中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共有2場比賽，5連敗的樂天桃猿今日迎戰味全龍，推出新星土投曾家輝先發拚終止連敗，對決「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）；富邦悍將南下澄清湖，踢館台鋼雄鷹，由左投陳品宏掛帥，對決洋投艾速特（Eric Stout）。《NOWnews》整理出6月24日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。

我是廣告 請繼續往下閱讀
🟡本文重點摘要

📍中職戰績表

📍戰績小提示

📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊

📍賽事天氣資訊

⚾2026年中職戰績表（截至6月24日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差
1 味全龍 57 38-19-0 0.667 封王
2 富邦悍將 55 30-25-0 0.545 7
3 台鋼雄鷹 58 30-27-1 0.526 9
4 統一獅 57 28-28-1 0.500 9.5
5 樂天桃猿 54 20-32-2 0.385 15.5
6 中信兄弟 55 19-34-2 0.358 17
🟡戰績小提示：桃猿目前吞下5連敗，已是本季新高，若今日交手龍隊仍無法贏球，將續寫本季最長連敗紀錄。

桃猿想止5連敗　曾家輝掛帥戰龍隊伍鐸

🟡桃園賽事、開賽時間1835

桃猿目前排名第5，今日推出曾家輝先發，本季出賽9場，拿下2勝，防率率3.06。曾家輝本季與龍隊交手1次，吞下1敗，僅投2.1局就失掉7分（5責失），對戰防禦率19.29。

龍隊目前排名第1，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥掛帥，本季出賽9場拿下2勝1敗，防禦率3.51。伍鐸本季與桃猿交手2次，拿下1勝，對戰防禦率0.69。

📍樂天桃猿主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網

有線電視：DAZN二台

MOD：DAZN二台

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲味全龍今日交手樂天桃猿，推出「本土洋投」伍鐸先發，目標本季個人第3勝。（圖／味全龍提供,2026.5.12）
▲味全龍今日交手樂天桃猿，推出「本土洋投」伍鐸先發，目標本季個人第3勝。（圖／味全龍提供,2026.5.12）
悍將陳品宏尋求本季首勝　對決雄鷹艾速特

🟡澄清湖賽事、開賽時間1835

雄鷹目前排名第3，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽11場，拿下6勝3敗，防禦率1.72。艾速特本季與悍將交手3次，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.68。

悍將目前排名第2，今日由左投陳品宏掛帥，本季出賽9場，吞下4敗，防禦率5.59。陳品宏本季與雄鷹交手2次，吞下1敗，對戰防禦率5.40。

📍台鋼雄鷹主場轉播資訊

網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道

有線電視：緯來電視網

MOD：ELTA

廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網

▲富邦悍將南下交手台鋼雄鷹，今日推出左投陳品宏先發，尋求個人第1勝。（圖／富邦悍將提供,2026.4.14）
▲富邦悍將南下交手台鋼雄鷹，今日推出左投陳品宏先發，尋求個人第1勝。（圖／富邦悍將提供,2026.4.14）
❗️6/24中職賽事氣溫、降雨機率一次看：

📍桃園球場（室外球場）

氣溫：29度至31度

降雨機率：0%

📍澄清湖球場（室外球場）

氣溫：30度至21度

降雨機率：20%

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

相關新聞
陳柏翰編輯記者

畢業於國立體育大學體育研究所運動社會學組，曾在中華職棒後勤服務 10 年，並擔任《Yahoo Sports》運動記者。因曾留學日本，對「野球留學生」議題特別關注。

現為《NOWnews今日新聞》棒球線記者，採訪足跡遍...