我是廣告 請繼續往下閱讀

四大球王發威「24小時內全部梅開二度」！球迷狂讚熬夜超值

剛看完C羅梅開二度之後突然回想，昨天包括梅西、姆巴佩、哈蘭德全部都是梅開二度欸？算起來基本上是同天，這熬夜熬的太超值了吧

▲葡萄牙隊長「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）今（24）日出戰小組賽第二輪，完成梅開二度、世界盃第10顆進球。（圖／美聯社／達志影像）

連動漫都不敢演的劇本！第二輪小組賽4大球王梅開二度神表現

▲阿根廷球王梅西第一場小組賽戴帽，第二場小組賽梅開二度，目前本屆世界盃已經累計踢進5球。（圖／美聯社／達志影像）

以阿根廷結束比賽時間來看，四位傳奇球星在24小時的時間，同時完成梅開二度的創舉，實在很驚人！

▲挪威「進球機器」哈蘭德兩場小組賽連續梅開二度，超強表現讓他圈粉不少。（圖／路透／美聯社）

金靴獎得主超激烈！C羅踢進2顆終於加入競爭行列

目前阿根廷梅西以進5球位居榜首；其次為法國姆巴佩以及挪威哈蘭德進球4顆緊追在後

▲姆巴佩本屆世界盃也是連續兩場小組賽都完成梅開二度，將有機會跟梅西一起來角逐2026世界盃金靴獎。（圖／美聯社／達志影像）

連漫畫都不敢這樣畫！2026世界盃小組賽第二輪今（24）日進到尾聲，剛好前一天台灣時間凌晨1點至今天凌晨1點，四大傳奇球星輪番上陣，包括阿根廷梅西（Lionel Messi）、法國姆巴佩（Kylian Mbappé）、挪威哈蘭德（Erling Haaland）以及C羅（Cristiano Ronaldo），結果沒想到這24小時內，四位足球巨星都踢出「梅開二度」的優異成績，讓不少球迷直呼：「這熬夜熬到太超值了.....真的看得好爽」、「集體發揮傳奇球星的價值，C羅也是打臉酸民了！」有網友在社群平台「Threads」貼文指出「這屆世界盃真的不會太誇張嗎！，每場都好精彩，真的越來越期待32強的淘汰賽」。貼文曝光後，不少球迷紛紛回應、「真的超級激動，熬夜熬到反而更有精神了！」、「新舊傳承的一屆世界盃，超精彩好看」。而這個「梅開二度」連環串，先當領頭羊的就是阿根廷對戰奧地利，梅西開賽雖然罰丟12碼罰球，但隨後在第38分鐘以一記禁區弧頂遠射破門；接著又在傷停補時第95分鐘禁區混戰時，二次射門成功，最後因為這2球讓阿根廷贏球。第二場由法國對上伊拉克，雖然費城體育場降下暴雨，不過姆巴佩開賽14分鐘一記長射得分，下半場第54分鐘又抓到對手失誤完成梅開二度。至於挪威跟塞內加爾之戰打得非常激烈，首次參加世界盃的哈蘭德先是接獲隊友傳球破網，又在第58分鐘再度破門，完成連續2場小組賽梅開二度創舉；最後則是葡萄牙對陣烏茲別克時，隊長C羅在上半場就踢進兩顆球，同樣是梅開二度，根據目前世界盃進球統計，金靴獎的得主競爭非常激烈，；加拿大前鋒強納森大衛（Jonathan David）與德國溫達夫（Deniz Undav）則以3球在後緊追，葡萄牙隊長C羅則是因為今天比賽梅開二度，也終於加入競爭行列，金靴獎到底最後會鹿死誰手，就讓我們繼續看下去！