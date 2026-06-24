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C羅「梅開二度」終於雪恥了！葡萄牙5：0橫掃烏茲別克

▲C羅在上半場就「梅開二度」，幫助葡萄牙擴大領先優勢，也完成自己個人在世界盃第10球的進球。（圖/達志影像/美聯社）

C羅完成世界盃第10顆進球！打破球王紀錄、成為連6屆進球第一人

C羅成為連續六屆世界盃會內賽都至少有進一顆球的第一人。

在今天C羅踢進兩球後累積到10球，前輩尤西比奧的紀錄已經被C羅打破，成為葡萄牙隊史的最新歷史新頁。

2026美加墨世界盃K組第二輪賽事今（24）日登場，台灣時間凌晨1點由葡萄牙對陣烏茲別克，結果開賽才6分鐘，隊長C羅（Cristiano Ronaldo）破門搶下一分，終於在這屆世界盃踢進首球，隨後C羅也在上半場尾聲「梅開二度」，總計世界盃進球數達到10球，打破葡萄牙隊史高掛60年最佳射手的紀錄，不僅創造歷史新頁，更是為自己首輪對上剛果時的失利，一雪前恥。葡萄牙小組賽第一輪對陣剛果爆冷踢和，第二場有不能輸球的壓力，上半場葡萄牙就火力全開，開賽才6分鐘，就由隊長C羅破門得分，C羅也終於卸下壓力，踢進本屆世界盃的第一球，也是他在世界盃生涯的第9顆進球。隨後在比賽第17分鐘，葡萄牙獲罰自由球，不少球迷都以為這球是C羅要主罰，沒想到葡萄牙出怪招，改讓隊友門德斯（Nuno Mendes）起腳射門，再度攻下第2分，兩人超默契配合，連現場觀眾都被騙了！比賽進到上半場尾聲，第29分鐘烏茲別克一記禁區冷箭破門，但遭到葡萄牙抗議後經過裁判視訊輔助裁決（VAR）判定，進球前就已經先犯規，沒收進球。第39分鐘，中場取得球權的B費（Bruno Fernandes）帶往前場，傳給已經跑在前頭的C羅，C羅再度起腳攻進葡萄牙隊第3分，讓C羅生涯世界盃累積進球達到10球。下半場第60分鐘，葡萄牙一顆角球進攻中近門柱，禁區內一片混亂，結果烏茲別克的庫薩諾夫（Abdukodir Khusanov）不慎把球擋入自家球門，葡萄牙以4：0繼續擴大領先；比賽尾端的第87分鐘，才剛替補上場的AC米蘭前鋒萊奧（Rafael Leão）破門，終場葡萄牙以5：0贏下比賽。雖然C羅該場比賽非常有機會上演「帽子戲法」，不過可惜下半場幾次射門都差一些能進球，不過這2顆進球不僅讓葡萄牙的士氣回升，也讓C羅一直被外界質疑的聲量終於可以獲得平息，同時也因為這2顆進球，除此之外，過去世界盃葡萄牙隊史最佳射手為尤西比奧（Eusebio），一共踢進9球，這個紀錄從1966年至今保持了長達60年的時間，