2026年FIFA世界盃B組小組賽末輪迎來命運之戰！目前同樣是積分為1分的卡達與波士尼亞與赫塞哥維納（簡稱波赫）將在西雅圖盧明球場（Lumen Field）在6月25日展開直接對決。由於同組的加拿大與瑞士已同樣取得積分4分領跑，本場比賽對兩隊而言是退無可退的「實質淘汰賽」——唯有贏球的一方才能鎖定小組第三，並爭取以「前8個最佳小組第三」的身份遞補晉級32強，輸球或打平則雙雙打包回家。《NOWNEWS》以下為讀者整理B組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊懶人包。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/25卡達VS波赫基本資訊
📍世界盃B組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍卡達VS波赫戰力焦點分析
📍卡達VS波赫預計先發名單與傷兵名單
📍卡達VS波赫之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃卡達國家隊球員名單
📍2026世界盃波赫國家隊球員名單
📍2026世界盃B組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/25卡達VS波赫基本資訊
▪️對戰組合：卡達 vs 波士尼亞與赫塞哥維納（世界盃B組小組賽第三輪）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月25日凌晨3點（美東時間6月24日中午12點）
▪️比賽地點：美國西雅圖盧明球場（Lumen Field）
▪️轉播資訊：Fox Sports（美國）、ITV4（英國）、BBC（英國）
世界盃B組戰績
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
歷史對戰紀錄： 兩隊歷史上僅交手過2次，且全為友誼賽，卡達以1勝1和0敗略佔上風。
2000年1月：卡達2-0擊敗波赫。
2010年8月：卡達1-1逼平波赫。
本場比賽是兩國歷史上第一次在世界盃正賽等正式國際大賽中交手。
上一次在世界盃贏球是何時？
波赫：2014年6月25日。 波赫隊史僅參加過2014年世界盃，當時在小組賽末輪以3-1擊敗伊朗，隨後無緣2018年與2022年世界盃。本屆前兩輪取得1和1敗，正全力追逐時隔12年的世界盃首勝。
卡達：從未贏過。 卡達在2022年以地主身份參賽吞下三連敗，本屆前兩輪錄得1和1敗，至今仍在尋求隊史在世界盃正賽的歷史性首勝。
卡達VS波赫戰力焦點分析
波赫：歐洲核心陣容盼強勢主導節奏
由總教練塞爾熱·巴巴雷茲（Sergej Barbarez）執教的波赫，陣容多數效力於歐洲頂級聯賽（如亞特蘭大、班菲卡、斯圖加特等），整體對抗性與戰術素養高於卡達。首戰1-1逼平加拿大展現韌性，但次戰1-4不敵瑞士暴露了防線漏洞。本場比賽老將哲科（Edin Dzeko）將繼續領銜，球隊預計會採取主動前壓的進攻姿態，利用高空球與邊路傳中撕裂卡達防線，力求用一場大勝彌補淨球數劣勢。
卡達：慘敗後遺症與禁賽潮雪上加霜
由名帥胡倫·洛佩特吉（Julen Lopetegui）走馬上任執教的卡達，首戰1-1逼平瑞士表現亮眼，但次戰面對加拿大的高壓逼搶徹底崩盤，最終以0-6慘敗，更雪上加霜的是該場比賽付出了兩張紅牌的代價。卡達球員幾乎全數來自本土的卡達星級聯賽，在世界盃頂級強度的對抗下顯得招架無力。前兩輪踢完，卡達讓對手產生了高達7.80的預期進球值（xG）並慘遭58次射門，皆為全賽事最差，防守端漏洞百出。
卡達VS波赫預計先發名單與傷兵名單
傷兵與禁賽情報
波赫： 中後衛塔里克·穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）因上場紅牌判罰此役禁賽；中場哈吉亞梅托維奇（Amir Hadziahmetovic）因半月板重傷手術提前報銷；前鋒塔巴科維奇（Haris Tabakovic）因蹠骨骨折缺陣。
卡達： 主力左後衛霍曼·艾哈邁德（Homam Ahmed）與後腰阿西姆·馬迪博（Assim Madibo）皆因對陣加拿大時領到紅牌，本場雙雙遭到禁賽。
預計先發陣容
卡達VS波赫之戰亮點與結果預測
預測比分：波赫 2-0 卡達（總分小於2.5球）
專家分析：
這場生死戰的勝負關鍵在於「心理韌性」與「防線重組」。卡達剛經歷0-6的毀滅性慘敗，且兩名防守核心被禁賽，洛佩特吉很難在短時間內修補球員崩潰的信心與殘破的防線。波赫雖然同樣有主力中衛禁賽，但陣容深度與球員的個人底子明顯高出一檔。預期波赫將在哲科的帶領下掌控中場並主導攻勢，卡達雖會擺出鐵桶陣全力反擊，但很難抵擋歐洲球隊的輪番轟炸，看好波赫以兩球優勢完勝，並送卡達出局。
