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▲2026世界盃各組國家一覽。（圖／取自FIFA世界盃官方 X）

2026世界盃6/25加拿大VS瑞士基本資訊

世界盃B組戰績

世界盃B組 已賽 勝 和 敗 進球數 丟球數 淨勝球 積分 1 加拿大 2 1 1 0 7 1 6 4 2 瑞士 2 1 1 0 5 2 3 4 3 波赫 2 0 1 1 2 5 -3 1 4 卡達 2 0 1 1 1 7 -6 1

▲加拿大前鋒大衛（Jonathan David）在對上卡達一戰上演「帽子戲法」帶領球隊6：0大勝卡達，同時加拿大也寫下多項紀錄（圖／美聯社／達志影像）

兩隊過去歷史對戰紀錄如何？

兩隊上一次在世界盃贏球是何時？

加拿大VS瑞士戰力焦點分析

▲瑞士20歲的替補奇兵曼桑比（Johan Manzambi）的爆發，上一場4：1大勝對手，出線形勢一片大好。（圖／美聯社／達志影像）

加拿大VS瑞士預計先發名單與傷兵名單

位置 🇨🇦 加拿大預計先發（4-4-2） 🇨🇭 瑞士預計先發（4-3-2-1） 門將 麥斯米·克雷佩（Maxime Crépeau） 格雷戈·科貝爾（Gregor Kobel） 後衛 盧克·德富格羅爾（Luc de Fougerolles） 莫伊斯·邦比托（Moïse Bombito） 德里克·科內留斯（Derek Cornelius） 阿里斯泰爾·約翰斯頓（Alistair Johnston） 席爾萬·維德默（Silvan Widmer） 盧卡·雅克茲（Luca Jaquez） 曼努埃爾·阿坎基（Manuel Akanji） 里卡多·羅德里格斯（Ricardo Rodríguez） 中場 阿利·阿梅德（Ali Ahmed） 尼科·西古爾（Niko Sigur） 內森·薩利巴（Nathan Saliba） 阿方索·戴維斯（Alphonso Davies） 萊姆·弗羅伊勒（Remo Freuler） 格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka） 米歇爾·埃貝徹爾（Michel Aebischer） 約翰·曼贊比（Johan Manzambi） 魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas） 前鋒 塞爾·拉林（Cyle Larin） 喬納森·戴維（Jonathan David） 丹·恩多耶（Dan Ndoye） 布雷爾·恩博洛（Breel Embolo）

▲大衛（Jonathan David）從渥太華地方球隊踢到義甲尤文圖斯，今（19）日更是幫助加拿大拿下隊史世界盃首勝，令他成為球隊不動核心。（圖／美聯社／達志影像）

加拿大VS瑞士之戰亮點與結果預測

預測結果：加拿大 1-1 瑞士（雙方握手言和，加拿大以淨球數優勢奪下小組第一）

▲瑞士中場的節奏控制與大局觀由扎卡（左）掌控，是瑞士攻守轉換的樞紐。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃加拿大國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 戴恩·聖克萊爾 Dayne St. Clair 明尼蘇達聯 29 門將 16 麥斯米·克雷佩 Maxime Crépeau 波特蘭伐木者 32 門將 18 歐文·古德曼 Owen Goodman AFC溫布頓 22 後衛 2 阿里斯泰爾·約翰斯頓 Alistair Johnston 塞爾提克 27 後衛 3 阿爾菲·瓊斯 Alfie Jones 赫爾城 28 後衛 4 盧克·德富格羅爾 Luc de Fougerolles 富勒姆 20 後衛 5 喬爾·沃特曼 Joel Waterman 蒙特婁 30 後衛 13 德里克·科內留斯 Derek Cornelius 馬賽 28 後衛 15 莫伊斯·邦比托 Moïse Bombito 尼斯 26 後衛 19 阿方索·戴維斯 Alphonso Davies 拜仁慕尼黑 25 後衛 22 里奇·拉里亞 Richie Laryea 多倫多 31 中場 6 馬修·肖尼耶爾 Mathieu Choinière 草穗 27 中場 7 史蒂芬·尤斯塔基奧 Stephen Eustáquio 波爾圖 29 中場 8 伊斯mael 簡尼 Ismaël Koné 馬賽 24 中場 20 阿利·阿梅德 Ali Ahmed 溫哥華白浪 25 中場 21 喬納森·奧索里奧 Jonathan Osorio 多倫多 34 中場 23 尼科·西古爾 Niko Sigur 哈伊杜克 22 中場 25 內森·薩利巴 Nathan Saliba 蒙特婁 22 前鋒 9 塞爾·拉林 Cyle Larin 馬略卡 31 前鋒 10 喬納森·戴維 Jonathan David 里爾 26 前鋒 11 萊姆·米勒 Liam Millar 赫爾城 26 前鋒 12 塔尼·奧盧瓦塞伊 Tani Oluwaseyi 明尼蘇達聯 26 前鋒 14 雅各布·謝費爾伯格 Jacob Shaffelburg 納許維爾 26 前鋒 17 泰江·布坎南 Tajon Buchanan 比利亞雷阿爾 27 前鋒 24 普羅米斯·戴維 Promise David 聖基萊斯聯 24 前鋒 26 傑登·尼爾森 Jayden Nelson 烏德勒支 23

