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半導體股成重災區 美光、台積電ADR跌幅擴大

科技ETF同步重挫 市場風險偏好快速降溫

美股回檔衝擊全球 日韓科技股同步跳水

資金轉向防禦型股票 部分權值股逆勢走強

大摩：問題不在估值過高 而是交易過度集中

美國科技股賣壓持續擴大，市場對人工智慧（AI）概念股過度擁擠交易的疑慮升溫，引發全球科技股同步回檔。美股週二（23日）全面走低，其中以科技股為主的那斯達克指數重挫逾2%，標普500指數也下跌超過1%，半導體類股則成為本輪修正的重災區。道瓊工業指數下跌45.87點或0.09%，收報51666.84點；標普500指數下挫107.33點或1.44%，收在7365.46點；那斯達克指數挫跌579.56點或2.21%，收25587.04點；費城半導體指數重挫1152.21點或7.87%，收13482.51點。市場賣壓主要集中於AI與半導體相關個股。記憶體晶片大廠美光科技（Micron Technology）股價暴跌13%；儲存裝置業者SanDisk同樣重挫13%；組件製造商希捷科技（Seagate Technology）跌逾5%。台積電ADR下跌31.05美元，或6.64％，收436.62美元。此外，英特爾（Intel）下跌6%，而超微（AMD）和高通（Qualcomm）則分別下跌近6%和8%，顯示投資人正大舉從半導體與AI概念股撤出資金。反映科技股走勢的Technology Select Sector SPDR Fund下跌4%，創近期最大單日跌幅之一。而追蹤半導體產業的VanEck Semiconductor ETF更重挫7%。這波科技股修正其實早在前一交易日便已開始。那斯達克指數23日已下跌1.3%，主要受到Google母公司Alphabet股價重挫拖累。Alphabet繼前一天大跌5%後，24日再跌1%，市場擔憂公司近期流失多名AI領域重要人才，可能影響未來競爭力。美股科技股回檔也引發全球市場連鎖反應。亞洲股市24日全面承壓，其中韓國股市跌勢最為劇烈。韓國AI熱潮代表股、記憶體大廠SK海力士（SK hynix）重挫逾12%，拖累KOSPI指數一度暴跌近10%。另一方面，日本股市也終結連漲走勢，Nikkei 225下跌3.55%，結束連續8個交易日上漲紀錄。不過，在科技股重挫之際，部分防禦型與大型權值股則逆勢走強。微軟（Microsoft）、亞馬遜（Amazon）等科技巨頭表現相對穩健；沃爾瑪（Walmart）、寶僑（Procter & Gamble）及嬌生（Johnson & Johnson）等防禦型個股亦獲資金青睞。此外，國際商業機器（IBM）在獲得摩根大通（JPMorgan）調升投資評等至「加碼」（overweight）後，股價大漲5%；宣威盛事（Sherwin-Williams）與默沙東（Merck）也同步收高。值得注意的是，近期掛牌後備受市場關注的SpaceX則逆勢上漲約1%，顯示市場對太空與AI基礎建設題材仍抱持高度興趣。對於這波回檔，摩根士丹利投資管理公司（Morgan Stanley Investment Management）資深投資組合經理史利蒙（Andrew Slimmon）表示，AI受惠股目前並非估值過高，而是資金過度集中。他指出，AI題材已成為市場動能交易者追逐的焦點，當交易過於擁擠時，便容易出現劇烈修正。不過他認為，這類回檔反而有助於市場降溫，從長期角度來看屬於健康整理。分析指出，在AI產業前景依然強勁的背景下，市場目前更像是在消化先前過快的漲幅。未來投資人將密切關注半導體企業財報及企業AI資本支出動向，以判斷這波修正究竟只是短期獲利了結，還是科技股漲勢進入新一輪調整階段。