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▲「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）一改首戰的低迷，在比賽中梅開二度，正式成為男子足壇史上首位在六屆世界盃都有進球的球員。（圖／美聯社／達志影像）

▲C羅在上半場就「梅開二度」，幫助葡萄牙擴大領先優勢，也完成自己個人在世界盃第10球的進球。（圖/達志影像/美聯社）

2026年世界盃小組賽K組賽事，葡萄牙以5：0橫掃首次參賽的烏茲別克，不僅展現強大爭冠實力，更見證了足壇傳奇「C羅」羅納度（Cristiano Ronaldo）的「史詩級」復仇之夜。這位41歲的葡萄牙隊長不僅以梅開二度的表現帶領球隊取勝，更在賽後受訪時強忍淚水，對著鏡頭激動高喊：「我回來了！」（I'm back），宣告那個無所不能的C羅正式重返巔峰。僅在六天前，C羅在小組賽首戰中表現低迷，全場3次射門0次射正，成為輿論口中的「球隊罪人」。面對全網的鋪天蓋地批評，這位老將不僅沒被壓垮，反而以最耀眼的方式回應。本場比賽僅開賽7分鐘，他便接獲坎塞洛（João Cancelo）的精采傳中，以一記乾淨俐落的凌空抽射率先破門；第39分鐘，他再接獲布魯諾·費爾南德斯（Bruno Fernandes）助攻，單刀冷靜推射得手，徹底摧毀對手防線。賽後，C羅毫無懸念獲選為全場最佳球員。這場勝利不僅是葡萄牙的捷報，C羅更在此役寫下11項震撼足壇的紀錄：⚽隊史射手王： 以10顆進球超越傳奇尤西比奧，成為葡萄牙隊史世界盃進球最多球員。⚽史上首人： 成為歷史上首位在連續6屆世界盃皆有進球的球員。⚽雙棲進球王： 成為史上首位在世界盃與歐洲杯進球數均達雙位數的球員（世界盃10球、歐洲杯14球）。⚽高齡紀錄： 以41歲138天成為世界盃歷史進球第二年長球員，並刷新世界盃史上最年長梅開二度紀錄。⚽終結球荒： 打破長達13場國際大賽（非點球）的進球荒，以及連續10場國際大賽的進球荒。⚽出賽里程碑： 達成個人第24次世界盃出賽，並列歷史第三。⚽歷史總進球： 生涯累計975球，持續刷新人類歷史紀錄。⚽國家隊歷史： 國家隊生涯進球數達145球，世界紀錄持續堆高。⚽現役頂尖： 成為第5位達成世界盃進球上雙的現役球員。⚽國際賽成就： 國際大賽累計24顆進球，刷新歐洲球員紀錄。⚽跨代傳承： 包攬葡萄牙隊史世界盃最年輕與最年長進球紀錄。賽後接受媒體採訪時，C羅眼眶泛紅，罕見流露出感性一面。他感嘆道：「過去這一週真的非常艱難，那是一個黑暗的一周。外界甚至覺得我好像已經退役了。但這就是我，我撐過來了，我一直都是如此。」面對鏡頭，C羅堅定地表示：「上帝會幫助努力的人，我的隊友也會支持我。破紀錄固然美好，但我的目標始終是幫助球隊達成目標——我們要從小組賽出線。」儘管已41歲高齡，C羅用一場教科書般的表現證明，只要這份對勝利的飢渴感還在，這座足球舞台就永遠屬於他。