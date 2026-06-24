2026年FIFA世界盃B組在6月25日即將迎來最終輪的龍頭爭奪大戰！東道主之一的加拿大隊將坐鎮溫哥華卑詩體育館（BC Place），迎戰歐洲勁旅瑞士隊。兩隊目前同積4分，加拿大憑藉上一場6：0血洗卡達的瘋狂屠殺，在淨球數上暫居第一。此役加拿大只要保持不敗（勝或平）即可奪下B組榜首，繼續留在溫哥華享受地主優勢；而瑞士則必須全力爭勝以搶奪龍頭頭銜。《NOWNEWS》以下為讀者整理B組這場賽事的戰力分析、預測首發名單及轉播資訊「懶人包」。
🟡本文重點摘要
📍2026世界盃6/25加拿大VS瑞士基本資訊
📍世界盃B組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍加拿大VS瑞士戰力焦點分析
📍加拿大VS瑞士預計先發名單與傷兵名單
📍加拿大VS瑞士之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃加拿大國家隊球員名單
📍2026世界盃瑞士國家隊球員名單
📍2026世界盃B組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
2026世界盃6/25加拿大VS瑞士基本資訊
對戰組合：加拿大 vs 瑞士（世界盃B組小組賽第三輪）
比賽時間：台灣時間2026年6月25日凌晨3點（美東時間6月24日中午12點 / 當地時間12點）
比賽地點：加拿大溫哥華卑詩體育館（BC Place，室內巨頂場館，不受天氣影響）
轉播資訊：FOX、TSN、CTV
世界盃B組戰績
兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
歷史對戰紀錄： 兩隊歷史上鮮少交手，最近一次有正式紀錄的交鋒已是24年前，當時加拿大以3-1擊敗瑞士。值得一提的是，現任瑞士隊總教練穆拉特·雅金（Murat Yakin）在該場比賽中仍是球員並踢滿了90分鐘。本場比賽是兩隊在世界盃決賽圈正賽的歷史首次碰頭。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
加拿大：2026年6月18日。 也就是本屆小組賽第二輪，加拿大以6：-0大勝卡達，拿下了這支共同主辦國在世界盃正賽歷史上的隊史首勝，並寫下歷史新頁。
瑞士：2026年6月18日。 瑞士在第二輪小組賽中以4：1擊敗波赫，同樣順利拿滿3分。
加拿大VS瑞士戰力焦點分析
加拿大：恐怖的防守反擊與地主狂熱
由美籍名帥傑西·馬施（Jesse Marsch）執教的加拿大，本屆賽事展現了極其強悍的防守與電光石火的反擊速度。首戰1-1踢平波赫、次戰6-0橫掃卡達，球隊整體的傳球速度與前場壓迫給對手帶來極大窒息感。不過，陣中核心中場伊斯mael 簡尼（Ismaël Koné）在上場比賽中遭遇嚴重的腿部骨折，確定缺陣，這對加國中場的流動性是一大打擊。加拿大此役將以穩固防守為第一優先，並釋放喬納森·戴維（Jonathan David）與布坎南（Tajon Buchanan）的快馬反擊天賦。
瑞士：極致的控球率與傳導調度
瑞士隊是典型的歐洲技術流代表。前兩輪小組賽踢完，瑞士繳出了高達65.1%的團隊控球率，高居本屆世界盃所有參賽國中的第六名。他們首戰意外1：1被卡達逼平，但次戰4：1輕取波赫證明了進攻火力。瑞士在兩個場次中創造了高達5.26的預期進球值（xG），主要依靠中場核心格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）精準的短傳滲透與穿插調度，而非盲目地進行起球傳中。
加拿大VS瑞士預計先發名單與傷兵名單
傷兵情報
