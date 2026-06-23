我是廣告 請繼續往下閱讀

美光科技23日開盤後暴跌逾11％，帶著晶片股全面疲軟，英特爾、美超微都下跌超過7％，美股各主要指數齊跌。截至寫稿時間為止，道瓊工業指數下跌173.44點或0.34％；標普500指數下跌93.09點或1.25％；那斯達克指數下跌470.532點或1.80％；費城半導體指數下跌1035.87點或7.08％。根據《CNBC》報導，科技股拋售潮在亞洲股市大跌後越演越烈，尤其美光科技開盤後股價狂瀉逾11％，帶動英特爾、美超微股價都下跌超過7％，高通也跌了6％，閃迪大跌超過12％、邁威爾科技同樣大跌超過8％，半導體、記憶體概念股可說是全線重挫。美光預計將在週三盤後公布最新季度財報，外界認為這將是檢視這波AI狂熱行情能否繼續的一項關鍵指標，而從美光股價提前重挫來看，投資人對美光財報表現的憂慮正在升高。其他焦點個股方面，台積電ADR盤中下跌了超過5％、輝達股價下跌超過3％、SpaceX股價下跌超過2％，跌破150美元的發行價，市值也跌落2兆美元大關。摩根士丹利投資管理資深投資組合經理人斯利蒙（Andrew Slimmon）表示，「AI受益股是這次遭遇拋售的主角，我並不認為它們的估值昂貴，但這些股票目前的籌碼過於擁擠」。斯利蒙進一步指出，「這有點像是捕捉到了動能交易者的集體心態，當這種情況發生時，就會出現像我們現在所經歷的劇烈拋售。但長遠來看，我認為這其實是健康的健全調整」。