夫（Akram Afif），仍是西亞王者最重要的進攻利器。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃卡達國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 年齡 門將 1 馬哈茂德·阿布納達 Mahmoud Abunada 26 門將 21 薩拉赫·扎卡里亞 Salah Zakaria 27 門將 22 麥沙爾·巴沙姆 Meshaal Barsham 28 後衛 2 佩德羅·米格爾 Pedro Miguel 35 後衛 3 盧卡斯·門德斯 Lucas Mendes 35 後衛 4 伊薩·萊伊 Issa Laye 28 後衛 5 賈塞姆·賈巴爾 Jassem Gaber 24 後衛 13 阿尤布·阿爾歐伊 Ayoub Al-Oui 21 後衛 14 霍曼·艾哈邁德 Homam Ahmed 26 後衛 16 布阿萊姆·胡希 Boualem Khoukhi 35 後衛 18 蘇丹·阿爾布拉克 Sultan Al-Brake 30 後衛 25 阿爾哈希米·阿爾侯賽因 Al-Hashmi Al-Hussain 22 中場 6 阿卜杜勒阿齊茲·哈特姆 Abdulaziz Hatem 35 中場 12 卡里姆·布迪亞夫 Karim Boudiaf 35 中場 20 艾哈邁德·法希 Ahmed Fathy 33 中場 23 阿西姆·馬迪博 Assim Madibo 29 中場 26 穆罕默德·馬奈 Mohamed Manai 23 前鋒 7 艾哈邁德·阿拉爾丁 Ahmed Alaaeldin 33 前鋒 8 艾德米爾森 Edmílson Junior 31 前鋒 9 穆罕默德·蒙塔里 Mohammed Muntari 32 前鋒 10 哈桑·阿爾海多斯 Hassan Al-Haydos 35 前鋒 11 阿克拉姆·阿菲夫 Akram Afif 29 前鋒 15 優素福·阿卜杜里薩格 Yusuf Abdurisag 26 前鋒 17 艾哈邁德·阿爾加內希 Ahmed Al-Ganehi 25 前鋒 19 阿爾莫埃茲·阿里 Almoez Ali 29 前鋒 24 塔辛·詹希德 Tahsin Jamshid 20

2026世界盃波赫國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 年齡 門將 1 尼古拉·維西利 Nikola Vasilj 30 門將 12 麥拉登·尤卡斯 Mladen Jurkas 18 門將 22 馬丁·茲洛米斯利奇 Martin Zlomislic 27 後衛 2 尼哈德·穆雅基奇 Nihad Mujakic 28 後衛 3 丹尼斯·哈茲卡杜尼奇 Dennis Hadzikadunic 27 後衛 4 塔里克·穆哈雷莫維奇 Tarik Muharemovic 23 後衛 5 塞亞德·科拉希納茨 Sead Kolasinac 33 後衛 7 阿馬爾·德迪奇 Amar Dedic 23 後衛 18 尼古拉·卡蒂奇 Nikola Katic 29 後衛 21 斯蒂潘·拉德利奇 Stjepan Radeljic 28 後衛 24 尼達爾·切利克 Nidal Celik 19 中場 6 本傑明·塔希洛維奇 Benjamin Tahirovic 23 中場 8 阿明·吉戈維奇 Armin Gigovic 24 中場 13 伊萬·巴西奇 Ivan Basic 24 中場 14 伊萬·蘇尼奇 Ivan Sunjic 29 中場 15 阿馬爾·梅米奇 Amar Memic 25 中場 16 阿米爾·哈吉亞梅托維奇 Amir Hadziahmetovic 29 中場 17 澤尼什·伯尼奇 Dzenis Burnic 28 中場 26 埃爾明·馬赫米奇 Ermin Mahmic 21 前鋒 9 薩梅德·巴茲達爾 Samed Bazdar 22 前鋒 10 埃爾梅丁·德米羅維奇 Ermedin Demirovic 28 前鋒 11 埃丁·哲科 Edin Dzeko 40 前鋒 19 克里姆·阿拉伊貝戈維奇 Kerim Alajbegovic 18 前鋒 20 埃斯米爾·巴伊拉克塔雷維奇 Esmir Bajraktarevic 21 前鋒 23 哈里斯·塔巴科維奇 Haris Tabakovic 32 前鋒 25 喬沃·盧基奇 Jovo Lukic 27

2026世界盃B組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月13日（六） 凌晨03：00 加拿大vs波赫 BMO球場／多倫多 6月14日（日） 凌晨03：00 卡達vs瑞士 利惠體育場／舊金山 第2輪 6月19日（五） 凌晨03：00 瑞士vs波赫 SoFi體育場／洛杉磯 6月19日（五） 早上06：00 加拿大vs卡達 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月25日（四） 凌晨03：00 瑞士vs加拿大 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月25日（四） 凌晨03：00 波赫vs卡達 流明球場／西雅圖