加拿大： 中場大將伊斯mael 簡尼（Ismaël Koné）因腓骨折斷（Leg break）已接受手術，確定本屆世界盃報銷。隊長阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）目前有輕傷在身，出戰成疑（Questionable），但此等生死戰預計仍會強行披掛上陣。
瑞士： 陣中無重大傷兵。不過由于中場扎卡里亞（Denis Zakaria）與後衛埃爾維迪（Nico Elvedi）皆身背一張黃牌，為了避免淘汰賽遭到禁賽，總教練雅金此役預計會將兩人放上替補席進行保護性輪休。
預計先發陣容
加拿大VS瑞士之戰亮點與結果預測
預測結果：加拿大 1-1 瑞士（雙方握手言和，加拿大以淨球數優勢奪下小組第一）
專家分析：這是一場矛盾之爭。瑞士隊擁有頂級的中場控球天賦，會試圖將節奏慢下來進行陣地戰。然而，加拿大主教練馬施的戰術核心就是優先鞏固防守、力保清白之身，他們在2025年尾聲面對大量世界盃級別的對手時，曾連續繳出多次0-0與1-0的鋼鐵防守。瑞士在扎卡里亞輪休的情況下，面對加國的地獄主場與高強度身體對抗，很難全取3分。預期加拿大能頂住對手的陣地輪番轟炸，最終用一場平局成功守住榜首，昂首晉級溫哥華的32強淘汰賽。
3大焦點球星
⚽加拿大，喬納森·戴維（Jonathan David）：
效力於法甲里爾的頂級前鋒。他在對陣卡達的比賽中大放異彩演出了帽子戲法，目前腳感發燙。戴維靈巧的禁區嗅覺與冷酷的終結能力，將是考驗瑞士英超中衛阿坎基（Manuel Akanji）的最大利刃。
⚽瑞士，布雷爾·恩博洛（Breel Embolo）：
瑞士隊的進攻黑塔。恩博洛目前在世界盃正賽生涯已踢進3球。今晚只要他能夠再次攻破加拿大球門，他就將追平傳奇名將，並列瑞士國家隊史世界盃進球榜的第三名，戰意極其高昂。
⚽瑞士，約翰·曼贊比（Johan Manzambi）：
20歲的瑞士中場超級新星。在對陣波赫的賽事中上演梅開二度，今晚他將挑戰成為自2014年沙奇里（Xherdan Shaqiri）以來，首位在單屆世界盃攻入3球以上的瑞士球員。
2026世界盃加拿大國家隊球員名單
2026世界盃瑞士國家隊球員名單
2026世界盃B組賽程表
台灣2026世界盃轉播平台總整理
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📍2026世界盃6/25加拿大VS瑞士基本資訊
📍世界盃B組戰績
📍兩隊過去歷史對戰紀錄如何？
📍兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
📍加拿大VS瑞士戰力焦點分析
📍加拿大VS瑞士預計先發名單與傷兵名單
📍加拿大VS瑞士之戰亮點與結果預測
📍2026世界盃加拿大國家隊球員名單
📍2026世界盃瑞士國家隊球員名單
📍2026世界盃B組賽程表
📍台灣2026世界盃轉播平台總整理
對戰組合：加拿大 vs 瑞士（世界盃B組小組賽第三輪）
比賽時間：台灣時間2026年6月25日凌晨3點（美東時間6月24日中午12點 / 當地時間12點）
比賽地點：加拿大溫哥華卑詩體育館（BC Place，室內巨頂場館，不受天氣影響）
轉播資訊：FOX、TSN、CTV
世界盃B組戰績
|
世界盃B組
|已賽
|勝
|和
|敗
|進球數
|丟球數
|淨勝球
|積分
|1
|
加拿大
|2
|1
|1
|0
|7
|1
|6
|4
|2
|
瑞士
|2
|1
|1
|0
|5
|2
|3
|4
|3
|
波赫
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|4
|
卡達
|2
|0
|1
|1
|1
|7
|-6
|1
歷史對戰紀錄： 兩隊歷史上鮮少交手，最近一次有正式紀錄的交鋒已是24年前，當時加拿大以3-1擊敗瑞士。值得一提的是，現任瑞士隊總教練穆拉特·雅金（Murat Yakin）在該場比賽中仍是球員並踢滿了90分鐘。本場比賽是兩隊在世界盃決賽圈正賽的歷史首次碰頭。
兩隊上一次在世界盃贏球是何時？
加拿大：2026年6月18日。 也就是本屆小組賽第二輪，加拿大以6：-0大勝卡達，拿下了這支共同主辦國在世界盃正賽歷史上的隊史首勝，並寫下歷史新頁。
