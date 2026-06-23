大樂透第115000064期今（23）日晚間開獎，台彩公布派彩結果顯示，本期頭獎未開出，近期已連續13槓，下期預估銷售2.0~2.2 億元，6月26日大樂透頭獎累積金額預估上看4億元，為今年最高頭獎總獎金。
6月23日大樂透加開之35組100萬獎項開出情形：35組中開出6組，總中獎注數為7注，其中5組為單注中獎，1組為2注均分，本期尚有29組100萬獎項未開出，將於次期(6月26日)繼續加開。
🟡6月23日大樂透端午加碼100萬紅包中獎彩券行一覽
台北市內湖區安康路460號－泰洋彩券行
基隆市暖暖區源遠路192號1樓－碇內幸運之星彩券行
高雄市三民區建工路306號－九兆彩券行
嘉義縣梅山鄉中山路334號－賜寶公益彩券行
花蓮縣花蓮市 國防里進豐街88號－大家贏投注站
台南市新營區王公里民族路53號1樓－來發彩券行（均分）
基隆市暖暖區源遠路305號－旺旺彩券行（均分）
🟡6月23日大樂透、今彩539完整開獎號碼一次看
大樂透獎號：12、18、29、33、34、39，特別號30。
49樂合彩：12、18、29、33、34、39。
今彩539：02、14、25、29、36。
39樂合彩：02、14、25、29、36。
3星彩：7、2、1。
4星彩：1、9、1、7。
大樂透端午加碼：促銷獎項開獎結果
※派彩結果以台彩官網資料為主。
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