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃B組小組賽末輪迎來命運之戰！目前同樣是積分為1分的卡達與波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱波赫）將在西雅圖盧明球場（Lumen Field）在6月25日展開直接對決。由於同組的加拿大與瑞士已同樣取得積分4分領跑，本場比賽對兩隊而言是退無可退的「實質淘汰賽」——唯有贏球的一方才能鎖定小組第三，並爭取以「前8個最佳小組第三」的身份遞補晉級32強，輸球或打平則雙雙打包回家。《NOWNEWS》以下為讀者整理B組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊懶人包。▪️對戰組合：卡達 vs 波士尼亞與赫塞哥維納（世界盃B組小組賽第三輪）▪️比賽時間：台灣時間2026年6月25日凌晨3點（美東時間6月24日中午12點）▪️比賽地點：美國西雅圖盧明球場（Lumen Field）▪️轉播資訊：Fox Sports（美國）、ITV4（英國）、BBC（英國）歷史對戰紀錄： 兩隊歷史上僅交手過2次，且全為友誼賽，卡達以1勝1和0敗略佔上風。2000年1月：卡達2-0擊敗波赫。2010年8月：卡達1-1逼平波赫。本場比賽是兩國歷史上第一次在世界盃正賽等正式國際大賽中交手。波赫：2014年6月25日。 波赫隊史僅參加過2014年世界盃，當時在小組賽末輪以3-1擊敗伊朗，隨後無緣2018年與2022年世界盃。本屆前兩輪取得1和1敗，正全力追逐時隔12年的世界盃首勝。卡達：從未贏過。 卡達在2022年以地主身份參賽吞下三連敗，本屆前兩輪錄得1和1敗，至今仍在尋求隊史在世界盃正賽的歷史性首勝。由總教練塞爾熱·巴巴雷茲（Sergej Barbarez）執教的波赫，陣容多數效力於歐洲頂級聯賽（如亞特蘭大、班菲卡、斯圖加特等），整體對抗性與戰術素養高於卡達。首戰1-1逼平加拿大展現韌性，但次戰1-4不敵瑞士暴露了防線漏洞。本場比賽老將哲科（Edin Dzeko）將繼續領銜，球隊預計會採取主動前壓的進攻姿態，利用高空球與邊路傳中撕裂卡達防線，力求用一場大勝彌補淨球數劣勢。由名帥胡倫·洛佩特吉（Julen Lopetegui）走馬上任執教的卡達，首戰1-1逼平瑞士表現亮眼，但次戰面對加拿大的高壓逼搶徹底崩盤，最終以0-6慘敗，更雪上加霜的是該場比賽付出了兩張紅牌的代價。卡達球員幾乎全數來自本土的卡達星級聯賽，在世界盃頂級強度的對抗下顯得招架無力。前兩輪踢完，卡達讓對手產生了高達7.80的預期進球值（xG）並慘遭58次射門，皆為全賽事最差，防守端漏洞百出。波赫： 中後衛塔里克·穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）因上場紅牌判罰此役禁賽；中場哈吉亞梅托維奇（Amir Hadziahmetovic）因半月板重傷手術提前報銷；前鋒塔巴科維奇（Haris Tabakovic）因蹠骨骨折缺陣。卡達： 主力左後衛霍曼·艾哈邁德（Homam Ahmed）與後腰阿西姆·馬迪博（Assim Madibo）皆因對陣加拿大時領到紅牌，本場雙雙遭到禁賽。專家分析：這場生死戰的勝負關鍵在於「心理韌性」與「防線重組」。卡達剛經歷0-6的毀滅性慘敗，且兩名防守核心被禁賽，洛佩特吉很難在短時間內修補球員崩潰的信心與殘破的防線。波赫雖然同樣有主力中衛禁賽，但陣容深度與球員的個人底子明顯高出一檔。預期波赫將在哲科的帶領下掌控中場並主導攻勢，卡達雖會擺出鐵桶陣全力反擊，但很難抵擋歐洲球隊的輪番轟炸，看好波赫以兩球優勢完勝，並送卡達出局。年屆40歲的傳奇神射手、現效力於沙爾克04。他是2014年波赫陣中唯一的留存血脈。身為國家隊史出場（148場）與進球（74球）的雙料紀錄保持人，這極可能是他世界盃生涯的最後一舞，他門前的終結直覺仍是卡達最恐懼的威脅。兩屆亞洲足球先生得主。在卡達全面陷入被動的體系中，阿菲夫是陣中唯一具備憑個人能力創造機會的天才邊鋒。本場卡達勢必主守，阿菲夫在反擊中的長途奔襲與推進，將是卡達能否偷襲成功的唯一解藥。