焦點球星
波赫，埃丁·哲科（Edin Dzeko）
年屆40歲的傳奇神射手、現效力於沙爾克04。他是2014年波赫陣中唯一的留存血脈。身為國家隊史出場（148場）與進球（74球）的雙料紀錄保持人，這極可能是他世界盃生涯的最後一舞，他門前的終結直覺仍是卡達最恐懼的威脅。
卡達，阿克拉姆·阿菲夫（Akram Afif）
兩屆亞洲足球先生得主。在卡達全面陷入被動的體系中，阿菲夫是陣中唯一具備憑個人能力創造機會的天才邊鋒。本場卡達勢必主守，阿菲夫在反擊中的長途奔襲與推進，將是卡達能否偷襲成功的唯一解藥。
2026世界盃卡達國家隊球員名單
2026世界盃波赫國家隊球員名單
2026世界盃B組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/25卡達VS波赫基本資訊
📍世界盃B組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍卡達VS波赫戰力焦點分析
📍卡達VS波赫預計先發名單與傷兵名單
📍卡達VS波赫之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃卡達國家隊球員名單
📍2026世界盃波赫國家隊球員名單
📍2026世界盃B組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
▪️對戰組合：卡達 vs 波士尼亞與赫塞哥維納（世界盃B組小組賽第三輪）
▪️比賽時間：台灣時間2026年6月25日凌晨3點（美東時間6月24日中午12點）
▪️比賽地點：美國西雅圖盧明球場（Lumen Field）
▪️轉播資訊：Fox Sports（美國）、ITV4（英國）、BBC（英國）
世界盃B組戰績
|
Group B
|已賽
|勝
|和
|敗
|進球數
|失球數
|淨勝球
|積分
|1
|
加拿大
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|
瑞士
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|
波赫
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|
卡達
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
歷史對戰紀錄： 兩隊歷史上僅交手過2次，且全為友誼賽，卡達以1勝1和0敗略佔上風。
2000年1月：卡達2-0擊敗波赫。
2010年8月：卡達1-1逼平波赫。
本場比賽是兩國歷史上第一次在世界盃正賽等正式國際大賽中交手。
上一次在世界盃贏球是何時？
波赫：2014年6月25日。 波赫隊史僅參加過2014年世界盃，當時在小組賽末輪以3-1擊敗伊朗，隨後無緣2018年與2022年世界盃。本屆前兩輪取得1和1敗，正全力追逐時隔12年的世界盃首勝。
卡達：從未贏過。 卡達在2022年以地主身份參賽吞下三連敗，本屆前兩輪錄得1和1敗，至今仍在尋求隊史在世界盃正賽的歷史性首勝。
卡達VS波赫戰力焦點分析
波赫：歐洲核心陣容盼強勢主導節奏
由總教練塞爾熱·巴巴雷茲（Sergej Barbarez）執教的波赫，陣容多數效力於歐洲頂級聯賽（如亞特蘭大、班菲卡、斯圖加特等），整體對抗性與戰術素養高於卡達。首戰1-1逼平加拿大展現韌性，但次戰1-4不敵瑞士暴露了防線漏洞。本場比賽老將哲科（Edin Dzeko）將繼續領銜，球隊預計會採取主動前壓的進攻姿態，利用高空球與邊路傳中撕裂卡達防線，力求用一場大勝彌補淨球數劣勢。
卡達：慘敗後遺症與禁賽潮雪上加霜
由名帥胡倫·洛佩特吉（Julen Lopetegui）走馬上任執教的卡達，首戰1-1逼平瑞士表現亮眼，但次戰面對加拿大的高壓逼搶徹底崩盤，最終以0-6慘敗，更雪上加霜的是該場比賽付出了兩張紅牌的代價。卡達球員幾乎全數來自本土的卡達星級聯賽，在世界盃頂級強度的對抗下顯得招架無力。前兩輪踢完，卡達讓對手產生了高達7.80的預期進球值（xG）並慘遭58次射門，皆為全賽事最差，防守端漏洞百出。
傷兵與禁賽情報
波赫： 中後衛塔里克·穆哈雷莫維奇（Tarik Muharemovic）因上場紅牌判罰此役禁賽；中場哈吉亞梅托維奇（Amir Hadziahmetovic）因半月板重傷手術提前報銷；前鋒塔巴科維奇（Haris Tabakovic）因蹠骨骨折缺陣。
