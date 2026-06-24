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▲《玩具總動員》系列過去都是以胡迪（右）和巴斯光年（左）為要角，現在他們逐漸退下最重要的位置。（圖／Disney）

▲《玩具總動員5》依然全球熱賣，各方認定《玩具總動員6》遲早會推出。（圖／迪士尼提供）

▲《玩具總動員5》編導安德魯史坦頓，認為如果有第6集，應該作為邦妮（中）故事的完結篇。（圖／翻攝自IMDb）

《玩具總動員5》在全球各地依舊大熱賣，北美甚至再創全系列最高的首映週末票房紀錄，上映還不到一週，全球賣座已破3億美元，若是再拍第6集似乎也不會太讓人意外。但為胡迪獻聲的奧斯卡影帝湯姆漢克斯，卻不支持《玩具總動員6》只是為拍而拍，認為該要有好的想法，讓人感到值得。不過他也預言，迪士尼之後不一定需要他參與，他們的資料庫有很多他的錄音檔，完全可以透過AI製造出胡迪在片中的對白。過往在觀眾心目中，為胡迪獻聲的湯姆漢克斯，以及替巴斯光年配音的提姆艾倫，是《玩具總動員》系列兩大重要代表人物，一直到近日上映的《玩具總動員5》，他們還是回歸、繼續聲音演出被觀眾熟悉的兩個玩具，即便這次的戲分並沒有過去那麼重。但若再有第6集，不用把湯姆漢克斯請回來也可以？他自己預言，現今的AI技術已經足以完美複製出他的聲音，未來胡迪的配音可以由AI澈底取代。湯姆漢克斯近日接受《娛樂週刊》訪問，提到對《玩具總動員6》的看法，明白表示如果還要拍，一定要讓人覺得很值得，若是素材不夠好，不夠新鮮、有趣，就沒什麼理由再拍下去，等於明白昭告天下，自己不見得一定會回歸第6集，假若故事不夠讓他滿意的話。然而他覺得《玩具總動員6》不該只是因為前幾集都大熱賣、觀眾還愛這個IP就拍，卻不表示迪士尼沒有他的參與就完全動不起來。過去超過30年，湯姆漢克斯在5集影片中錄了多少句對白，現在迪士尼都還有典藏，就算拿這些素材、透過AI來完成《玩具總動員6》中胡迪的所有對白，也都綽綽有餘，完全不需要湯姆漢克斯本人參與都可以。想到這裡，不禁讓他感到可怕。不過這是所有好萊塢演員都可能會碰到的狀況，AI技術越來越發達，這一天遲早會來臨，只怕到時候也由不得他。但對於《玩具總動員6》，編導安德魯史坦頓有個想法：「我希望第6集能作為邦妮的完結篇，就像我們在第3集為胡迪、巴斯光年的主人安弟做了很完美的收場。」第3集一度被視為整個系列的最後一集，現在卻只是玩具們和上個主人安弟的故事結束，之後他們就轉到新主人邦妮的手上，又能再講一堆新故事。《玩具總動員》系列只要持續讓玩具們有不一樣的主人，就不一定非得完結，觀眾要是還愛看，迪士尼就會讓皮克斯繼續拍下去。但安德魯史坦頓認為，邦妮也該得到類似安弟的「3部曲」篇幅來處理，要是再拍第6集，就想打造成邦妮跟玩具們之間的大結局。《玩具總動員5》全台熱映中。