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2026年世界盃K組小組賽火熱開打，首戰爆冷遭剛果逼平的葡萄牙隊，今（24）日在休士頓以5：0狂勝烏茲別克，強勢登頂分組龍頭。陣中41歲的傳奇巨星「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）一改首戰的低迷，在比賽中梅開二度，正式成為男子足壇史上首位在六屆世界盃都有進球的球員。賽後，足壇名宿席丹（Zinedine Zidane）對他送上極高的讚譽，而C羅本人也霸氣回應了過去一週排山倒海的輿論以及批評。葡萄牙在首戰低迷平局後，媒體與名嘴將矛頭一致指向41歲的C羅，甚至強烈質疑他是否還配得上先發的位置。面對這段被他形容為「非常艱難、刻薄」的黑暗一週，C羅在開賽僅6分鐘便挺身而出打破僵局，並在半場結束前再下一城，用兩顆進球強勢回應外界質疑。最終葡萄牙以5：0輕鬆收下勝利，強勢挺進淘汰賽。「我從事這項職業已經23年了。」C羅賽後直言不諱地回應媒體：「當事情進展順利時，大家會說『克里斯蒂亞諾太棒了』；但只要踢得不好，他們就會說『克里斯蒂亞諾該退休了，他太老了』。情況永遠都是這樣，但我不在乎，今天我們在球場上做出了最好的回應。」當被現場記者問及如何看待他與梅西（Lionel Messi）、姆巴佩（Kylian Mbappé）、哈蘭德（Erling Haaland）等人的世界盃金靴獎之爭時，C羅則展現霸氣，直接冷回：「下一題。最重要的一直都是團隊，當我們沒贏球時就會受到攻擊，尤其是我，我們無法控制外界的雜音。」隨著阿根廷與葡萄牙雙雙在各自小組中展現晉級優勢，兩隊極有可能在接下來的淘汰賽中被分在同一個半區。這意味著，在兩位當代傳奇璀璨的職業生涯中，從未在世界盃、歐國盃、美洲盃等國家隊大賽正賽交手的「絕代雙驕」，有機會迎來歷史性的夢幻對決。被問到是否期待在世界盃淘汰賽與梅西的阿根廷硬碰硬時，C羅表示：「我不知道該怎麼確切回答這個問題，但那肯定會非常棒。不過今天最重要的事情是贏球並晉級，為接下來的挑戰做好準備。」C羅寫下的「連續六屆世界盃進球」神話，也讓足壇名宿席丹（Zinedine Zidane）毫不吝嗇地送上最高讚譽。席丹指出，C羅不僅締造了世界盃紀錄，更同時身兼葡萄牙在世界盃、歐國盃、歐國聯以及世界盃外圍賽等所有重大賽事的隊史第一射手。「當一名球員能夠在不同的賽事、不同的對手、不同的壓力和環境下持續進球，這絕不是運氣，而是絕對實力的體現。」席丹由衷讚嘆：「真正偉大的地方不只是這些耀眼的紀錄，而是他長達二十餘年的穩定性。紀錄或許會被打破，但能在一國歷史的所有重大賽事中都成為神射手，這樣的成就在足球史上幾乎無法複製。」