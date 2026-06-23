備受矚目的「捷運三鶯線」於6月7日完成交通部履勘，交通部今（23）日正式發文新北政府「捷運三鶯線(LB01頂埔站至LB12鶯桃福德站)」本部履勘營運前須改善事項案，經新北市府及履勘委員確認皆已改善完成，交通部依「大眾捷運法」准予營運，也代表距離通車更進一步了！
三鶯線拿到營運許可了！捷運局：通車日、免費試乘研擬中
新北市捷運局今（23）日表示，交通部剛核發捷運三鶯線營運許可函，針對確切通車日期與後續免費試乘規劃，目前市府團隊正在討論研擬中，確切通車日期確定後將會立刻對外公布，感謝市民朋友的關心。
當初交通部履勘時提出4項需要改善部分，分別是「頂埔站（LB01）風門測試開關影響旅客動線」、「營運設施、設備收邊不完整」、「營運設施、設備安全標示不明顯」、「三峽主變電站 161kV 設備機房地板應畫設禁止線及警戒線」，新北市捷運局與捷運公司短時間內就完成，報請交通部核定，今天獲得交通部正式通知核准。
不少新北、桃園市民也紛紛留言期待，「希望快點通車」、「終於可以搭乘捷運來去三峽吃美食看風景」、「三峽、鶯歌人等太久了」、「路網越來越完善了」。
捷運三鶯線小檔案：串聯北桃的交通動脈
三鶯線計畫全長 14.29 公里，全線共設置 12 座車站，路線起自土城區的捷運頂埔站，一路向南跨越國道 3 號與大漢溪，行經三峽市區與臺北大學特定區，最後抵達鶯歌區的鶯桃福德站。
更重要的是，三鶯線尾軌保留了未來延伸至桃園八德地區的空間，未來將與桃園捷運綠線銜接，無縫串聯高鐵、台鐵與桃園國際機場，大幅擴大北北桃都會生活圈。
三鶯線以「LB」作為車站代碼，分別有以下12個站別：
LB01頂埔站：車站位於捷運頂埔站旁，未來可轉乘捷運板南線。
LB02媽祖田站：車站位於土城中央路四段。
LB03長壽山站：車站位於三峽介壽路三段。
LB04橫溪站：車站位於三峽橫溪地區環河路，三榮駕訓班附近。
LB05龍埔站：車站位於三峽龍埔路。
LB06三峽站：車站位於三峽國慶路，近三樹路口。
LB07台北大學站：車站位於三峽復興路。
LB08鶯歌車站：車站位於鶯歌三鶯新生地，鶯歌堤外道路北側。
LB09陶瓷老街站：車站位於鶯歌溪側三號公園。
LB10國華站：車站位於鶯歌國華路近光明街口西側。
LB11永吉公園站：車站位於鶯歌鶯桃路、德昌二街口。
LB12鶯桃福德站：車站位於鶯歌區鶯桃路、福德一路口。
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新北市捷運局今（23）日表示，交通部剛核發捷運三鶯線營運許可函，針對確切通車日期與後續免費試乘規劃，目前市府團隊正在討論研擬中，確切通車日期確定後將會立刻對外公布，感謝市民朋友的關心。
不少新北、桃園市民也紛紛留言期待，「希望快點通車」、「終於可以搭乘捷運來去三峽吃美食看風景」、「三峽、鶯歌人等太久了」、「路網越來越完善了」。
捷運三鶯線小檔案：串聯北桃的交通動脈
三鶯線計畫全長 14.29 公里，全線共設置 12 座車站，路線起自土城區的捷運頂埔站，一路向南跨越國道 3 號與大漢溪，行經三峽市區與臺北大學特定區，最後抵達鶯歌區的鶯桃福德站。
更重要的是，三鶯線尾軌保留了未來延伸至桃園八德地區的空間，未來將與桃園捷運綠線銜接，無縫串聯高鐵、台鐵與桃園國際機場，大幅擴大北北桃都會生活圈。
三鶯線以「LB」作為車站代碼，分別有以下12個站別：
LB01頂埔站：車站位於捷運頂埔站旁，未來可轉乘捷運板南線。
LB02媽祖田站：車站位於土城中央路四段。
LB03長壽山站：車站位於三峽介壽路三段。
LB04橫溪站：車站位於三峽橫溪地區環河路，三榮駕訓班附近。
LB05龍埔站：車站位於三峽龍埔路。
LB06三峽站：車站位於三峽國慶路，近三樹路口。
LB07台北大學站：車站位於三峽復興路。
LB08鶯歌車站：車站位於鶯歌三鶯新生地，鶯歌堤外道路北側。
LB09陶瓷老街站：車站位於鶯歌溪側三號公園。
LB10國華站：車站位於鶯歌國華路近光明街口西側。
LB11永吉公園站：車站位於鶯歌鶯桃路、德昌二街口。
LB12鶯桃福德站：車站位於鶯歌區鶯桃路、福德一路口。