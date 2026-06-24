我是廣告 請繼續往下閱讀

CoCo都可：紅柚雙響炮買一送一！2杯99元自由配 手搖飲料優惠

CoCo表示，周三好友日優惠，6月24日於CoCo官方LINE領券、都可訂線上點單自取，可享大杯「紅柚雙響炮第二杯0元」！相當於紅柚雙響炮買一送一，兩杯75元、平均每杯37.5元酸甜消暑。



今開喝CoCo都可買一送一！相當於紅柚雙響炮買一送一，兩杯75元、平均每杯37.5元酸甜消暑。 提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。 提醒大家，每人可獲得2張優惠券，限第2、4杯可享折扣；糖度、溫度可以自由選擇；商場門市／部分門市無售該品項，請以各門市供應為準；活動數量有限，各店售完為止，優惠恕不併用。

CoCo都可6月全台門市爽喝「西西里手搗檸檬美式、葡萄柚果粒茶、擂擂穀麥奶茶、茉香凍奶綠 、西谷米奶茶」，菜單任選「2杯99元」。免優惠券入手大杯手搖飲料，一次2杯還百元有找。



2杯99元全台門市優惠！免優惠券入手大杯手搖飲料，一次2杯還百元有找。 提醒大家，品項不定期更新請依門市供應為準；商場門市／部分門市無售該品項；臨櫃點餐、都可訂線上點購皆適用。 提醒大家，品項不定期更新請依門市供應為準；商場門市／部分門市無售該品項；臨櫃點餐、都可訂線上點購皆適用。

龜記茗品：三十三茶王買一送一！外送優惠

▲龜記買一送一外送優惠，爽喝花沫烏龍、三十三茶王。（圖／龜記茗品提供）

清心福全：「買一送一」限店周年慶優惠！

清心福全 507館前西店 資訊

地址：新北市板橋區館前西路73號

電話：02-2966-6108

米克拉颱風北上掃雨，快喝買一送一手搖飲料優惠壓壓驚。CoCo都可表示，今（24）日周三好友日，全台門市「紅柚雙響炮買一送一」喝起來；還有「2杯99元」自由配優惠，挺世界盃足球賽應援粉絲爽喝快樂水。龜記茗品則有三十三茶王買一送一外送優惠；清心福全「買一送一」限店周年慶優惠一次整理。CoCo都可6月兩大手搖飲料優惠快筆記：◾️◾️提醒大家，部分門市不參與活動；優惠品項及供應狀況，請以APP點餐頁面為主。提醒大家，本活動每人限購一組（大杯蜜香烏龍2杯、大杯冬瓜檸檬2杯、大杯蘆薈蜜香檸檬2杯）；僅限「到店」消費，不適用於外送，且不適用於經由外送平台之消費，且不得與其他活動併用。