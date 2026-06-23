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▲哈蘭德丸子頭爆紅（圖／美聯社／達志影像）

2026年美加墨世界盃開賽才短短數天，首個爆款周邊商品已誕生，既不是球衣也不是吉祥物，而是挪威前鋒哈蘭德（Erling Haaland）頭上那根小小的髮圈。這款髮圈因哈蘭德在賽場上狂奔90分鐘後「丸子頭」依然紋絲未亂而爆紅，代言品牌KKNEKKI的聯名款在官網迅速售罄，原本約人民幣217元（約1014台幣）的同款髮圈，在二手平台與代購市場已被炒至1635元台幣，漲幅近五成。據《界面新聞》及多家媒體報導，挪威隊首場比賽中，哈蘭德梅開二度表現亮眼，但真正引爆網路熱議的，卻是他那顆頂了90分鐘高強度對抗後依然一絲不亂的丸子頭。不少網友在社群平台發問：「這髮圈到底什麼來頭？跑滿全場都不掉，我也想要，連結在哪？」網友隨後深挖發現，哈蘭德使用的髮圈來自挪威品牌KKNEKKI，以編織工藝為特色，每根髮圈由超過60根細線手工編織而成，固定力相當驚人。更值得注意的是，哈蘭德不只是品牌代言人，2024年更直接入股母公司Bon Dep，堪稱「自己幫自己帶貨」的最佳示範。KKNEKKI趁世足賽熱潮推出哈蘭德限量聯名禮盒，內含8根不同顏色的髮圈，對應哈蘭德曾穿過的8款球衣顏色，售價28歐元（約新台幣980元）。截至6月20日，品牌官網已全面斷貨。官方管道一貨難求，二手平台隨即掀起加價轉售潮。據淘寶數據，自6月17日哈蘭德世足賽首秀以來，累計已超過3萬人搜尋「哈蘭德頭繩」關鍵字。聯名禮盒代購價普遍超過人民幣300元（約1400台幣），部分炒至299至350元（約1600台幣）；單根髮圈被拆賣至40至60元，較官方原價溢價約五成。其中禮盒內的「5號色」因哈蘭德曾佩戴拍照，單根被炒至69元（327塊台幣），漲幅逾150%，成為禮盒中最搶手的一款。由於KKNEKKI目前尚未正式開拓中國市場（僅在香港有兩個銷售點），中國消費者主要透過代購或購買平替產品滿足需求。浙江義烏多家生產編織髮圈的工廠表示，過去一週訂單量明顯增長，有工廠在1688平台上的同類產品已售出近2萬件。業內人士坦言，編織髮圈的工藝門檻不高，但這次世足賽帶來的流量確實遠超預期，讓不少廠商意外吃到這波潑天富貴。一根小小的髮圈，因為哈蘭德在世足賽場上的出色表現與完美「丸子頭」造型，成功掀起一場全球搶購風潮，也再次印證了頂尖球星在世足賽期間強大的商業帶貨能力。