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美軍並未完全採信這說法

伊朗無人機發展讓美國擔憂

伊朗戰爭期間，美軍一架F-15E戰機在伊朗境內遭擊落，事後兩位機組人員成功撤離，讓川普興奮強調這是「美國歷史上最勇敢的搜救行動之一」。最新有消息人士透露，當時彈射逃生的美軍飛行員表示，他看到伊朗無人機在空中排成類似「水母」的陣型同步移動，顯示伊朗無人機技術取得突破，在美國情報界引發激烈爭論。根據《CNN》報導，一位熟知內情的消息人士透露，該位美軍飛行員說自己看見多架伊朗無人機相互協同，像一個整體一樣移動，較小的無人機像腿一樣位於較大的無人機下方，「簡直像是外星科技搞的鬼」。另一名消息人士告訴《CNN》，該位美軍飛行員表示，當時空中布滿大量伊朗無人機，宛如一片「無人機雷區」。美國情報官員對於如何解讀該位飛行員的描述存在分歧。首先，該位飛行員在墜機事故中遭遇腦震盪，再來，有消息人士透露，該位飛行員在伊朗戰爭初期，就曾在科威特境內經歷友軍誤擊事件導致必須彈射逃生，所以情報官聽到他的說詞後，反問說「你確定你看到了你所說的那些東西嗎？」兩位知情人士透露，該位飛行員所描述的情況，並非美國情報機構先前評估伊朗無人機所擁有的能力。知情人士指出，該飛行員所說的技術，專業術語稱為「一對多網狀組網」（one-to-many meshed networking）。這是指由多架無人機彼此連接形成一個整體系統，使得單一操作員能夠同時指揮和控制多架無人機來執行任務。然而，有一系列報告表明，伊朗一直在從中國和俄羅斯那獲得無人機技術開發方面的援助，而中國和俄羅斯據信擁有此類技術。若伊朗無人機真的取得技術突破，將令美國及其在中東的盟友感到擔憂。軍事無人機專家貝茲（Emma Bates）表示，「如果無人機群能夠自行協調排列成陣形，並維持該陣形前進，且機上攜帶了炸藥，那麼他們甚至還能保留資源去發動第二波攻擊，來摧毀第一輪攻勢未消滅的目標，這將是一種極具威脅且強大的作戰方式。我們恐怕將不得不投入龐大的代價，來保護自己免受這種具備協同作戰能力技術的無人機侵害」。