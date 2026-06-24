「如果今天是你，你會站出來罷工嗎？」互動遊戲《罷工的抉擇：空服員抗爭紀實遊戲》近日免費上線，玩家將化身空服員，在工作、家庭與勞權之間做出一次次選擇。遊戲取材自2016年華航空服員、2019年長榮航空空服員兩場真實罷工事件，希望讓玩家從第一人稱視角，重新理解罷工背後的掙扎與兩難。除了遊戲外，「逐光夜航：空服員罷工紀念特展」也將於7月4日起在松山文創園區免費展出。
10分鐘玩完一輪 卻比想像中更難按下選項
《罷工的抉擇》由桃園市空服員職業工會與 StoryStudio（故事）合作推出，採互動式敘事玩法，全程約10分鐘即可完成一輪。玩家將以第一人稱視角扮演空服員，在是否加入工會、回應公司政策、參與罷工等關鍵時刻做出選擇，每個決定都可能導向不同結局。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際體驗後發現，這不是一款追求「破關」的遊戲，而是一款讓人「糾結」的遊戲。隨著劇情推進，每一次選擇都沒有標準答案，站出來可能影響工作，沉默又可能違背自己的信念，讓人真正感受到空服員在現實中面臨的兩難。
不只是送餐 遊戲讓人看見空服員的另一面
提到空服員，不少人想到的是體面、優雅、微笑，但他們平時除了要面對各種旅客需求，也肩負飛航安全、緊急應變等責任。《罷工的抉擇》把焦點放在新聞較少看見的一面，當工作權益與勞動條件受到影響時，員工究竟該如何抉擇？體驗完遊戲後，記者最大的感受不是討論「該不該罷工」，而是理解每一位站出來的人，背後都有不為人知的壓力與故事。
兩場罷工改寫台灣勞權史 松菸特展7/4登場
《罷工的抉擇》改編自2016年華航空服員、2019年長榮航空空服員兩場真實罷工事件。兩場罷工不僅推動航空業勞資協商，也讓工時、勞權與工作環境等議題受到社會關注。主辦單位表示，希望透過遊戲，讓玩家理解罷工並非一時衝動，而是在工作與生活之間反覆權衡後，做出的艱難決定。
除了遊戲外，「逐光夜航：空服員罷工紀念特展」將於7月4日至7月26日在松山文創園區南向製菸工廠免費展出，透過歷史文物、影像紀錄、口述故事及沉浸式展區，帶領民眾回顧台灣航空勞權的重要歷程。
🟡「逐光夜航：空服員罷工紀念特展」資訊
📌日期：7月4日至7月26日
📌時間：11:00－17:00（假日延長至18:00）
📌地點：松山文創園區 南向製菸工廠
📌入場方式：免費參觀
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《罷工的抉擇》由桃園市空服員職業工會與 StoryStudio（故事）合作推出，採互動式敘事玩法，全程約10分鐘即可完成一輪。玩家將以第一人稱視角扮演空服員，在是否加入工會、回應公司政策、參與罷工等關鍵時刻做出選擇，每個決定都可能導向不同結局。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際體驗後發現，這不是一款追求「破關」的遊戲，而是一款讓人「糾結」的遊戲。隨著劇情推進，每一次選擇都沒有標準答案，站出來可能影響工作，沉默又可能違背自己的信念，讓人真正感受到空服員在現實中面臨的兩難。
提到空服員，不少人想到的是體面、優雅、微笑，但他們平時除了要面對各種旅客需求，也肩負飛航安全、緊急應變等責任。《罷工的抉擇》把焦點放在新聞較少看見的一面，當工作權益與勞動條件受到影響時，員工究竟該如何抉擇？體驗完遊戲後，記者最大的感受不是討論「該不該罷工」，而是理解每一位站出來的人，背後都有不為人知的壓力與故事。
《罷工的抉擇》改編自2016年華航空服員、2019年長榮航空空服員兩場真實罷工事件。兩場罷工不僅推動航空業勞資協商，也讓工時、勞權與工作環境等議題受到社會關注。主辦單位表示，希望透過遊戲，讓玩家理解罷工並非一時衝動，而是在工作與生活之間反覆權衡後，做出的艱難決定。
📌日期：7月4日至7月26日
📌時間：11:00－17:00（假日延長至18:00）
📌地點：松山文創園區 南向製菸工廠
📌入場方式：免費參觀