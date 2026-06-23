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台灣景氣熱絡，加上股市走強帶來財富效果，民間消費動能持續升溫，也推升服務業徵才需求。主計總處23日公布5月就業調查指出，住宿餐飲、支援服務等內需型產業就業人數持續增加，整體就業市場維持穩定擴張。主計總處國勢普查處副處長譚文玲表示，5月服務業就業人數較去年同期增加約5萬人，主要受惠景氣表現不錯，以及股市熱絡帶動消費支出。整體就業人數則年增2.3萬人，顯示勞動市場仍有一定支撐。隨企業營運與消費需求改善，住宿餐飲、支援服務等產業的人力需求持續增加，也成為本月就業成長的重要來源。5月失業人數降至39.3萬人，較前一個月減少，自願離職及因業務緊縮而失業的人數都同步下降。失業率則降至3.27%，寫下民國90年以來、近26年同月最低紀錄。主計總處認為，失業率下滑不僅反映企業聘僱需求增加，也顯示部分勞工因景氣改善而更容易找到工作。不過，譚文玲提醒，6月進入畢業季，應屆畢業生陸續投入求職市場，將增加短期尋職人口，因此失業率可能較5月小幅回升。