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三鶯線拿到營運許可了！捷運局：通車日、免費試乘研擬中

▲新北市捷運局今（23）日表示，交通部剛核發捷運三鶯線營運許可函，針對確切通車日期與後續免費試乘規劃，目前市府團隊正在討論研擬中。（圖／新北捷運局提供）

捷運三鶯線小檔案：串聯北桃的交通動脈

▲ 三鶯線以「LB」作為車站代碼，全長 14.29 公里，全線共設置 12 座車站。（圖／記者張家瑋攝）

備受矚目的「捷運三鶯線」於6月7日完成交通部履勘，交通部今（23）日正式發文新北政府「捷運三鶯線(LB01頂埔站至LB12鶯桃福德站)」本部履勘營運前須改善事項案，經新北市府及履勘委員確認皆已改善完成，交通部依「大眾捷運法」准予營運，也代表距離通車更進一步了！新北市捷運局今（23）日表示，交通部剛核發捷運三鶯線營運許可函，，確切通車日期確定後將會立刻對外公布，感謝市民朋友的關心。當初交通部履勘時提出4項需要改善部分，分別是「頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線」、「營運設施、設備收邊不完整」、「營運設施、設備安全標示不明顯」、「三峽主變電站 161kV 設備機房地板應畫設禁止線及警戒線」，新北市捷運局與捷運公司短時間內就完成，報請交通部核定，今天獲得交通部正式通知核准。不少新北、桃園市民也紛紛留言期待，「希望快點通車」、「終於可以搭乘捷運來去三峽吃美食看風景」、「三峽、鶯歌人等太久了」、「路網越來越完善了」。三鶯線計畫全長 14.29 公里，全線共設置 12 座車站，路線起自土城區的捷運頂埔站，一路向南跨越國道 3 號與大漢溪，行經三峽市區與臺北大學特定區，最後抵達鶯歌區的鶯桃福德站。更重要的是，三鶯線尾軌保留了未來延伸至桃園八德地區的空間，未來將與桃園捷運綠線銜接，無縫串聯高鐵、台鐵與桃園國際機場，大幅擴大北北桃都會生活圈。