卡達： 主力左後衛霍曼·艾哈邁德（Homam Ahmed）與後腰阿西姆·馬迪博（Assim Madibo）皆因對陣加拿大時領到紅牌，本場雙雙遭到禁賽。
預計先發陣容
|位置
|🇧🇦 波赫預計先發(4-4-2)
|🇶🇦 卡達預計先發(4-3-3)
|門將
|維西利(Nikola Vasilj)
|阿布納達(Mahmoud Abunada)
|後衛
|
德迪奇(Amar Dedic)
卡蒂奇(Nikola Katic)
哈茲卡杜尼奇(Dennis Hadzikadunic)
科拉希納茨(Sead Kolasinac)
|
阿爾歐伊(Ayoub Al Oui)
胡希(Boualem Khoukhi)
佩德羅·米格爾(Pedro Miguel)
阿爾布拉克(Sultan Al Brake)
|中場
|
梅米奇(Amar Memic)
塔希洛維奇(Benjamin Tahirovic)
蘇尼奇(Sunjic)
阿拉伊貝戈維奇(Kerim Alajbegovic)
|
法希(Ahmed Fathi)
賈巴爾(Jassem Gaber)
萊伊(Issa Laye)
|前鋒
|
德米羅維奇(Ermedin Demirovic)
哲科(Edin Dzeko)
|
艾德米爾森(Edmilson Junior)
阿里(Almoez Ali)
阿菲夫(Akram Afif)
預測比分：波赫 2-0 卡達（總分小於2.5球）
專家分析：
這場生死戰的勝負關鍵在於「心理韌性」與「防線重組」。卡達剛經歷0-6的毀滅性慘敗，且兩名防守核心被禁賽，洛佩特吉很難在短時間內修補球員崩潰的信心與殘破的防線。波赫雖然同樣有主力中衛禁賽，但陣容深度與球員的個人底子明顯高出一檔。預期波赫將在哲科的帶領下掌控中場並主導攻勢，卡達雖會擺出鐵桶陣全力反擊，但很難抵擋歐洲球隊的輪番轟炸，看好波赫以兩球優勢完勝，並送卡達出局。
波赫，埃丁·哲科（Edin Dzeko）
年屆40歲的傳奇神射手、現效力於沙爾克04。他是2014年波赫陣中唯一的留存血脈。身為國家隊史出場（148場）與進球（74球）的雙料紀錄保持人，這極可能是他世界盃生涯的最後一舞，他門前的終結直覺仍是卡達最恐懼的威脅。
卡達，阿克拉姆·阿菲夫（Akram Afif）
兩屆亞洲足球先生得主。在卡達全面陷入被動的體系中，阿菲夫是陣中唯一具備憑個人能力創造機會的天才邊鋒。本場卡達勢必主守，阿菲夫在反擊中的長途奔襲與推進，將是卡達能否偷襲成功的唯一解藥。
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|年齡
|門將
|1
|馬哈茂德·阿布納達
|Mahmoud Abunada
|26
|門將
|21
|薩拉赫·扎卡里亞
|Salah Zakaria
|27
|門將
|22
|麥沙爾·巴沙姆
|Meshaal Barsham
|28
|後衛
|2
|佩德羅·米格爾
|Pedro Miguel
|35
|後衛
|3
|盧卡斯·門德斯
|Lucas Mendes
|35
|後衛
|4
|伊薩·萊伊
|Issa Laye
|28
|後衛
|5
|賈塞姆·賈巴爾
|Jassem Gaber
|24
|後衛
|13
|阿尤布·阿爾歐伊
|Ayoub Al-Oui
|21
|後衛
|14
|霍曼·艾哈邁德
|Homam Ahmed
|26
|後衛
|16
|布阿萊姆·胡希
|Boualem Khoukhi
|35
|後衛
|18
|蘇丹·阿爾布拉克
|Sultan Al-Brake
|30
|後衛
|25
|阿爾哈希米·阿爾侯賽因
|Al-Hashmi Al-Hussain
|22
|中場
|6
|阿卜杜勒阿齊茲·哈特姆
|Abdulaziz Hatem
|35
|中場
|12
|卡里姆·布迪亞夫
|Karim Boudiaf
|35
|中場
|20
|艾哈邁德·法希
|Ahmed Fathy
|33
|中場
|23
|阿西姆·馬迪博
|Assim Madibo
|29
|中場
|26
|穆罕默德·馬奈
|Mohamed Manai
|23
|前鋒
|7
|艾哈邁德·阿拉爾丁
|Ahmed Alaaeldin
|33
|前鋒
|8
|艾德米爾森
|Edmílson Junior
|31
|前鋒
|9
|穆罕默德·蒙塔里
|Mohammed Muntari
|32
|前鋒
|10
|哈桑·阿爾海多斯
|Hassan Al-Haydos
|35
|前鋒
|11
|阿克拉姆·阿菲夫
|Akram Afif
|29
|前鋒
|15
|優素福·阿卜杜里薩格
|Yusuf Abdurisag
|26
