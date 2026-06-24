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▲粿粿（如圖）在歷經偷吃風波後，如今跟王子仍有交集。（圖／翻攝自粿粿IG@meigo.c)

▲范姜彥豐（右）與粿粿（左）在歷經婚變風波後，至今尚未離婚。（圖／翻攝自范姜彥豐IG@zack_fanchiang)

前啦啦隊女神粿粿（江瑋琳）與「王子」邱勝翊去年捲入婚外情風波，范姜彥豐更提告侵害配偶權，今年4月底案件以王子認諾賠償100萬元告一段落，但事件並未隨判決落幕，事實上在官司審理期間，2人就曾被目擊出現在同場公開活動，外界也因此持續關注雙方是否仍保持聯繫。近日，粿粿爆出在還沒與范姜彥豐離婚的情況下，就多次與王子進出南港豪宅，2人在偷吃事件過後仍有交集。根據《CTWANT》報導，6月16日下午粿粿獨自開車前往台北市南港區一處高級住宅社區，車輛直接駛入地下停車場，直到約4個小時後才再度離開，隨後前往接送孩子放學，期間她與幼兒園老師簡單寒暄後，將孩子接上車離去，整體行程看似與平日無異，但長時間停留在豪宅內仍引起外界好奇。巧合的是，隔天中午週刊又在同一處豪宅外拍到王子駕車離開，據報導指出，王子當天前往新北市一處住宅區停留數小時，而就在他外出期間，粿粿的車輛也再次從豪宅地下停車場駛出，由於2人接連被發現出入同一地點，也讓外界對雙方目前關係產生更多聯想。當天傍晚接完孩子後，粿粿的車輛又被拍到返回豪宅周邊，不過她並未直接進入社區，而是在附近巷弄繞行，甚至刻意放慢車速觀察周遭狀況。報導指出，粿粿疑似察覺遭媒體跟拍，因此臨時改變原本行程，最後直到深夜都未再返回該處，整體行動顯得相當低調且謹慎。事實上，今年4月王子因閃兵案遭警方約談時，當時前往的地址正是這處南港豪宅，因此外界普遍推測該地為王子與弟弟毛弟目前居住地，回顧整起「粿王風波」，范姜彥豐原先傳出求償高達1200萬元，最終以100萬元和解收場，如今雙方再度因豪宅同框被拍掀起話題，也讓這段爭議關係再次成為外界討論焦點。