瑞士：2026年6月18日。 瑞士在第二輪小組賽中以4：1擊敗波赫，同樣順利拿滿3分。
加拿大VS瑞士戰力焦點分析
加拿大：恐怖的防守反擊與地主狂熱
由美籍名帥傑西·馬施（Jesse Marsch）執教的加拿大，本屆賽事展現了極其強悍的防守與電光石火的反擊速度。首戰1-1踢平波赫、次戰6-0橫掃卡達，球隊整體的傳球速度與前場壓迫給對手帶來極大窒息感。不過，陣中核心中場伊斯mael 簡尼（Ismaël Koné）在上場比賽中遭遇嚴重的腿部骨折，確定缺陣，這對加國中場的流動性是一大打擊。加拿大此役將以穩固防守為第一優先，並釋放喬納森·戴維（Jonathan David）與布坎南（Tajon Buchanan）的快馬反擊天賦。
瑞士：極致的控球率與傳導調度
瑞士隊是典型的歐洲技術流代表。前兩輪小組賽踢完，瑞士繳出了高達65.1%的團隊控球率，高居本屆世界盃所有參賽國中的第六名。他們首戰意外1：1被卡達逼平，但次戰4：1輕取波赫證明了進攻火力。瑞士在兩個場次中創造了高達5.26的預期進球值（xG），主要依靠中場核心格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）精準的短傳滲透與穿插調度，而非盲目地進行起球傳中。
傷兵情報
加拿大： 中場大將伊斯mael 簡尼（Ismaël Koné）因腓骨折斷（Leg break）已接受手術，確定本屆世界盃報銷。隊長阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）目前有輕傷在身，出戰成疑（Questionable），但此等生死戰預計仍會強行披掛上陣。
瑞士： 陣中無重大傷兵。不過由于中場扎卡里亞（Denis Zakaria）與後衛埃爾維迪（Nico Elvedi）皆身背一張黃牌，為了避免淘汰賽遭到禁賽，總教練雅金此役預計會將兩人放上替補席進行保護性輪休。
預計先發陣容
|位置
|🇨🇦 加拿大預計先發（4-4-2）
|🇨🇭 瑞士預計先發（4-3-2-1）
|門將
|麥斯米·克雷佩（Maxime Crépeau）
|格雷戈·科貝爾（Gregor Kobel）
|後衛
|
盧克·德富格羅爾（Luc de Fougerolles）
莫伊斯·邦比托（Moïse Bombito）
德里克·科內留斯（Derek Cornelius）
阿里斯泰爾·約翰斯頓（Alistair Johnston）
|
席爾萬·維德默（Silvan Widmer）
盧卡·雅克茲（Luca Jaquez）
曼努埃爾·阿坎基（Manuel Akanji）
里卡多·羅德里格斯（Ricardo Rodríguez）
|中場
|
阿利·阿梅德（Ali Ahmed）
尼科·西古爾（Niko Sigur）
內森·薩利巴（Nathan Saliba）
阿方索·戴維斯（Alphonso Davies）
|
萊姆·弗羅伊勒（Remo Freuler）
格蘭尼特·扎卡（Granit Xhaka）
米歇爾·埃貝徹爾（Michel Aebischer）
約翰·曼贊比（Johan Manzambi）
魯本·巴爾加斯（Rubén Vargas）
|前鋒
|
塞爾·拉林（Cyle Larin）
喬納森·戴維（Jonathan David）
|
丹·恩多耶（Dan Ndoye）
布雷爾·恩博洛（Breel Embolo）
預測結果：加拿大 1-1 瑞士（雙方握手言和，加拿大以淨球數優勢奪下小組第一）
專家分析：這是一場矛盾之爭。瑞士隊擁有頂級的中場控球天賦，會試圖將節奏慢下來進行陣地戰。然而，加拿大主教練馬施的戰術核心就是優先鞏固防守、力保清白之身，他們在2025年尾聲面對大量世界盃級別的對手時，曾連續繳出多次0-0與1-0的鋼鐵防守。瑞士在扎卡里亞輪休的情況下，面對加國的地獄主場與高強度身體對抗，很難全取3分。預期加拿大能頂住對手的陣地輪番轟炸，最終用一場平局成功守住榜首，昂首晉級溫哥華的32強淘汰賽。
3大焦點球星
