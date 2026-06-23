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台股在AI題材推動下持續走高，但散戶借錢進場的速度也正快速升溫。彭博報導指出，過去12個月，台灣投資人向券商借款買股的金額大增160%，增速不僅高於2000年網路泡沫破裂前一年，也超過韓國近期AI股熱潮下的94%增幅。隨槓桿資金增加，風險訊號也開始浮現。6月因股票交易產生的投資人違約金額已超過新台幣20億元，較前期增加逾1倍，寫下2019年開始公布相關資料以來的單月新高。彭博形容，AI與台積電供應鏈帶動的財富效應，讓台灣散戶出現強烈的「害怕錯過機會」（fear of missing out，FOMO）情緒。台股過去一年漲幅超過100%，市場熱度不只反映在交易量增加，也讓更多投資人透過融資、信貸或其他方式加碼進場。部分散戶原先不願借錢投資，卻因看見股市持續上漲、周遭友人獲利擴大，最後仍決定貸款買股。對部分市場參與者來說，投資判斷已不單是評估企業獲利，而是擔心不進場就錯過行情。為支應客戶融資需求，券商也開始擴大籌措資金。彭博統計，台灣券商今年已發行近12億美元債券，金額是2025年全年籌資規模的7倍以上；部分業者更轉向聯貸市場等方式取得資金。市場人士指出，當投資人借款部位擴大，股市一旦出現急跌，賣壓與追繳壓力可能相互放大。中央大學經濟系教授吳大任接受彭博訪問時警告，若市場快速反轉，將股票視為容易獲利工具的年輕投資人，恐承受相當大損失。