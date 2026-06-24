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▲Vicky（左）是黃大煒（右）的經紀人兼女友，目前身患胃癌。（圖／翻攝自Vicky臉書）

歌手黃大煒於夏威夷驟逝，與其相伴31年的伴侶Vicky（趙濰佳）因被排除在治喪之外，怒控程序違法，引發與黃家人的隔空交火。但如今有知情人士爆料，兩人關係早已生變，主因是女方去年底涉嫌在未告知下，企圖將男方的版稅收益帳戶改至自己名下，導致雙方大吵後分居。對此，Vicky嚴正駁斥分手與侵占傳言，強調一切皆為假消息。據《鏡週刊》報導，黃大煒去年搬回夏威夷和姊姊同住，就是因為與Vicky大吵一架，因此情斷。而吵架導火線與版權費有關，據悉，Vicky長期幫黃大煒打理財務，版稅收益本來放在另外一個銀行專用帳戶，Vicky也有印章及帳本，但她去年底卻想偷改收款帳戶，轉至自己名下。知情人士爆料，此事被黃大煒發現後，兩人爆發激烈爭吵，加上過去在相處中，早就累積了不少問題，最後鬧得雙方都不愉快，各自離場，黃大煒也因此選擇揹著一把吉他就離開台灣。針對此爆料消息，Vicky嚴正否認，強調黃大煒的版權管理授權給環球音樂，去年雙方也有續約：「若有人造謠我想貪圖或侵佔黃大煒任何著作版權，那麼就是不懂人格著作財產權的法律規定和常識！」Vicky也強調她與黃大煒並未分手，是因為她生病了，黃大煒代替她回夏威夷和姊姊與姊夫一家人商討姊夫曾性騷擾她的問題。Vicky說她所有發言都有事實根據，她與黃大煒都是奉公守法的人，怎麼可能想將版稅或版權轉到自己身上。Vicky先前也曾在聲明中提到，將與黃大煒友人、法律顧問黃珊珊一同赴美調查黃大煒的死因。