中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共有2場比賽，5連敗的樂天桃猿今日迎戰味全龍，推出新星土投曾家輝先發拚終止連敗，對決「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）；富邦悍將南下澄清湖，踢館台鋼雄鷹，由左投陳品宏掛帥，對決洋投艾速特（Eric Stout）。《NOWnews》整理出6月24日中職的「轉播、戰績、賽程與先發投手」數據，讓讀者一手掌握最新戰況。
🟡本文重點摘要
📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月24日賽前）：
🟡戰績小提示：桃猿目前吞下5連敗，已是本季新高，若今日交手龍隊仍無法贏球，將續寫本季最長連敗紀錄。
桃猿想止5連敗 曾家輝掛帥戰龍隊伍鐸
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出曾家輝先發，本季出賽9場，拿下2勝，防率率3.06。曾家輝本季與龍隊交手1次，吞下1敗，僅投2.1局就失掉7分（5責失），對戰防禦率19.29。
龍隊目前排名第1，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥掛帥，本季出賽9場拿下2勝1敗，防禦率3.51。伍鐸本季與桃猿交手2次，拿下1勝，對戰防禦率0.69。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
悍將陳品宏尋求本季首勝 對決雄鷹艾速特
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽11場，拿下6勝3敗，防禦率1.72。艾速特本季與悍將交手3次，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.68。
悍將目前排名第2，今日由左投陳品宏掛帥，本季出賽9場，吞下4敗，防禦率5.59。陳品宏本季與雄鷹交手2次，吞下1敗，對戰防禦率5.40。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
❗️6/24中職賽事氣溫、降雨機率一次看：
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30度至21度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。
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📍中職戰績表
📍戰績小提示
📍桃園球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍澄清湖球場先發投手對戰資訊、轉播資訊
📍賽事天氣資訊
⚾2026年中職戰績表（截至6月24日賽前）：
|排名
|球隊
|出賽數
|勝-敗-和
|勝率
|勝差
|1
|味全龍
|57
|38-19-0
|0.667
|封王
|2
|富邦悍將
|55
|30-25-0
|0.545
|7
|3
|台鋼雄鷹
|58
|30-27-1
|0.526
|9
|4
|統一獅
|57
|28-28-1
|0.500
|9.5
|5
|樂天桃猿
|54
|20-32-2
|0.385
|15.5
|6
|中信兄弟
|55
|19-34-2
|0.358
|17
桃猿想止5連敗 曾家輝掛帥戰龍隊伍鐸
🟡桃園賽事、開賽時間18：35
桃猿目前排名第5，今日推出曾家輝先發，本季出賽9場，拿下2勝，防率率3.06。曾家輝本季與龍隊交手1次，吞下1敗，僅投2.1局就失掉7分（5責失），對戰防禦率19.29。
龍隊目前排名第1，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥掛帥，本季出賽9場拿下2勝1敗，防禦率3.51。伍鐸本季與桃猿交手2次，拿下1勝，對戰防禦率0.69。
📍樂天桃猿主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網
有線電視：DAZN二台
MOD：DAZN二台
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
🟡澄清湖賽事、開賽時間18：35
雄鷹目前排名第3，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽11場，拿下6勝3敗，防禦率1.72。艾速特本季與悍將交手3次，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.68。
悍將目前排名第2，今日由左投陳品宏掛帥，本季出賽9場，吞下4敗，防禦率5.59。陳品宏本季與雄鷹交手2次，吞下1敗，對戰防禦率5.40。
📍台鋼雄鷹主場轉播資訊
網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道
有線電視：緯來電視網
MOD：ELTA
廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網
📍桃園球場（室外球場）
氣溫：29度至31度
降雨機率：0%
📍澄清湖球場（室外球場）
氣溫：30度至21度
降雨機率：20%
🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。