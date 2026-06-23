53歲華語樂壇天后、「妹神」張惠妹（阿妹）與小6歲調酒師男友Sam（姚善鏞）愛情長跑約14年，小倆口不定時公開放閃光彈，今（23）日晚間，Sam公開一段「男友視角」的私人影片，阿妹漫步在山野祕境中，有趣的是，她腳踩厚底布鞋，粉絲虧：「姐穿這麼高的鞋子爬山一點也沒有在怕的！」
Sam公開影片放閃 阿妹穿恨天高爬山沒在怕
Sam在IG放上短片，可見張惠妹綁著頭巾，穿寬鬆條紋襯衫搭配寬褲，腳下穿著白色恨天高休閒鞋，走在山腰處眺望眼前山景，還把雙手舉起伸懶腰，悠閒又愜意，背景音樂則是她的R&B代表作〈一夜情〉，Sam在配文寫下：「走兩步就療癒了～」
貼文發布後，粉絲紛紛留言：「我好怕她滑倒」、「姐今天帥帥滴」、「看兩眼背影我也療癒了」、「有聲音～我站在高崗上～遠處望」、「姐就算是背影也好美」、「姐真的好會駕馭高高的鞋子喔～超強的！」Sam則爆女友的料，透露阿妹原本要穿高跟鞋，最後才換成影片中的厚底鞋。
女友生日首公開「合照」 Sam一首歌間接告白
這已經不是Sam第一次隔空對張惠妹傳情，2023年8月9日，阿妹迎來51歲生日，Sam在IG發文，透露有網友發問，今天阿妹生日，可不可以發一下小倆口同框的圖文，他爽快答應，怎料，發布的照片居然是兩支情侶牙刷，並標記張惠妹的帳號，寫下「生日快樂」還附上一顆愛心，背景音樂則是葛西瓦的〈我愛你沒有辦法〉，雖然不是兩人真的合照，但間接放閃光，已經相當難得。
Sam罕見站出來護女友 「請不要再傷害阿妹」
除了秀恩愛，Sam也相當保護阿妹，2024年9月，週刊爆料張惠妹預計重新裝潢位於北市南港區價值2億元、總坪數185坪的7層別墅豪宅，疑似準備作為婚房，她的男友Sam在臉書和IG發文：「感謝週刊報導，感覺結了好多次！謝謝大家的祝福，沒有婚啦！更謝謝大家的關心，請不要再用文字傷害阿妹了！」罕見發聲護女友。
過去張惠妹只要舉辦公開演出，Sam幾乎每次都會發文幫女友宣傳，成為阿妹背後最堅強的後盾，其實兩人感情非常穩定，阿妹每年都會和Sam回台東參加聯合豐年祭，Sam也經常跟著女友跑世界巡演，阿妹亦以各種形式支持男友在家鄉台東新開的酒吧「希拉海」，雙方相互支持各自的事業，彼此的家人也早就認可這段感情，已經不差那一張結婚證書。
姚善鏞IG
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Sam在IG放上短片，可見張惠妹綁著頭巾，穿寬鬆條紋襯衫搭配寬褲，腳下穿著白色恨天高休閒鞋，走在山腰處眺望眼前山景，還把雙手舉起伸懶腰，悠閒又愜意，背景音樂則是她的R&B代表作〈一夜情〉，Sam在配文寫下：「走兩步就療癒了～」
貼文發布後，粉絲紛紛留言：「我好怕她滑倒」、「姐今天帥帥滴」、「看兩眼背影我也療癒了」、「有聲音～我站在高崗上～遠處望」、「姐就算是背影也好美」、「姐真的好會駕馭高高的鞋子喔～超強的！」Sam則爆女友的料，透露阿妹原本要穿高跟鞋，最後才換成影片中的厚底鞋。
這已經不是Sam第一次隔空對張惠妹傳情，2023年8月9日，阿妹迎來51歲生日，Sam在IG發文，透露有網友發問，今天阿妹生日，可不可以發一下小倆口同框的圖文，他爽快答應，怎料，發布的照片居然是兩支情侶牙刷，並標記張惠妹的帳號，寫下「生日快樂」還附上一顆愛心，背景音樂則是葛西瓦的〈我愛你沒有辦法〉，雖然不是兩人真的合照，但間接放閃光，已經相當難得。
Sam罕見站出來護女友 「請不要再傷害阿妹」
除了秀恩愛，Sam也相當保護阿妹，2024年9月，週刊爆料張惠妹預計重新裝潢位於北市南港區價值2億元、總坪數185坪的7層別墅豪宅，疑似準備作為婚房，她的男友Sam在臉書和IG發文：「感謝週刊報導，感覺結了好多次！謝謝大家的祝福，沒有婚啦！更謝謝大家的關心，請不要再用文字傷害阿妹了！」罕見發聲護女友。
過去張惠妹只要舉辦公開演出，Sam幾乎每次都會發文幫女友宣傳，成為阿妹背後最堅強的後盾，其實兩人感情非常穩定，阿妹每年都會和Sam回台東參加聯合豐年祭，Sam也經常跟著女友跑世界巡演，阿妹亦以各種形式支持男友在家鄉台東新開的酒吧「希拉海」，雙方相互支持各自的事業，彼此的家人也早就認可這段感情，已經不差那一張結婚證書。