米克拉颱風路徑逐漸明朗，預計朝琉球附近海域前進，侵台機率趨近於零，但氣象粉專「台灣颱風論壇」提醒，隨著米克拉北移，台灣上空西南風增強，加上梅雨鋒面滯留東海附近，導致環境水氣明顯增加，未來幾天全台降雨機率升高。南部除了午後雷雨外，清晨至上午也可能出現局部強降雨，中北部則以午後雷陣雨為主，天氣型態持續不穩定。
米克拉遭風切重創！衛星雲圖曝光「幾乎被掀開天靈蓋」
「台灣颱風論壇」今（24）日凌晨公布最新衛星雲圖指出，強颱米克拉雖然已排除直接侵台可能，但颱風本身近期受到環境條件影響，結構出現明顯變化。米克拉往北移動後遭遇愈來愈強的垂直風切，加上乾空氣不斷侵入，導致北半圈對流幾乎被完全削弱，整體結構受創嚴重，「米克拉好慘，禿頭了！」不過颱風雖不登陸，仍將替台灣帶來一波不穩定天氣。
「台灣颱風論壇」表示，米克拉北上期間將間接增強台灣上空的西南風，同時東海附近仍有梅雨鋒面滯留，兩者共同作用下使得水氣大幅增加，大氣環境變得相當不穩定。根據最新各國模式雨量累積預報顯示，周末前全台都有較高降雨機率，「簡單說，颱風是閃了沒錯，但卻留了一坨賽給台灣。」
未來幾天怎麼下？粉專點名兩大降雨型態
針對接下來的降雨模式，「台灣颱風論壇」分析，主要有兩種情況值得留意：
1.午後熱對流到處開花
各地午後都有雷陣雨發展機會，其中又以中南部山區出現強降雨的機率較高。
2.西南風與陸風交會降雨
清晨至上午期間，西南風與陸風交會後，容易在南部沿海形成降雨帶，屬於南部限定天氣型態。若對流發展旺盛，短時間降雨強度也可能相當可觀。
粉專進一步指出，未來幾天直到周末前，南部地區幾乎整天都有機會出現局部陣雨，其餘地區則以午後雷雨為主要降雨型態。「下週高氣壓接手前，就會這樣群魔亂舞」，天氣仍將維持不穩定狀態，提醒民眾外出攜帶雨具並留意天氣變化。
明起雨區擴大！南部及山區慎防局部大雨 下周初天氣逐漸回穩
中央氣象署則表示，第7號強烈颱風米克拉目前正逐漸轉向北至北北東方向，朝琉球附近海域移動，後續路徑仍受太平洋高壓強弱變化影響，仍存在些許不確定性。
至於第8號輕度颱風無花果，預計先往西北西方向前進，之後再大幅轉向東北，朝日本南方海域移動，目前評估對台灣不會造成直接影響。
氣象署指出，明（25）日受到米克拉外圍雲系影響，西半部及東北部降雨機率提高，將出現局部短暫陣雨或雷雨；其他地區則維持多雲到晴，午後有局部雷陣雨發展機會。其中南部及各地山區需特別留意局部大雨發生的可能性。
到了周五、周六（26日至27日），隨著米克拉逐漸遠離，鋒面將南移至台灣北部海面附近，環境水氣依舊偏多，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星降雨機會，山區午後仍須留意較大雨勢。
氣象署預估，周日至下周一（28日至29日）鋒面逐漸北抬遠離，環境轉為西南風型態，南部仍有零星短暫陣雨，其他地區恢復多雲到晴，不過午後熱對流依舊活躍，各地仍有局部短暫雷陣雨發生機率。
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「台灣颱風論壇」今（24）日凌晨公布最新衛星雲圖指出，強颱米克拉雖然已排除直接侵台可能，但颱風本身近期受到環境條件影響，結構出現明顯變化。米克拉往北移動後遭遇愈來愈強的垂直風切，加上乾空氣不斷侵入，導致北半圈對流幾乎被完全削弱，整體結構受創嚴重，「米克拉好慘，禿頭了！」不過颱風雖不登陸，仍將替台灣帶來一波不穩定天氣。
「台灣颱風論壇」表示，米克拉北上期間將間接增強台灣上空的西南風，同時東海附近仍有梅雨鋒面滯留，兩者共同作用下使得水氣大幅增加，大氣環境變得相當不穩定。根據最新各國模式雨量累積預報顯示，周末前全台都有較高降雨機率，「簡單說，颱風是閃了沒錯，但卻留了一坨賽給台灣。」
針對接下來的降雨模式，「台灣颱風論壇」分析，主要有兩種情況值得留意：
1.午後熱對流到處開花
各地午後都有雷陣雨發展機會，其中又以中南部山區出現強降雨的機率較高。
2.西南風與陸風交會降雨
清晨至上午期間，西南風與陸風交會後，容易在南部沿海形成降雨帶，屬於南部限定天氣型態。若對流發展旺盛，短時間降雨強度也可能相當可觀。
粉專進一步指出，未來幾天直到周末前，南部地區幾乎整天都有機會出現局部陣雨，其餘地區則以午後雷雨為主要降雨型態。「下週高氣壓接手前，就會這樣群魔亂舞」，天氣仍將維持不穩定狀態，提醒民眾外出攜帶雨具並留意天氣變化。
中央氣象署則表示，第7號強烈颱風米克拉目前正逐漸轉向北至北北東方向，朝琉球附近海域移動，後續路徑仍受太平洋高壓強弱變化影響，仍存在些許不確定性。
至於第8號輕度颱風無花果，預計先往西北西方向前進，之後再大幅轉向東北，朝日本南方海域移動，目前評估對台灣不會造成直接影響。
到了周五、周六（26日至27日），隨著米克拉逐漸遠離，鋒面將南移至台灣北部海面附近，環境水氣依舊偏多，中部以北有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區也有零星降雨機會，山區午後仍須留意較大雨勢。
氣象署預估，周日至下周一（28日至29日）鋒面逐漸北抬遠離，環境轉為西南風型態，南部仍有零星短暫陣雨，其他地區恢復多雲到晴，不過午後熱對流依舊活躍，各地仍有局部短暫雷陣雨發生機率。