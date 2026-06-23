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▲Anton Podilchak表示，「我們理解外界有安全顧慮，但相信我，烏克蘭及外國企業仍在烏克蘭境內運作。」（圖／記者鍾泓良攝影）

烏克蘭重建需要什麼？電力、無人機是重點

▲無人機技術仰賴大量台灣經驗及生產力，現今每月消耗25萬至40萬台，應是全球最大市場。而烏克蘭也相信，他們並不僅僅是無人機終端市場更是適合從事研發、生產基地的場所，「我們理解外界有安全顧慮，但相信我，烏克蘭及外國企業仍在烏克蘭境內運作。」（圖／記者鍾泓良攝影）

二戰後最大破壞！烏克蘭重建需要5,880 億美元

歐洲台灣形象展今（23）日進入第二天，舉辦烏克蘭重建研討會。烏克蘭歐洲商會指出，2022年戰爭以後，全國發電量衰退35%至45%，急需發展電力供應，加上目前每月須消耗25萬至40萬座無人機，將是龐大商機。波蘭投資貿易局則表示，烏國因戰爭損失規模已逾5,880億美元（約新台幣18.6兆元），為二戰以來最大規模，重建已非單一國家能承擔，有賴國際合作。歐洲台灣形象展今年除了注重波蘭商機，更將烏克蘭重建作為展覽主題，今日邀請利沃夫政府、烏克蘭歐洲商會、烏克蘭創業家聯盟等單位，探討烏克蘭重建商機、投資機會、重建法規環境等議題。對於烏克蘭重建所需要什麼協助？烏克蘭歐洲商會地區協調理事會主席Anton Podilchak受訪表示，烏克蘭在製造商方面需要很多協助，尤其電力是一個相當值得研究的方向，如電價是戰爭以前的2倍，過去5年戰爭造成電力銳減3成至4成，也面臨大量電網重建需求，同時也需要儲能設施。軍事方面，無人機技術仰賴大量台灣經驗及生產力，現今每月消耗25萬至40萬台，應是全球最大市場。而烏克蘭也相信，他們並不僅僅是無人機終端市場更是適合從事研發、生產基地的場所，「我們理解外界有安全顧慮，但相信我，烏克蘭及外國企業仍在烏克蘭境內運作。」Anton Podilchak報告時也指出，目前烏克蘭目前實質國內生產總值（Real GDP）是戰爭前的8成左右，而工業化也停留在自動化，尚未進入完全的智慧化「工業4.0」，因此認為台灣企業來烏克蘭投資高端設備是相當好的機會，但也強調烏國目前缺乏資金，購買力相當有限，應該與當地夥伴攜手合作。他也提醒，礙於戰爭影響，烏克蘭對於環保需求上有待加強，但相信在戰爭後5到10年就會急起直追。而在人口方面，全國人口約2950萬人，其中580萬人在海外、約610萬人在俄羅斯國內、暫時控制區及克里米亞，他強調，烏克蘭國民藍領總薪資約800歐元，約波蘭藍領的一半，丹麥的1／4，因此具有相當誘因。最後，他也提及，烏克蘭具有大量的科學人才，不僅與歐洲、亞洲接壤，更與加拿大、歐盟簽署自由貿易協定（FTA）是相當吸引人的投資市場，目前包括聯合利華（Unilever）、 雀巢（Nestle）等仍有投資，2023年至2026年間吸引1500萬美元（約新台幣4.7億元）的投資。波蘭投資貿易局（PAIH）局長Artur Osuchowski指出，烏克蘭重建是這個時代最重要、規模最大的經濟項目之一，烏克蘭所遭受的損失估計已超過 5,880 億美元，是自第二次世界大戰結束以來從未見過規模的破壞，也遠遠超出了任何單一國家的能力範圍，需要各個可靠夥伴之間展開強有力的國際合作。外貿協會秘書長王熙蒙表示，人們常說，建設往往始於水泥和鋼鐵，但他相信重建存在於更早階段，也就是信任與夥伴關係，認為烏克蘭的重建之路將是我們這個時代最重大的經濟轉型之一，而台灣在地理上可能有些遙遠，但產業已經做好準備參與重建過程，範疇涵蓋智慧製造、資通訊、醫療保健、能源解決方案以及城市系統。