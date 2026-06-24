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2026年美世界盃 L 組次輪賽事今（24）日又爆冷門。奪冠大熱門「三獅軍團」英格蘭全場壓著對手狂攻，最終卻以0：0遭到迦納頑強逼平。比0：0賽果更讓球迷不敢相信的是，賽前迦納巫師對凱恩（Harry Kane）放話施加的「神祕詛咒」，竟然在比賽尾聲以一種極度戲劇性、匪夷所思的方式靈驗了。這場風波始於賽前，迦納當地知名的巫師納納·誇庫·邦薩姆（Nana Kwaku Bonsam）公然向媒體放話，聲稱自己已經對英格蘭當家神鋒凱恩施展了法術。當時這位巫師言之鑿鑿地表示：「我的法術不是要讓他受重傷，只要威力足夠讓他在對陣我的國家時發揮不出來就行了。」由於凱恩在世界盃首戰對陣克羅埃西亞時才剛大演梅開二度，狀況好到發燙，加上英格蘭整體帳面實力遠超迦納，這番詛咒在當時被媒體與球迷普遍當作賽前的垃圾話與笑談，無人放在心上。然而，比賽的實際走向卻跌破眾人眼鏡。上半場英格蘭控球率高達79%，但迦納隊擺出的鋼鐵大巴陣極其嚴密。英格蘭半場6次射門竟然全數脫靶、0次射正，而迦納則是半場0射門，雙方帶著0：0進入休息室。下半場易邊再戰，英格蘭雖然大舉圍攻，但進攻效率依舊低迷，全場19腳射門最終僅有零星的3次射正，始終無法打破僵局。全場最具有戲劇性、最詭異的一幕出現在第88分鐘。英格蘭在邊路發動犀利傳中，替補登場的奧賴利（Matt O'Riley）在門前高高躍起頭槌轟門，皮球狠狠砸在門框上反彈而出。這時，球幸運地落在了無人防守、且距離球門僅有咫尺之遙的凱恩腳下。此時迦納門將早已倒地失位，擺在凱恩面前的是「只要輕推就會進」的巨大空門。然而，這位頂級神鋒，起腳補射時竟然不可思議地放槍，直接將球踢飛。這記離譜的空門不進讓英格蘭球迷抱頭驚呼：「英格蘭怎麼還在睡」、「又變三貓了」。三獅軍團最終也錯失了絕殺比賽的黃金機會，遺憾與迦納互交白卷。賽後，凱恩那腳離奇的空門踢飛，讓「迦納巫術真的顯靈」的說法在社群媒體上瞬間炸鍋。與此同時，英格蘭一項尷尬的歷史數據也再度被翻出：「首勝後次輪必平」的宿命。根據統計，英格蘭在近4屆國際大賽（世界盃與歐國盃）的第二場小組賽全數以平局收場，其中更有高達三場是0：0的比分。此役戰平後，英格蘭與迦納同樣擁有4分積分，依舊暫居小組前兩位。雖然英格蘭未能提前出線，但末輪只要對陣實力較弱的巴拿馬正常發揮，晉級依舊沒有太大問題。只是頂著身價最高的豪華陣容卻被世界排名相差懸殊的迦納逼平，圖赫爾與他的弟子們賽後勢必要面臨英國媒體新一輪的狂轟猛炸。