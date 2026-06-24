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⚾2026年中職戰績表（截至6月24日賽前）：

排名 球隊 出賽數 勝-敗-和 勝率 勝差 1 味全龍 57 38-19-0 0.667 封王 2 富邦悍將 55 30-25-0 0.545 7 3 台鋼雄鷹 58 30-27-1 0.526 9 4 統一獅 57 28-28-1 0.500 9.5 5 樂天桃猿 54 20-32-2 0.385 15.5 6 中信兄弟 55 19-34-2 0.358 17

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戰績小提示：

▲味全龍今日交手樂天桃猿，推出「本土洋投」伍鐸先發，目標本季個人第3勝。（圖／味全龍提供,2026.5.12）

▲富邦悍將南下交手台鋼雄鷹，今日推出左投陳品宏先發，尋求個人第1勝。（圖／富邦悍將提供,2026.4.14）

🧊提醒球迷朋友，室外天氣炎熱，請多補充水分，以免發生中暑。

中華職棒（CPBL）37年例行賽持續進行，今（24）日共有2場比賽，5連敗的樂天桃猿今日迎戰味全龍，推出新星土投曾家輝先發拚終止連敗，對決「本土洋投」伍鐸（Bryan Woodall）；富邦悍將南下澄清湖，踢館台鋼雄鷹，由左投陳品宏掛帥，對決洋投艾速特（Eric Stout）。桃猿目前吞下5連敗，已是本季新高，若今日交手龍隊仍無法贏球，將續寫本季最長連敗紀錄。🟡桃園賽事、開賽時間1835桃猿目前排名第5，今日推出曾家輝先發，本季出賽9場，拿下2勝，防率率3.06。曾家輝本季與龍隊交手1次，吞下1敗，僅投2.1局就失掉7分（5責失），對戰防禦率19.29。龍隊目前排名第1，今日由「本土洋投」伍鐸掛帥掛帥，本季出賽9場拿下2勝1敗，防禦率3.51。伍鐸本季與桃猿交手2次，拿下1勝，對戰防禦率0.69。網路線上串流：CPBLTV、DAZN、MyVideo、緯來電視網有線電視：DAZN二台MOD：DAZN二台廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網賽事、開賽時間1835雄鷹目前排名第3，今日推出洋投艾速特先發，本季出賽11場，拿下6勝3敗，防禦率1.72。艾速特本季與悍將交手3次，拿下1勝2敗，對戰防禦率3.68。悍將目前排名第2，今日由左投陳品宏掛帥，本季出賽9場，吞下4敗，防禦率5.59。陳品宏本季與雄鷹交手2次，吞下1敗，對戰防禦率5.40。網路線上串流：CPBLTV、Hami Video、ELTA、官方YouTube頻道有線電視：緯來電視網MOD：ELTA廣播、文字轉播：漢聲廣播電台（僅週末）、CPBL官網❗️📍桃園球場（室外球場）氣溫：29度至31度降雨機率：0%📍澄清湖球場（室外球場）氣溫：30度至21度降雨機率：20%