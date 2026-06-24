我是廣告 請繼續往下閱讀

▲黃大煒本月14日在親友的律師聲明中被證實，於6月2日在夏威夷離世，享壽 61 歲，消息曝光震撼娛樂圈。（圖／黃大煒臉書）

已故音樂人黃大煒身後話題持續延燒，除了與相伴31年的女友Vicky之間的關係備受討論外，如今又有過去財務糾紛遭到翻出，知情人士透露，黃大煒與Vicky過去曾因資金需求，向演員秦之敏借款200萬元，並以黃大煒名義簽立本票作為擔保，雙方原本約定短期內歸還，但後續發展卻與當初承諾有所落差。對此，秦之敏受訪時怒轟：「欠錢期間還態度惡劣！」並表示自己沒有收利息借他們周轉半年，最終卻被「利用善心」。根據《鏡週刊》報導，Vicky在借款到期後款項並未如期償還，期間秦之敏曾多次以海外資金尚未到位等理由延後付款時程，由於長時間未收到款項，秦之敏最終委託律師透過法律途徑追討債務，並向相關單位提出強制執行程序，即便案件進入司法程序，整體追討過程仍耗費相當長時間，也讓雙方關係徹底決裂。面對外界關注，秦之敏坦言確有借款一事，並表示當初基於信任與朋友情誼，才願意無息借出資金協助周轉，她指出自己手上保有借貸契約與相關付款紀錄，因此最終透過法院判決取得勝訴。對於整起事件，秦之敏更直言自己最無法接受的並非金額，而是在借貸期間感受到的不被尊重與失望，認為善意遭到利用。除了借款糾紛外，市場上多年來也不時傳出黃大煒與Vicky深陷財務壓力的傳聞，據傳當時因多起債務案件進入強制執行程序，甚至影響到部分工作安排與演藝規劃。直到後續款項陸續清償後，相關問題才逐漸落幕。不過隨著黃大煒驟逝，許多過往爭議也再度被外界重新檢視。事實上，黃大煒離世後，Vicky與黃家人之間的隔空交鋒始終未曾停歇，除了借款風波外，先前也有傳聞指出2人感情早已出現裂痕，甚至涉及版稅帳戶管理等問題。不過對於相關爆料Vicky皆予以否認，強調自己與黃大煒從未分手，也不可能涉及外界所傳的不當行為。隨著各方說法持續出現，整起事件恐怕短時間內仍難以平息。