⚽加拿大，喬納森·戴維（Jonathan David）：
效力於法甲里爾的頂級前鋒。他在對陣卡達的比賽中大放異彩演出了帽子戲法，目前腳感發燙。戴維靈巧的禁區嗅覺與冷酷的終結能力，將是考驗瑞士英超中衛阿坎基（Manuel Akanji）的最大利刃。
⚽瑞士，布雷爾·恩博洛（Breel Embolo）：
瑞士隊的進攻黑塔。恩博洛目前在世界盃正賽生涯已踢進3球。今晚只要他能夠再次攻破加拿大球門，他就將追平傳奇名將，並列瑞士國家隊史世界盃進球榜的第三名，戰意極其高昂。
⚽瑞士，約翰·曼贊比（Johan Manzambi）：
20歲的瑞士中場超級新星。在對陣波赫的賽事中上演梅開二度，今晚他將挑戰成為自2014年沙奇里（Xherdan Shaqiri）以來，首位在單屆世界盃攻入3球以上的瑞士球員。
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|戴恩·聖克萊爾
|Dayne St. Clair
|明尼蘇達聯
|29
|門將
|16
|麥斯米·克雷佩
|Maxime Crépeau
|波特蘭伐木者
|32
|門將
|18
|歐文·古德曼
|Owen Goodman
|AFC溫布頓
|22
|後衛
|2
|阿里斯泰爾·約翰斯頓
|Alistair Johnston
|塞爾提克
|27
|後衛
|3
|阿爾菲·瓊斯
|Alfie Jones
|赫爾城
|28
|後衛
|4
|盧克·德富格羅爾
|Luc de Fougerolles
|富勒姆
|20
|後衛
|5
|喬爾·沃特曼
|Joel Waterman
|蒙特婁
|30
|後衛
|13
|德里克·科內留斯
|Derek Cornelius
|馬賽
|28
|後衛
|15
|莫伊斯·邦比托
|Moïse Bombito
|尼斯
|26
|後衛
|19
|阿方索·戴維斯
|Alphonso Davies
|拜仁慕尼黑
|25
|後衛
|22
|里奇·拉里亞
|Richie Laryea
|多倫多
|31
|中場
|6
|馬修·肖尼耶爾
|Mathieu Choinière
|草穗
|27
|中場
|7
|史蒂芬·尤斯塔基奧
|Stephen Eustáquio
|波爾圖
|29
|中場
|8
|伊斯mael 簡尼
|Ismaël Koné
|馬賽
|24
|中場
|20
|阿利·阿梅德
|Ali Ahmed
|溫哥華白浪
|25
|中場
|21
|喬納森·奧索里奧
|Jonathan Osorio
|多倫多
|34
|中場
|23
|尼科·西古爾
|Niko Sigur
|哈伊杜克
|22
|中場
|25
|內森·薩利巴
|Nathan Saliba
|蒙特婁
|22
|前鋒
|9
|塞爾·拉林
|Cyle Larin
|馬略卡
|31
|前鋒
|10
|喬納森·戴維
|Jonathan David
|里爾
|26
|前鋒
|11
|萊姆·米勒
|Liam Millar
|赫爾城
|26
|前鋒
|12
|塔尼·奧盧瓦塞伊
|Tani Oluwaseyi
|明尼蘇達聯
|26
|前鋒
|14
|雅各布·謝費爾伯格
|Jacob Shaffelburg
|納許維爾
|26
|前鋒
|17
|泰江·布坎南
|Tajon Buchanan
|比利亞雷阿爾
|27
|前鋒
|24
|普羅米斯·戴維
|Promise David
|聖基萊斯聯
|24
|前鋒
|26
|傑登·尼爾森
|Jayden Nelson
|烏德勒支
|23
|位置
|號碼
|球員姓名
|英文姓名
|效力俱樂部
|年齡
|門將
|1
|戴恩·聖克萊爾
|Dayne St. Clair
|明尼蘇達聯
|29
|門將
|16
|麥斯米·克雷佩
|Maxime Crépeau
|波特蘭伐木者
|32
|門將
|18
|歐文·古德曼
|Owen Goodman
|AFC溫布頓
|22
|後衛
|2
|阿里斯泰爾·約翰斯頓
|Alistair Johnston
|塞爾提克
|27
|後衛
|3
|阿爾菲·瓊斯
|Alfie Jones
