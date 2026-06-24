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▲世界盃小組賽第二輪英格蘭今（24）日對陣迦納，英格蘭強烈進攻全被迦納完美防守，全場射門19次、射正4次都沒法進球，終場踢和爆冷。（圖/達志影像/美聯社）

2026年世界盃小組賽持續進行，奪冠熱門英格蘭隊在面對迦納隊的防守鐵桶陣時踢得相當艱辛，最終雙方以0：0握手言和。儘管「三獅軍團」在控球率與各項進攻數據上佔據絕對優勢，卻始終難以撕開對手的低位防守，賽後英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）對此感到相當遺憾，並對自己錯失的關鍵進球機會表達了自責。面對採取「大巴陣」全線退防的迦納，英格蘭隊雖掌握絕大多數控球權，但在禁區前沿的空間遭到嚴重壓縮。凱恩在接受《BBC》採訪時坦言，這場比賽並不精彩，但迦納的防守策略非常奏效，讓英格蘭始終無法打出有效滲透。對於比賽中錯失的幾次良機，凱恩展現了射手的高度自信卻也難掩懊悔：「身為前鋒，我踢過無數這種比賽。通常這種時刻，我10次有9次都能將球踢進，但今天球就是沒落到該去的地方。這就是足球，我們需要一個早早的進球來打開局面，可惜沒能如願。」知名足球球評詹俊則在賽後社群媒體上直言，這場比賽讓人彷彿「一夜回到四年前的卡達世界盃」，英格蘭再次陷入了面對低位防守時的進攻焦慮。詹俊分析，英格蘭隊陷入了慢速傳控的陷阱，空有誇張的控球率，威脅射門卻寥寥無幾。他甚至幽默暗示，這場比賽的節奏或許是主帥圖赫爾（Thomas Tuchel）的某種「磨合戰術」，目的是為了讓球隊在後續比賽中保持平衡，而非單純的技術性崩盤。雖然對於和局感到失望，但門將皮克福德（Jordan Pickford）與前國門羅賓遜（Paul Robinson）皆持平靜態度。皮克福德強調，面對反擊球風強悍的對手，英格蘭成功限制住了對方的機會，小組第一的優勢依然掌握在自己手中。前國門羅賓遜則給予了英格蘭隊「及時的現實檢驗」之評價。他指出，與首戰對陣克羅地亞的對攻戰不同，面對這種「只想守平」的弱旅，英格蘭隊確實束手無策，但他強調這絕非世界末日，反而是給予整支球隊一次冷靜清醒的機會。羅賓遜認為，英格蘭接下來面對巴拿馬時，依然是勝算極高的一方。目前英格蘭隊仍以小組榜首姿態穩健前行。對於三獅軍團而言，這場「沈悶的平局」或許是一帖苦口良藥，讓球員們在經歷連勝後的狂熱中冷靜下來。