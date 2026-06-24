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▲蘇慧倫（右）、張孝全（左）的造型師好友分享和兩人23年前一起在片場拍戲的合照。（圖／蘇慧倫友人授權提供）

張孝全、蘇慧倫在熱播穿越愛情輕喜劇《欠妳的那場婚禮》飾演面臨中年危機、關係降至冰點的夫妻，對手戲讓劇迷看得過癮，其實兩人已經是第三次合作，好默契不在話下，昨（23）日蘇慧倫的造型師好友分享張孝全和蘇慧倫23年前合拍第一部偶像劇《心動列車》的合照，驚嘆表示：「穿越時空的是蘇慧倫吧？」蘇慧倫的好友在社群平台發文表示，一口氣追完《欠妳的那場婚禮》，看著螢幕上的張孝全和蘇慧倫，忽然好懷念當年一起拍的日子，她說當年製作團隊規模小，常常自己一人身兼造型師、梳妝師、化妝師，每天忙得團團轉，藝人也沒有專屬休息車，大家擠在片場裡，從早拍到半夜，累得要命，卻也笑得特別開心。隨文附上一張泛黃照片，可見32歲蘇慧倫旁分長髮披肩，五官標緻、甜美，氣質清新，與今日差別不大，凍齡功力令人咋舌，而19歲張孝全染著一頭金髮，五官輪廓立體又深邃，俊俏容貌和陷今相比多了稚嫩感，蘇慧倫前經紀人透露，照片是凌晨3點拍的，「三個人累得像鬼一樣，卻還有精神對著鏡頭傻笑。」蘇慧倫摯友感性地說：「當年合作時演姐弟戀的兩個人，如今在戲裡演夫妻，竟然一點違和感都沒有。時間慢慢把張孝全雕刻成一個成熟、有故事的男人，而蘇慧倫，依然是那個溫暖、自然、笑容甜美的女孩，看著他們在螢幕上發光，心裡還是會有一種說不出的感動，想你們了～」貼文曝光不到半天，累計超過7萬瀏覽次數，網友紛紛表示：「蘇慧倫都沒有變 太厲害了」、「這張照片張孝全真的就是小可傑耶」、「蘇慧倫現在比當年還漂亮」、「完全看不出來兩人差一輪！驚呆了」、「導演真的很會選角」、「蘇慧倫太美～她真的55歲嗎？」