|赫爾城
|28
|後衛
|4
|盧克·德富格羅爾
|Luc de Fougerolles
|富勒姆
|20
|後衛
|5
|喬爾·沃特曼
|Joel Waterman
|蒙特婁
|30
|後衛
|13
|德里克·科內留斯
|Derek Cornelius
|馬賽
|28
|後衛
|15
|莫伊斯·邦比托
|Moïse Bombito
|尼斯
|26
|後衛
|19
|阿方索·戴維斯
|Alphonso Davies
|拜仁慕尼黑
|25
|後衛
|22
|里奇·拉里亞
|Richie Laryea
|多倫多
|31
|中場
|6
|馬修·肖尼耶爾
|Mathieu Choinière
|草穗
|27
|中場
|7
|史蒂芬·尤斯塔基奧
|Stephen Eustáquio
|波爾圖
|29
|中場
|8
|伊斯mael 簡尼
|Ismaël Koné
|馬賽
|24
|中場
|20
|阿利·阿梅德
|Ali Ahmed
|溫哥華白浪
|25
|中場
|21
|喬納森·奧索里奧
|Jonathan Osorio
|多倫多
|34
|中場
|23
|尼科·西古爾
|Niko Sigur
|哈伊杜克
|22
|中場
|25
|內森·薩利巴
|Nathan Saliba
|蒙特婁
|22
|前鋒
|9
|塞爾·拉林
|Cyle Larin
|馬略卡
|31
|前鋒
|10
|喬納森·戴維
|Jonathan David
|里爾
|26
|前鋒
|11
|萊姆·米勒
|Liam Millar
|赫爾城
|26
|前鋒
|12
|塔尼·奧盧瓦塞伊
|Tani Oluwaseyi
|明尼蘇達聯
|26
|前鋒
|14
|雅各布·謝費爾伯格
|Jacob Shaffelburg
|納許維爾
|26
|前鋒
|17
|泰江·布坎南
|Tajon Buchanan
|比利亞雷阿爾
|27
|前鋒
|24
|普羅米斯·戴維
|Promise David
|聖基萊斯聯
|24
|前鋒
|26
|傑登·尼爾森
|Jayden Nelson
|烏德勒支
|23
|輪次
|日期（台灣時間）
|時間
|對戰組合
|比賽球場／城市
|第1輪
|6月13日（六）
|凌晨03：00
|加拿大vs波赫
|BMO球場／多倫多
|6月14日（日）
|凌晨03：00
|卡達vs瑞士
|利惠體育場／舊金山
|第2輪
|6月19日（五）
|凌晨03：00
|瑞士vs波赫
|SoFi體育場／洛杉磯
|6月19日（五）
|早上06：00
|加拿大vs卡達
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|第3輪
|6月25日（四）
|凌晨03：00
|瑞士vs加拿大
|英屬哥倫比亞體育館／溫哥華
|6月25日（四）
|凌晨03：00
|波赫vs卡達
|流明球場／西雅圖
|轉播平台
|類型
|轉播場次
|特色與優勢
|適合對象
|愛爾達電視
|中華電信 MOD / 網路訂閱
|104 場全賽事
|唯一完整轉播、隨選即看
|資深球迷、想看完整 104 場比賽的人
|Hami Video
|網路串流 App (OTT)
|104 場全賽事
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|租屋族、通勤族、手機/平板使用者
|華視 (CTS)
|有線電視 (第四台)
|關鍵場次 (如決賽、四強)
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|家庭用戶、只想看總決賽或開幕戰的人
|東森
|有線電視
|部分關鍵場次
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|FIFA+
|官方行動 App
|精華、花絮、重播
|官方數據控首選、歷史紀錄查詢、豐富場外花絮
|數據控、無法追直播想看精華片段者
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