|前鋒
|17
|艾哈邁德·阿爾加內希
|Ahmed Al-Ganehi
|25
|前鋒
|19
|阿爾莫埃茲·阿里
|Almoez Ali
|29
|前鋒
|24
|塔辛·詹希德
|Tahsin Jamshid
|20
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|年齡
|門將
|1
|尼古拉·維西利
|Nikola Vasilj
|30
|門將
|12
|麥拉登·尤卡斯
|Mladen Jurkas
|18
|門將
|22
|馬丁·茲洛米斯利奇
|Martin Zlomislic
|27
|後衛
|2
|尼哈德·穆雅基奇
|Nihad Mujakic
|28
|後衛
|3
|丹尼斯·哈茲卡杜尼奇
|Dennis Hadzikadunic
|27
|後衛
|4
|塔里克·穆哈雷莫維奇
|Tarik Muharemovic
|23
|後衛
|5
|塞亞德·科拉希納茨
|Sead Kolasinac
|33
|後衛
|7
|阿馬爾·德迪奇
|Amar Dedic
|23
|後衛
|18
|尼古拉·卡蒂奇
|Nikola Katic
|29
|後衛
|21
|斯蒂潘·拉德利奇
|Stjepan Radeljic
|28
|後衛
|24
|尼達爾·切利克
|Nidal Celik
|19
|中場
|6
|本傑明·塔希洛維奇
|Benjamin Tahirovic
|23
|中場
|8
|阿明·吉戈維奇
|Armin Gigovic
|24
|中場
|13
|伊萬·巴西奇
|Ivan Basic
|24
|中場
|14
|伊萬·蘇尼奇
|Ivan Sunjic
|29
|中場
|15
|阿馬爾·梅米奇
|Amar Memic
|25
|中場
|16
|阿米爾·哈吉亞梅托維奇
|Amir Hadziahmetovic
|29
|中場
|17
|澤尼什·伯尼奇
|Dzenis Burnic
|28
|中場
|26
|埃爾明·馬赫米奇
|Ermin Mahmic
|21
|前鋒
|9
|薩梅德·巴茲達爾
|Samed Bazdar
|22
|前鋒
|10
|埃爾梅丁·德米羅維奇
|Ermedin Demirovic
|28
|前鋒
|11
|埃丁·哲科
|Edin Dzeko
|40
|前鋒
|19
|克里姆·阿拉伊貝戈維奇
|Kerim Alajbegovic
|18
|前鋒
|20
|埃斯米爾·巴伊拉克塔雷維奇
|Esmir Bajraktarevic
|21
|前鋒
|23
|哈里斯·塔巴科維奇
|Haris Tabakovic
|32
|前鋒
|25
|喬沃·盧基奇
|Jovo Lukic
|27
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月13日（六）
|凌晨03：00
|加拿大vs波赫
|BMO球場／多倫多
|6月14日（日）
|凌晨03：00
|卡達vs瑞士
|利惠體育場／舊金山
|第2輪
|6月19日（五）
|凌晨03：00
|瑞士vs波赫
|SoFi體育場／洛杉磯
|6月19日（五）
|早上06：00
|加拿大vs卡達
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|第3輪
|6月25日（四）
|凌晨03：00
|瑞士vs加拿大
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|6月25日（四）
|凌晨03：00
|波赫vs卡達
|流明球場／西雅圖
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
|行動裝置觀看最方便、跨螢幕收看、通勤族首選
|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
|零延遲、收視穩定、不需額外支付訂閱費
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|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
|免費收視（無線數位訊號）、適合公共空間播放
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|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
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