2026世界盃瑞士國家隊球員名單

位置 號碼 球員姓名 英文姓名 效力俱樂部 年齡 門將 1 戴恩·聖克萊爾 Dayne St. Clair 明尼蘇達聯 29 門將 16 麥斯米·克雷佩 Maxime Crépeau 波特蘭伐木者 32 門將 18 歐文·古德曼 Owen Goodman AFC溫布頓 22 後衛 2 阿里斯泰爾·約翰斯頓 Alistair Johnston 塞爾提克 27 後衛 3 阿爾菲·瓊斯 Alfie Jones 赫爾城 28 後衛 4 盧克·德富格羅爾 Luc de Fougerolles 富勒姆 20 後衛 5 喬爾·沃特曼 Joel Waterman 蒙特婁 30 後衛 13 德里克·科內留斯 Derek Cornelius 馬賽 28 後衛 15 莫伊斯·邦比托 Moïse Bombito 尼斯 26 後衛 19 阿方索·戴維斯 Alphonso Davies 拜仁慕尼黑 25 後衛 22 里奇·拉里亞 Richie Laryea 多倫多 31 中場 6 馬修·肖尼耶爾 Mathieu Choinière 草穗 27 中場 7 史蒂芬·尤斯塔基奧 Stephen Eustáquio 波爾圖 29 中場 8 伊斯mael 簡尼 Ismaël Koné 馬賽 24 中場 20 阿利·阿梅德 Ali Ahmed 溫哥華白浪 25 中場 21 喬納森·奧索里奧 Jonathan Osorio 多倫多 34 中場 23 尼科·西古爾 Niko Sigur 哈伊杜克 22 中場 25 內森·薩利巴 Nathan Saliba 蒙特婁 22 前鋒 9 塞爾·拉林 Cyle Larin 馬略卡 31 前鋒 10 喬納森·戴維 Jonathan David 里爾 26 前鋒 11 萊姆·米勒 Liam Millar 赫爾城 26 前鋒 12 塔尼·奧盧瓦塞伊 Tani Oluwaseyi 明尼蘇達聯 26 前鋒 14 雅各布·謝費爾伯格 Jacob Shaffelburg 納許維爾 26 前鋒 17 泰江·布坎南 Tajon Buchanan 比利亞雷阿爾 27 前鋒 24 普羅米斯·戴維 Promise David 聖基萊斯聯 24 前鋒 26 傑登·尼爾森 Jayden Nelson 烏德勒支 23

▲加拿大拉林首戰（Cyle Larin，中）接獲隊友傳球，踢進本屆個人首顆進球，也助隊追平戰局。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界盃B組賽程表

輪次 日期（台灣時間） 時間 對戰組合 比賽球場／城市 第1輪 6月13日（六） 凌晨03：00 加拿大vs波赫 BMO球場／多倫多 6月14日（日） 凌晨03：00 卡達vs瑞士 利惠體育場／舊金山 第2輪 6月19日（五） 凌晨03：00 瑞士vs波赫 SoFi體育場／洛杉磯 6月19日（五） 早上06：00 加拿大vs卡達 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 第3輪 6月25日（四） 凌晨03：00 瑞士vs加拿大 英屬哥倫比亞體育館／溫哥華 6月25日（四） 凌晨03：00 波赫vs卡達 流明球場／西雅圖

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▲2026年FIFA世界盃足球賽台灣收視方式。（圖／愛爾達提供）

