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《紐約時報》明星哈伯曼（Maggie Haberman）與斯旺（Jonathan Swan）23日出版的新書《政權更迭》（Regime Change，暫譯）披露，全球首富馬斯克（Elon Musk）去年在一場白宮的科技企業執行長會議中，對台灣壟斷全球高階晶片市場以及中國潛在的侵略行動，向美國總統川普表達了「深切恐懼」與憂慮。根據書中描述，這場會議發生於2025年3月10日的白宮羅斯福廳，出席者除了川普與商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）外，還齊聚了戴爾（Dell）、高通（Qualcomm）和英特爾（Intel）等科技巨頭的領導人。馬斯克在會議中表示，面積僅如馬里蘭州大小、距離中國大陸僅81英里的台灣，卻掌握了全球70％的半導體和90％的先進晶片，一旦台海爆發衝突，各企業依賴的高端晶片供應將瞬間斷鏈。馬斯克強調，「如果我們不開始在衝突區以外的地方製造晶片，我們將走向災難！」甚至情緒有點激動地重申，「必須有人在戰區之外建造那些該死的晶圓廠！」針對供應鏈過度集中的隱憂，馬斯克預言，「到2029年，美國將僅擁有台積電30％的產能。如果中國入侵台灣，全球經濟就會全面崩潰」。為此，這群科技巨頭與川普政府在會中商討，如何將半導體供應鏈從亞洲撤回美國本土，藉此奪回科技主導權。有趣的是，面對馬斯克的焦慮，川普在會議上宣稱中國國家主席習近平曾對他掛保證，承諾在川普任內絕不會進攻台灣，但川普也語帶保留地補充，習近平可能只是在撒謊，「台灣是習近平的掌上明珠，就像烏克蘭之於普丁一樣」。雖然馬斯克對台海危機相當警戒，但他仍被普遍視為維繫美中經濟紐帶的關鍵橋樑。特斯拉不僅在上海經營著擁有2萬名員工的超級工廠，更享有中國罕見的外商全資獨資待遇。在今年5月，馬斯克還與輝達（Nvidia）執行長黃仁勳、蘋果（Apple）執行長庫克（Tim Cook）一同陪同川普到中國北京進行了正式訪問。