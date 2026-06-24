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鐵桶陣死密防守！英格蘭攻不破爆冷0：0踢和迦納

反倒是迦納全場只有2次射門、1次射正還差點得分。

▲足球強權國家英格蘭第二輪小組賽對上迦納，雖然進攻火力仍大，但迦納擺出鐵桶陣死守成功，最終雙方0：0踢和爆冷。（圖/達志影像/美聯社）

英格蘭被看好2連勝「爆冷有變數」！體育專家、運彩專家都翻車

賽前預測英格蘭會以3：0贏下比賽

推薦「英格蘭大2.5球」的下法。結果英格蘭不要說進3球，連個1球都沒有，專家全部翻車。

L組到底誰能直接以小組前二直接出線，就要等到第三輪小組賽結束才會知道。

▲2026世界盃L組目前由英格蘭、迦納都是積分4分並列第一，該組確定出線名單，必須等到第三輪小組賽踢完才會知道。（圖/Google世界盃賽果）

2026世界盃小組賽第二輪進入尾聲，L組的強權英格蘭對陣迦納，原本各界預估英格蘭可以取勝，提前以6分的積分從L組脫穎而出晉級32強，沒想到迦納擺出超高強度的封鎖線，完美封殺英格蘭的進攻，最終雙方以0：0踢和爆冷，賽前許多體育分析師、運彩分析師也都大翻車。英格蘭在小組賽第一場以4：2踢贏克羅埃西亞，各界看好在今（24）日第二場小組賽踢贏迦納，拿下6分積分提前在L組出線。結果比賽從一開始英格蘭就陷入苦戰，不管如何進攻，都被迦納擺出的「5-4-1」鐵桶陣形給強烈防守，上半場以0：0結束。賽前就有分析提到，迦納擁有高強度的封鎖線，陣形會放棄部分控球權，採密集防守加上快速反擊，實際整場賽事看下來真的就是該走向，英格蘭在下半場火力繼續加大力拼進球，不過依舊都被迦納完美守下，全場控球率達到78%、射門19次、射正3次，都沒能為團隊攻下一分，最後傷停補時，英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）本來有一記絕殺機會踢飛，終場雙方以0：0踢和，各帶走一分的積分。而在賽前不少體育專家、運彩專家都看好英格蘭贏球，包括外媒《體育新聞》分析師勞斯（Alex Lawes）指出，名帥圖赫爾（Thomas Tuchel）主導的高侵略進攻下，迦納年輕的後防線恐怕難以招架，；運彩分析師麥克米蘭（Iain MacMillan）賽前也對英格蘭進攻火力很有信心，目前這場比賽踢和的情況，L組英格蘭、迦納的積分都是4分，還要先看克羅埃西亞踢巴拿馬的結果如何，