2026年FIFA世界盃B組在6月25日即將迎來最終輪的龍頭爭奪大戰！東道主之一的加拿大隊將坐鎮溫哥華卑詩體育館（BC Place），迎戰歐洲勁旅瑞士隊。兩隊目前同積4分，加拿大憑藉上一場6：0血洗卡達的瘋狂屠殺，在淨球數上暫居第一。此役加拿大只要保持不敗（勝或平）即可奪下B組榜首，繼續留在溫哥華享受地主優勢；而瑞士則必須全力爭勝以搶奪龍頭頭銜。《NOWNEWS》以下為讀者整理B組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。對戰組合：加拿大 vs 瑞士（世界盃B組小組賽第三輪）比賽時間：台灣時間2026年6月25日凌晨3點（美東時間6月24日中午12點 / 當地時間12點）比賽地點：加拿大溫哥華卑詩體育館（BC Place，室內巨頂場館，不受天氣影響）轉播資訊：FOX、TSN、CTV歷史對戰紀錄： 兩隊歷史上鮮少交手，最近一次有正式紀錄的交鋒已是24年前，當時加拿大以3-1擊敗瑞士。值得一提的是，現任瑞士隊總教練穆拉特·雅金（Murat Yakin）在該場比賽中仍是球員並踢滿了90分鐘。本場比賽是兩隊在世界盃決賽圈正賽的歷史首次碰頭。加拿大：2026年6月18日。 也就是本屆小組賽第二輪，加拿大以6：-0大勝卡達，拿下了這支共同主辦國在世界盃正賽歷史上的隊史首勝，並寫下歷史新頁。瑞士：2026年6月18日。 瑞士在第二輪小組賽中以4：1擊敗波赫，同樣順利拿滿3分。由美籍名帥傑西·馬施（Jesse Marsch）執教的加拿大，本屆賽事展現了極其強悍的防守與電光石火的反擊速度。首戰1-1踢平波赫、次戰6-0橫掃卡達，球隊整體的傳球速度與前場壓迫給對手帶來極大窒息感。不過，陣中核心中場伊斯mael 簡尼（Ismaël Koné）在上場比賽中遭遇嚴重的腿部骨折，確定缺陣，這對加國中場的流動性是一大打擊。加拿大此役將以穩固防守為第一優先，並釋放喬納森·戴維（Jonathan David）與布坎南（Tajon Buchanan）的快馬反擊天賦。瑞士隊是典型的歐洲技術流代表。前兩輪小組賽踢完，瑞士繳出了高達65.1%的團隊控球率，高居本屆世界盃所有參賽國中的第六名。他們首戰意外1：1被卡達逼平，但次戰4：1輕取波赫證明了進攻火力。瑞士在兩個場次中創造了高達5.26的預期進球值（xG），主要依靠中場核心格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）精準的短傳滲透與穿插調度，而非盲目地進行起球傳中。加拿大： 中場大將伊斯mael 簡尼（Ismaël Koné）因腓骨折斷（Leg break）已接受手術，確定本屆世界盃報銷。隊長阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）目前有輕傷在身，出戰成疑（Questionable），但此等生死戰預計仍會強行披掛上陣。瑞士： 陣中無重大傷兵。不過由于中場扎卡里亞（Denis Zakaria）與後衛埃爾維迪（Nico Elvedi）皆身背一張黃牌，為了避免淘汰賽遭到禁賽，總教練雅金此役預計會將兩人放上替補席進行保護性輪休。：這是一場矛盾之爭。瑞士隊擁有頂級的中場控球天賦，會試圖將節奏慢下來進行陣地戰。然而，加拿大主教練馬施的戰術核心就是優先鞏固防守、力保清白之身，他們在2025年尾聲面對大量世界盃級別的對手時，曾連續繳出多次0-0與1-0的鋼鐵防守。瑞士在扎卡里亞輪休的情況下，面對加國的地獄主場與高強度身體對抗，很難全取3分。預期加拿大能頂住對手的陣地輪番轟炸，最終用一場平局成功守住榜首，昂首晉級溫哥華的32強淘汰賽。效力於法甲里爾的頂級前鋒。他在對陣卡達的比賽中大放異彩演出了帽子戲法，目前腳感發燙。戴維靈巧的禁區嗅覺與冷酷的終結能力，將是考驗瑞士英超中衛阿坎基（Manuel Akanji）的最大利刃。瑞士隊的進攻黑塔。恩博洛目前在世界盃正賽生涯已踢進3球。今晚只要他能夠再次攻破加拿大球門，他就將追平傳奇名將，並列瑞士國家隊史世界盃進球榜的第三名，戰意極其高昂。20歲的瑞士中場超級新星。在對陣波赫的賽事中上演梅開二度，今晚他將挑戰成為自2014年沙奇里（Xherdan Shaqiri）以來，首位在單屆世界盃攻入3球以上的瑞士球員。